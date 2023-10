Hiki i nā Pūnaehana Cage Carbon ke ho'ololi i ka Superconductivity ki'eki'e

Ma ka noiʻi hoʻomaka ʻana i paʻi ʻia ma Advanced Science, ua hana nā ʻepekema ma ka Shenzhen Institute of Advanced Technology i kahi wānana kupaianaha. Ma ka ʻimi ʻana i ka hiki o nā ʻupena carbon-cage, ua noi nā mea noiʻi i ka hiki ke loaʻa ka superconductivity ma luna o 100 K - kahi mahana milestone e ʻoi aku ma mua o nā carbide maʻamau.

ʻO ka Superconductivity kahi hanana kahi e hiki ai i kekahi mau mea ke hoʻokele i ka uila me ka pale ʻole, e ʻae ana i ka hoʻoili pono ʻana o ka uila me ka ʻole o ka nalowale o ka ikehu. Eia naʻe, makemake ka hapa nui o nā superconductor i nā mahana haʻahaʻa loa e hōʻike i kēia ʻano. ʻO ka loaʻa ʻana o nā mea e hiki ai ke hoʻokō i ka superconductivity i nā mahana kiʻekiʻe he mea nui ia no ka holomua ʻana i ka ʻenehana, no ka mea hiki iā ia ke alakaʻi i ka mana ʻoi aku ka maikaʻi, nā kamepiula wikiwiki, a me nā magnet ʻoi aku ka ikaika.

Ua hoʻohana nā mea noiʻi i nā helu kumu mua no ka hoʻolālā ʻana i nā carbide me nā hiʻohiʻona o nā ʻoihana kalapona-cage. ʻO kēia mau hale, i kapa ʻia ʻo C24 a me C32, e hōʻike ana i nā ʻāpana e like me ka cage-like i hoʻopili ʻia e hana i nā ʻano aniani. Ma ka hoʻokomo ʻana i nā dopants metala i kēia mau pūnaewele carbon-cage, ua wānana nā mea noiʻi i ka puka ʻana o ka superconductivity kiʻekiʻe.

He mea kupanaha ka hopena. ʻO ka C24 hale kiaʻi kelepaʻi pūnaewele doped me nā metala like ʻole, me Na, Mg, Al, In, a me Tl, hōʻike i ka superconductivity ma luna o 100 K. He mea kupaianaha kēia, ʻoiai ua ʻoi aku ia ma mua o ka wela koʻikoʻi o 77 K, ka paila paila o ka wai nitrogen. .

ʻO ka mea e hoʻokaʻawale ai i nā hale ʻoihana carbon-cage ʻo ia ka hoʻohui electron-phonon ikaika a lākou e hōʻike ai, e hana ana i nā pilina ikaika ma waena o nā electrons a me nā haʻalulu i ka lattice crystal. He mea koʻikoʻi kēia mau pilina no ka puka ʻana o ka superconductivity. Ua ʻike ka poʻe noiʻi i ke koho ʻana o nā metala a me kā lākou ʻike ʻana i nā ʻoihana carbon-cage i mea nui i ka hoʻoholo ʻana i nā waiwai superconducting.

Ke wehe nei kēia noiʻi i nā mea hoihoi no ka hoʻomohala ʻana i nā superconductors kiʻekiʻe. Hāʻawi ia i kahi ala hou no ka poʻe ʻepekema e ʻimi a hoʻoulu i nā noiʻi hou aku i nā carbide ma ke kumu no nā superconductors Tc kiʻekiʻe.

