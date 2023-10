Hoʻokuʻi ʻia ʻelua mau Honua Pilikua Hau i kahi Hōʻike Mālamalama

I loko o kahi hanana astronomical hoihoi, ua hoʻokuʻi ʻia ʻelua exoplanets pilikua hau i loko o ka lapalapa o ka mālamalama, e hoʻokuʻu ana i nā ʻōpala o ka lepo i ʻike ʻia e kahi astronomer amateur ma ka pāpaho pūnaewele. Aia kēia mau hōkūhele ma kahi o 1,800 mau makahiki māmā mai ka Honua aku a hāʻule i kahi hōkū e like me ka lā. Ua neʻe aku ka ʻālohilohi o ka hui ʻana i mua o ka hōkū, a ua pōwehiwehi ia i ka manawa. Ua kapa ʻia ka hōkū ʻo ASASSN-21qj ma hope o ka pūnaewele o nā telescopes i ʻike mua i ka nalo ʻana o ka mālamalama ʻike ʻia o ka hōkū.

Ua ʻike ka mea kilo astronomer i ka ʻālohilohi ʻana o ka hōkū ma kahi lōʻihi o 1,000 mau lā, kahi i koi ai i kahi hui o nā hōkū honua e noiʻi hou aku i kēia hanana. Ua hōʻike ʻia ka ʻalihi kukui o ka hōkū ua pāpālua kona ʻōlinolino i nā lōʻihi nalu infrared i ʻekolu mau makahiki ma mua o ka hoʻomaka ʻana e mae i ka mālamalama ʻike ʻia. Ua wehewehe ʻo Kauka Matthew Kenworthy, he alakaʻi alakaʻi o ka noiʻi mai ka Leiden Observatory ma Netherlands, i ka hopena o ka hopena o ia ʻano hui ʻana, me ka ʻōlelo ʻana e like ke koena me kahi hōkū, ʻoiai ʻo ka nāwaliwali a ʻehiku ka nui o ka nui ma mua o ka nui. hōkū ma ka ʻōnaehana.

I loko o ʻelua mau makahiki, ua nānā pono kahi ʻupena o ka poʻe loea a me ka poʻe hoʻokele hōkū i ka hōkū no nā loli o kona ʻālohilohi. Ua wehewehe ʻo Kauka Simon Lock, ka mea kākau alakaʻi pū mai ke Kulanui o Bristol, ʻo kā lākou helu ʻana a me nā hiʻohiʻona kamepiula e hōʻike ana ua kūlike ka mahana, ka nui, a me ka lōʻihi o ka mea ʻālohilohi i ʻike ʻia me ka hui ʻana o ʻelua exoplanets nunui hau.

Ke manaʻo ʻia nei e laha ka ao o ka lepo ma muli o ke kuʻi ʻana ma ka ʻōpuni o ke koena i hana ʻia. E lilo ana kēia koena i honua hou, a ʻo nā mea e hoʻopuni ana iā ia e hoʻopūpū a hoʻokumu i nā mahina e ʻōpuni a puni. Hiki ke ʻike ʻia ke kukui o ke ao lepo me ka hoʻohana ʻana i nā telescopes e pili ana i ka honua a me ka NASA James Webb Space Telescope. E nānā pono nā Astronomers i nā hanana o kēia hanana hoihoi.

