Wehe i ka mana o ka pāʻani noʻonoʻo no ka hoʻomohala ʻana i nā kamaliʻi

Ua ʻike ʻia kahi haʻawina haʻahaʻa honua i alakaʻi ʻia e Monash University i kahi holomua nui i ko mākou ʻike i ke kuleana a me ke koʻikoʻi o ka pāʻani noʻonoʻo i ka ulu ʻana o nā kamaliʻi. Kūlike i nā manaʻo hoʻonaʻauao mua, hōʻike ka haʻawina e hiki i nā pēpē a me nā kamaliʻi ke komo i kēia ʻano pāʻani, e hōʻike ana i kona koʻikoʻi nui i ka hoʻonaʻauao kamaliʻi.

I loko o kahi papahana ʻelima makahiki, ua hui pū nā mea noiʻi mai ke Kula Nui o Monash University's Faculty of Education me nā mea hoʻonaʻauao ʻoi aku ma mua o 2,500 a me nā keiki ʻōpio. Ua ʻimi ka papahana noiʻi Conceptual PlayWorld e ʻimi a kālailai i ka hopena o ka pāʻani noʻonoʻo i ka ulu ʻana o nā keiki.

Hōʻike nā ʻike mai kēia noiʻi nui i ka wā e komo ai nā keiki i ka pāʻani noʻonoʻo, e hele ana lākou i kahi hoʻololi koʻikoʻi o ke kuanaʻike. Ma mua o ka ʻike ʻana i nā mea e like me lākou, hoʻomaka nā keiki e noʻonoʻo iā lākou he mea ʻē aʻe. He mea koʻikoʻi kēia hoʻololi noʻonoʻo i ke ola o nā kamaliʻi a me nā pēpē.

Ua hōʻike ʻo Australian Research Council Laureate Professor Marilyn Fleer, he loea koʻikoʻi ma kēia kahua mai ke Kulanui ʻo Monash, i ke koʻikoʻi o ka pāʻani noʻonoʻo i ka hoʻoulu ʻana i ka noʻonoʻo a me ke kākoʻo ʻana i ke aʻo ʻana, ʻo ia hoʻi i nā manaʻo abstract e like me ke ana. Wahi a Polofesa Fleer, he mea nui ka pāʻani noʻonoʻo i ka hoʻomohala ʻana i ka hana noʻonoʻo o ka noʻonoʻo, he mea nui ia no ka hoʻomaopopo ʻana i nā manaʻo abstract a me ka noʻonoʻo ʻana i ka wā i hala a me ka wā e hiki mai ana.

No ka hōʻoia hou ʻana i ka hopena hoʻololi o ka pāʻani noʻonoʻo, ua hoʻokomo ka papahana noiʻi Conceptual PlayLab i ka Conceptual PlayWorlds i nā kikowaena mālama keiki. Ua ʻae kēia ʻano hana hou i nā kumu aʻo kamaliʻi e hoʻonui i kā lākou ʻenehana aʻoaʻo a hoʻoulu i ka pāʻani hoʻohālike i loko o ko lākou mau kikowaena. Ua ʻike ʻia nā hopena maikaʻi, me nā kamaliʻi liʻiliʻi e hana ikaika ana i nā hana.

Ua komo pū ka hana Conceptual PlayWorld i ka hoʻomohala ʻoihana ponoʻī no nā kumu aʻo, me ka hoʻolako ʻana iā lākou me nā mea hana e hoʻolālā maikaʻi ai a hoʻokō i ka Conceptual PlayWorlds i kā lākou mau hale mālama keiki. Ua hoʻololi kēia kumuwaiwai mana i nā kumu aʻo i mau alakaʻi aʻoaʻo a me nā mea hoʻololi i loko o ko lākou mau kaiaulu hoʻonaʻauao.

Ma muli o kēia mau ʻike hoʻomaka ʻana, ʻike ʻia he mea koʻikoʻi ka hānai ʻana i ka pāʻani noʻonoʻo i nā kaiāulu a me nā wahi hoʻonaʻauao no ke kākoʻo ʻana i ka ulu ʻana o nā kamaliʻi. Ma ke kākoʻo ʻana a me ka hoʻoikaika ʻana i kēia ʻano pāʻani, hoʻoikaika mākou i nā keiki e hoʻomohala i ko lākou noʻonoʻo, hoʻonui i ka noʻonoʻo noʻonoʻo, a paʻa i ke ala no ka holomua e hiki mai ana.

NPP:

Nīnau: He aha ka pāʻani noʻonoʻo?

A: ʻO ka pāʻani noʻonoʻo e pili ana i ka hana a nā keiki e hana a komo i nā hiʻohiʻona hoʻohālike e hoʻohana ana i ko lākou noʻonoʻo.

Nīnau: No ke aha he mea nui ka pāʻani noʻonoʻo?

A: He mea nui ka pāʻani noʻonoʻo no ka hoʻoulu ʻana i ka noʻonoʻo, ke kākoʻo ʻana i ke aʻo ʻana, a me ka hoʻomohala ʻana i nā mākau noʻonoʻo abstract.

Nīnau: Pehea e pōmaikaʻi ai ka pāʻani noʻonoʻo i ka ulu ʻana o nā kamaliʻi?

A: ʻO ka hana ʻana i ka pāʻani noʻonoʻo e hiki ai i nā keiki ke hoʻomohala i ko lākou noʻonoʻo, hiki ke noʻonoʻo, a me ka hiki ke noʻonoʻo noʻonoʻo.

Nīnau: Pehea e hiki ai i nā kumu kula kamaliʻi ke hāpai i ka pāʻani noʻonoʻo?

A: Hiki i nā kumu aʻo kamaliʻi ke hoʻoikaika i ka pāʻani noʻonoʻo ma o ka hana ʻana i nā kaiapuni e paipai i nā hiʻohiʻona hoʻohālike, e hāʻawi ana i nā mea hāmama no nā keiki e hoʻohana ai, a me ke komo ʻana i ka pāʻani ponoʻī.

Nīnau: Ma hea e hiki ai iaʻu ke aʻo hou e pili ana i ka papahana noiʻi?

A: Hiki iā ʻoe ke loaʻa ka ʻike hou aku e pili ana i ka papahana noiʻi Conceptual PlayWorld ma [Monash University](https://www.monash.edu/education/research/projects/conceptual-playworld).