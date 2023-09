Hōʻike ka haʻawina hou i ka ʻai ʻana o nā lua ʻeleʻele Supermassive i ka meaʻai ma mua o ka mea i manaʻo ʻia

ʻO kahi noiʻi hou i alakaʻi ʻia e ke Kulanui o Northwestern ua kūʻē i nā manaʻo mua e pili ana i ka ʻai ʻana o nā lua ʻeleʻele supermassive. ʻOiai ua manaʻo ʻia ma mua e ʻai mālie nā lua ʻeleʻele i kā lākou meaʻai, hōʻike nā simulation hou e ʻai maoli lākou iā ia ma ka wikiwiki wikiwiki.

ʻO ke aʻo ʻana, e paʻi koke ʻia ma The Astrophysical Journal, ua hoʻohana i nā hoʻohālikelike 3D kiʻekiʻe e noiʻi i ke ʻano o ka wili ʻana i nā lua ʻeleʻele. Ua ʻike ka poʻe noiʻi ua wili kēia mau puka ʻeleʻele i ka manawa ākea a puni, e ʻoki ai ke kinoea i loko o ka disk accretion. ʻO kēia ka hopena i ka hoʻokumu ʻia ʻana o nā subdisks i loko a me waho, me ka lua ʻeleʻele e ʻai mua i ke apo o loko a laila hoʻopiha ʻia e nā ʻōpala mai ka subdisk waho.

Kūlike ʻole i nā manaʻo mua i manaʻo i kēia kaʻina hana he mau haneli mau makahiki, ua hōʻike ʻia nā simulation e kū maoli ana i loko o kahi mahina. He hopena koʻikoʻi kēia ʻike no ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano o nā quasars, ʻo ia kekahi o nā mea ʻoi loa i ka lewa pō. Ua ʻike ʻia ʻo Quasars e lele koke a laila nalowale me ka ʻole o ka wehewehe ʻana, a hāʻawi ka noiʻi hou i kahi wehewehe hiki ke hoʻohālikelike i kēia ʻano hana koʻikoʻi.

Ua wehewehe ka mea noiʻi alakaʻi, ʻo Nick Kaaz mai ke Kulanui o Northwestern, ʻaʻole hiki ke ʻike ʻia ka manaʻo disk accretion maʻamau no nā loli wikiwiki i ʻike ʻia i nā quasars. Eia naʻe, ʻo nā simulation i hana ʻia ma kēia haʻawina e hōʻike ana i ka luku ʻana a me ka hoʻopiha hou ʻana o nā ʻāpana o loko o ka diski hiki ke wehewehe i kēia mau ʻano.

ʻO ka ʻike koʻikoʻi mai ka haʻawina ʻo ia ka kuhi hewa ʻana o nā manaʻo mua e pili ana i ka hoʻohālikelike ʻana o ka disk accretion me ka hoʻololi ʻana o ka lua ʻeleʻele. Ua hōʻike ʻia nā simulation ʻoi aku ka haunaele o ka ʻāina e puni ana i ka lua ʻeleʻele ma mua o ka mea i manaʻo mua ʻia. Ua noʻonoʻo ʻia ka hoʻoikaika kinoea, nā māla magnetic, a me ka relativity maʻamau o nā lua ʻeleʻele i nā simulation, e hāʻawi ana i kahi kumu hoʻohālike kūpono o kā lākou ʻano.

Hana ʻia ke kaʻina haehae a me ka hānai ʻana ma kahi ʻāpana kahi e hoʻokūkū ai ka wili ʻana o ka lua ʻeleʻele i ka manawa me ka paʻi a me ke kaomi i loko o ka disk. ʻO kēia ka hopena i ka hui ʻana o nā disks o loko a me waho, e alakaʻi ana i ka ʻai ʻana o ka disk i loko e ka lua ʻeleʻele. A laila huki ka ʻumekaumaha o ka lua ʻeleʻele i ke kinoea mai ka ʻāina i waho e hoʻopiha hou i ka ʻāina i loko, e hoʻopau i ka pōʻai.

ʻAʻole wale kēia haʻawina e hoʻomālamalama i ka ʻai ʻana o nā lua ʻeleʻele supermassive akā hāʻawi pū kekahi i nā ʻike i ke ʻano o nā quasars. Me ka noiʻi hou aʻe, hiki i nā ʻepekema ke hoʻomaopopo maikaʻi i nā mīkini e pili ana i nā ʻano like ʻole i ʻike ʻia i kēia mau ʻano ʻano honua.

