Hoʻomohala ka poʻe noiʻi i ka molekule hou e pale aku i ka maʻi maʻi kūʻē i ka lāʻau

Ua hana ka poʻe noiʻi ma ke Kulanui ʻo Maynooth i kahi holomua koʻikoʻi i ka hakakā ʻana i ka maʻi bacteria kū i ka lāʻau. Ke ulu nei ke kū'ē antimicrobial (AMR) i ka ulu ʻana o ka bacteria, virus, fungi, a me nā parasites a kū i nā lāʻau kuʻuna. He hoʻoweliweli nui kēia i ke olakino lehulehu, ʻoi aku ka paʻakikī o nā maʻi i ka mālama ʻana a me ka hoʻonui ʻana i ka pilikia o ka maʻi nui a me ka make. I ka pane ʻana i kēia koi ʻepekema koʻikoʻi, ua hoʻokumu maikaʻi kahi hui o nā mea noiʻi honua i kahi molela hou i hiki ke hakakā pono i ka lāʻau bacteria.

Ua hoʻohana ka poʻe noiʻi i nā loina o ke kemika supramolecular, kahi wahi kūikawā o ka noiʻi ʻepekema e ʻimi ana i nā pilina ma waena o nā molekala, e hoʻokō i kēia holomua. Ma ka hoʻohana ʻana i kēia mau loina, ua ʻike ka hui i nā molekala e pepehi pono i ka maʻi bacteria i ka wā e hōʻike ana i nā mea ʻawaʻawa haʻahaʻa loa i nā sela kanaka olakino. Hiki i kēia ʻano hana hou ke wehe i ke ala no nā hoʻolālā therapeutic hou e hoʻoponopono ai i ka pilikia o nā maʻi kūʻē i ka lāʻau.

ʻO ka noiʻi, i paʻi ʻia ma ka puke pai Chem, hui pū me ka World AMR Awareness Week, kahi hoʻolaha honua i alakaʻi ʻia e ka World Health Organization. Manaʻo ka hoʻolaha e hoʻonui i ka ʻike a me ka hoʻomaopopo ʻana i ke kūʻē antimicrobial e hōʻemi i ka puka ʻana a me ka hoʻolaha ʻana o nā maʻi kūʻē i ka lāʻau. He mea koʻikoʻi ka hopena o ka AMR, me ka 1.2 miliona mau kānaka e make ana i ka makahiki 2019 ma muli o nā maʻi maʻi maʻi maʻi antibiotic. Hāʻawi kēia noiʻi i ka manaʻolana no ka hoʻomohala ʻana i nā lāʻau antimicrobial hou e hiki ke pale aku i ka maʻi bacteria kūʻē i ka lāʻau, hiki ke hoʻopakele i nā miliona o nā ola i kēlā me kēia makahiki.

ʻO Luke Brennan ka mea noiʻi alakaʻi o ke Kulanui ʻo Maynooth i hoʻoikaika i ka mea nui o kēia ʻike i ka holomua ʻana o ko mākou ʻike ʻana i nā maʻi like ʻole, mai ka maʻi maʻi a hiki i ka cystic fibrosis. Hoʻokumu ʻia ka hana a ka hui ma ka hoʻohana ʻana i nā mea lawe ion synthetic, e ʻae ai i ka paʻakai e komo i nā cell bacteria. Hoʻopilikia kēia komo ʻana o ka paʻakai i ke koena paʻakikī o nā ion i loko o nā pūnaewele, e hana ana i nā hanana biochemical e alakaʻi ai i ka make ʻana o ka cell bacteria. ʻO nā maʻi bacteria e kū ʻole i nā lāʻau antibiotic i loaʻa i kēia manawa, e like me MRSA, hiki ke hoʻopilikia ʻia i kēia ala lapaʻau maʻamau.

Hāʻawi kēia holomua i ke kumu no ka hoʻomohala ʻana i nā mea lawe anion ma ke ʻano he mea hoʻohiki i nā lāʻau antibiotic kuʻuna. Me ka pilikia o ka pale ʻana i ka antimicrobial e hoʻomau nei i ka piʻi ʻana, ʻaʻole i ʻoi aku ka nui o ka pono o nā hoʻolālā therapeutic hou. ʻO ka hui pū ʻana ma waena o nā chemists a me nā mea olaola i ka hoʻomohala ʻana i nā mea antimicrobial hou e hōʻike ana i ka hiki ke hoʻokokoke interdisciplinary e hoʻoponopono i nā pilikia olakino honua.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia:

He aha ke kūpaʻa antimicrobial?

Ke kū nei ka antimicrobial resistance (AMR) i ka wā e ulu aʻe ai nā microorganisms, e like me ka bacteria, virus, fungi, a me nā parasites, a kū i nā lāʻau i hoʻohana ʻia e mālama i nā maʻi. ʻO kēia ka mea e paʻakikī ai ka mālama ʻana i nā maʻi, hoʻonui i ka pilikia o ka maʻi nui a me ka make.

No ke aha he mea koʻikoʻi ka noiʻi ʻana e pili ana i ka lāʻau bacteria?

He mea nui ka noiʻi ʻana i nā maʻi bacteria kūʻē i ka lāʻau no ka mea ke emi nei ka maikaʻi o nā lāʻau antibiotic maʻamau i kēia mau maʻi. Inā haʻalele ʻole ʻia, hiki i ka piʻi ʻana o ka bacteria kūʻē i ka lāʻau ke alakaʻi i kahi pilikia olakino honua, no ka mea, ua paʻakikī loa ka mālama ʻana i nā maʻi.

He aha ke kemika supramolecular?

ʻO ke kemika Supramolecular kahi kahua aʻo e kālele ana i ka pilina ma waena o nā mole. E ʻimi ana i ka hui ʻana a me ka launa pū ʻana o nā molekole e hana i nā hale nui a i ʻole nā ​​​​pūnaewele hana. I loko o ka pōʻaiapili o kēia noiʻi, ua hoʻohana ʻia ke kemika supramolecular e ʻike i nā molekala e pepehi pono i ka maʻi bacteria me ka hōʻemi ʻana i nā mea ʻawaʻawa i nā sela kanaka olakino.

Pehea ka hana o ka mole hou?

ʻO ka mole hou i hoʻomohala ʻia e ka poʻe noiʻi e hoʻopilikia i ke koena o nā ion i loko o nā cell bacteria ma ka ʻae ʻana i ka paʻakai e komo i loko o nā keena. Ke alakaʻi nei kēia pilikia i kahi hanana o nā hanana biochemical i hopena i ka make ʻana o ka cell cell bacteria. ʻO nā maʻi bacteria kūʻē i ka lāʻau lapaʻau, e like me MRSA, hiki ke pilikia i kēia ala lapaʻau hou.

He aha ke koʻikoʻi o kēia noiʻi?

He mea koʻikoʻi kēia noiʻi no ka mea hāʻawi ia i kahi hopena kūpono i ka ulu ʻana o ka pilikia o ka maʻi bacteria kū i ka lāʻau. Ma ka hoʻomohala ʻana i kahi mole mole e hiki ke pepehi maikaʻi i ka maʻi bacteria i ka wā e hōʻemi ana i ka ʻawaʻawa i nā cell kanaka olakino, ua hoʻomākaukau nā mea noiʻi i ke ala no ka hoʻomohala ʻana i nā mea antimicrobial hou. Hiki i kēia mau mea hana ke kōkua i ka hakakā ʻana i nā maʻi kūʻē i ka lāʻau a hoʻopakele i nā miliona o nā ola a puni ka honua.