ʻO nā loko i hana ʻia e ke kanaka he mau mea hoʻoheheʻe ʻia o nā kinoea hale ʻōmaʻomaʻo, ʻike ʻia nā haʻawina

Hōʻike ʻia nā noiʻi hou e ke Kulanui ʻo Cornell he hopena koʻikoʻi nā loko i hana ʻia e ke kanaka i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ke kinoea ʻōmaʻomaʻo. ʻElua mau haʻawina pili i alakaʻi ʻia e nā mea noiʻi mai Cornell e hoʻomaka ana e helu i nā hopena o nā loko i hana ʻia e ke kanaka a me nā loko kūlohelohe i ka pūlāwai kinoea hoʻomehana honua, e hāʻawi ana i nā ʻike waiwai i kahi kumuhana i hoʻomaopopo ʻole ʻia.

Ua ʻike ʻia nā haʻawina i ka wā e hoʻohui ʻia ai ka hoʻokuʻu ʻana a me ka waiho kalapona o nā loko i hana ʻia e ke kanaka, hiki i nā loko ke lilo i mea hoʻokuʻu i nā kinoea ʻōmaʻomaʻo. Manaʻo nā manaʻo koho mua e hiki i nā loko iʻa, i wehewehe ʻia he kino wai he 5 mau ʻeka a i ʻole ka liʻiliʻi, hiki ke hāʻawi i 5% o ka hoʻokuʻu ʻana i ka methane honua. Eia nō naʻe, me ka ʻole o nā ana pololei ma nā loko he nui, hiki i kēia pākēneka ke piʻi mai ka hapalua a ʻelua paha ka nui i manaʻo ʻia. Eia kekahi, he mau kuhi palena ʻole o nā kumukūʻai kanu kalapona i loko o nā loko.

Hoʻokahi haʻawina i alakaʻi ʻia e nā mea noiʻi i nānā i ka nui o ke kalapona i hoʻopaʻa ʻia i loko o 22 mau loko i koho ʻia. Ua nānā ka poʻe noiʻi i nā hana hoʻokele i hala a ua ana i ka mānoanoa sediment a me ke kalapona i loko o nā loko. Ua ʻike lākou ua hoʻololi ʻia ka nui o ke kanu kalapona i loko o nā loko i nā mea e like me nā mea kanu wai, nā iʻa, a me nā pae meaʻai. Ua hōʻike pū ʻia ka haʻawina ʻo nā loko kūlohelohe a me nā loko i hana ʻia e ke kanaka ma ka honua holoʻokoʻa i kahi nui o ke kalapona, e hōʻike ana i ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ke kalapona i loko o nā loko.

Ua ʻimi ka haʻawina ʻelua i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o nā kinoea ʻōmaʻomaʻo mai nā loko ʻo Cornell Experimental Ponds. ʻO Methane, kahi kinoea hoʻomehana honua ikaika, ʻo ia ka hapa nui o nā kinoea i hoʻokuʻu ʻia. Ua hōʻike pū ʻia ka haʻawina i ke koʻikoʻi o ka hoʻāliʻi pinepine ʻana e helu pono i nā hoʻokuʻu ʻana i ke kinoea ʻōmaʻomaʻo mai nā loko.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻōlelo ʻia kēia mau haʻawina e pili ana nā loko i ka hoʻokuʻu ʻana i ke kinoea ʻōmaʻomaʻo a me ka waiho kalapona. ʻOiai ʻo nā loko i kēia manawa he mau mea hoʻokuʻu i nā kinoea ʻōmaʻomaʻo ma muli o ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ka methane, hiki nō iā lākou ke lilo i ʻupena ʻupena ma ka hōʻemi ʻana i nā hoʻokuʻu methane. Hoʻopuka pū ʻia nā ʻike i ka hoʻohana ʻana i nā bubblers a i ʻole nā ​​​​circulators ma lalo o ka wai e hōʻemi i ka hoʻokuʻu ʻana o ka methane i loko o nā loko.

He mea koʻikoʻi ka noiʻi ʻana a me ka hoʻomaopopo ʻana i ke kuleana o nā loko iʻa i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ke kinoea hoʻomehana honua no ka hoʻohālikelike ʻana i ke aniau a me nā wānana.

