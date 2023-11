Quantum Breakthrough: Purple Bronze Wehe i nā mea hou e hiki ai no nā mea hana Quantum

Ua hana ka poʻe ʻepekema kuʻuna i kahi ʻike makaʻala e hiki ke hoʻololi i ka ʻenehana quantum. Ua ʻike ʻia kahi hui o nā mea noiʻi mai ke Kulanui o Bristol i kahi mea kakaikahi i loko o ke keleawe poni e hiki ai ke paʻa i ke kī i ka hana ʻana i kahi "hoʻololi kūpono" i nā polokalamu quantum. Hiki i kēia hoʻololi ke hoʻololi wikiwiki ma waena o kahi insulator a me kahi kūlana superconductor.

ʻO ke keleawe poni he metala ʻokoʻa hoʻokahi-dimensional i haku ʻia me nā kaulahao alakaʻi o kēlā me kēia. Ua ʻike nā mea noiʻi e hōʻike ana kēia mea i ʻelua mau mokuʻāina uila kūʻē, e hāʻawi ana i kahi pae o ka versatility i kapa ʻia ʻo "emergent symmetry." ʻO ia hoʻi, ʻo nā hoʻololi liʻiliʻi loa o ka mea, e like me ka wela a i ʻole ka hoʻoulu ʻana i ka māmā, hiki ke hoʻoulu i kahi hoʻololi koke ma waena o kahi kūlana insulating me ka ʻole conductivity i kahi superconductor me ka conductivity palena ʻole, a me ka hope.

ʻO ka mea kākau alakaʻi ʻo Nigel Hussey, Polofesa o Physics ma ke Kulanui o Bristol, ua hōʻike i kona hauʻoli e pili ana i kēia ʻike ʻana, me ka ʻōlelo ʻana, "He mea hoihoi loa ia e hiki ai ke hāʻawi i kahi hoʻololi kūpono no nā polokalamu quantum o ka lā ʻapōpō."

Ua hoʻomaka ka huakaʻi o ka hui i 13 mau makahiki aku nei i ka wā i ana mua ai ʻelua mau haumāna PhD, ʻo Xiaofeng Xu lāua ʻo Nick Wakeham, i ka magnetoresistance o ke keleawe poni. Ua moe ka ʻikepili a ʻaʻole i paʻi ʻia a hiki i kahi manawa e hālāwai ai i ka makahiki 2017. Ua hele ʻo Professor Hussey i kahi seminar e ka physicist Dr Piotr Chudzinski ma ke keleawe poni a kaʻana like i kāna ʻikepili me ia. Hoʻohui pū lākou i kahi hoʻokolohua e hōʻoia i ka manaʻo o Chudzinski.

ʻO ka mea i ʻoi aku ka maikaʻi o kēia ʻike ʻana ʻo ia ke ʻano o ka "emergent symmetry" e like me ka hoʻololi ʻana o nā mea ma waena o nā mokuʻāina insulating a me superconducting. ʻO ka haki ʻana i ka symmetry, ʻike pinepine ʻia i nā ʻōnaehana electron i ka wā hoʻomaha, he mea kaulana ia. Eia nō naʻe, ʻo ka puka ʻana mai o ka symmetry i loko o kahi metala ke hoʻohaʻahaʻa ʻia ka mahana, e like me ka ʻike ʻana i ke keleawe poni, he kakaikahi loa a ʻaʻole i ʻike ʻia.

Ua hoʻohālikelike ʻo Dr Chudzinski i kēia ʻano me kahi hoʻopunipuni kilokilo, kahi e hoʻololi ʻia ai kahi kiʻi ʻino a hoʻoheheʻe ʻia i kahi pōʻai like ʻole. Ua wehewehe ʻo ia i ke keleawe poni e like me ke kiʻi a me ke ʻano maoli ʻo ia ka mea kilokilo.

Ke wehe nei kēia holomua i nā mea hou no ka ʻenehana quantum. Ma ka hoʻohana ʻana i nā waiwai kūʻokoʻa o ke keleawe poni, hiki ke hana i nā hoʻololi i nā kaapuni quantum e hiki ke hoʻololi nui i ke kūʻē ʻana me ka liʻiliʻi o nā mea hoʻoulu.

Me ka hoʻomau ʻana o ka noiʻi ʻana i ke keleawe poni a me ke ʻano symmetry e puka mai nei, hiki i ka wā e hiki mai ana ka mana nui no ka hoʻomohala ʻana i nā mea hana quantum kūpono a kiʻekiʻe.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

1. He aha ke keleawe poni?

ʻO ke keleawe poni he metala ʻāpana hoʻokahi i haku ʻia me nā kaulahao alakaʻi o kēlā me kēia.

2. He aha ke koʻikoʻi o ka noiʻi i mālama ʻia e ke Kulanui o Bristol?

Ua ʻike ʻia ka noiʻi ʻana i kahi mea laha ʻole i loko o ke keleawe poni i kapa ʻia ʻo "emergent symmetry" hiki ke alakaʻi i ka hana ʻana i kahi "hoʻololi kūpono" i nā mea quantum.

3. Pehea ka hana ʻana o ka "hoʻololi kūpono"?

Hiki i ka hoʻololi ke hoʻololi wikiwiki ma waena o ka insulator (me ka zero conductivity) a me ka superconductor (me ka palena palena ʻole) e pili ana i nā loli liʻiliʻi o ka mea, e like me ka wela a i ʻole ka hoʻoulu ʻana i ka māmā.

4. ʻO wai ka mea i ʻike?

Ua alakaʻi ʻia ka noiʻi ʻana e ke Kulanui o Bristol, me ka mea kākau alakaʻi ʻo Nigel Hussey, ke Kumu o Physics.

5. He aha nā mea hiki ke hoʻohana i kēia holomua?

Hiki i kēia holomua ke loaʻa nā hopena koʻikoʻi no ka ʻenehana quantum, hiki i ka hoʻomohala ʻana i nā hoʻololi maikaʻi loa i nā kaapuni quantum.

Sources:

– Ke Kulanui o Bristol: [www.bristol.ac.uk](https://www.bristol.ac.uk/)