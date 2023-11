Ua hoʻihoʻi maoli ʻia ka Layer Ozone? Manaʻo ka haʻawina hou i ka hoʻonui ʻia

ʻO ka papa ozone, kahi pale pale e kiaʻi ai i ka Honua mai ka hoʻomālamalama ultraviolet pōʻino, ua mahalo ʻia ʻo ia kekahi o nā moʻolelo kūleʻa nui o ke kanaka. Eia nō naʻe, ke hoʻohālikelike nei kahi noiʻi hou i kēia manaʻo ma ka ʻōlelo ʻana ʻaʻole hiki ke hoʻōla hou ka papa ozone e like me kā mākou i manaʻo ai, a ʻoiaʻiʻo, ke hoʻonui nei ka lua.

Wahi a kahi noiʻi i paʻi ʻia ma Nature Communications, ʻike nā kānaka ʻepekema ma New Zealand ua emi ka pae ozone ma ke kumu o ka lua ozone ma Antarctica e 26% mai ka makahiki 2004 i ka wā puna. ʻO ke ʻano kēia, ʻaʻole wale ka nui o ka lua i ka nui, akā ua hohonu pū kekahi, e hōʻike ana i ka emi ʻana o nā pae ozone. He ʻokoʻa kēia mau ʻike i nā loiloi i ʻae ʻia, me kahi noiʻi i kākoʻo ʻia e UN, nāna i wānana e hoʻi ka papa ozone i nā pae 1980s ma 2040.

No ka hōʻea ʻana i kēia hopena, ua loiloi nā mea noiʻi i ke ʻano o ka papa ozone mai Kepakemapa a Nowemapa me ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili satellite. Ua hoʻohālikelike lākou i kēia ʻano me ka ʻikepili mōʻaukala e ana i nā pae ozone a ʻike i nā hōʻailona o ke ola hou ʻana. Hōʻike ka haʻawina i nā loli i loko o ka Antarctic polar vortex, kahi swirling mass o ka haʻahaʻa haʻahaʻa, ka ea anuanu, ke hāʻawi nei i ka hoʻopau ʻana o ka ozone a me ka hoʻonui ʻana o ka lua. Eia naʻe, ʻaʻole ʻike ʻia nā kumu kūpono o kēia mau loli.

ʻOiai ʻo ka Montreal Protocol, kahi ʻaelike honua e hoʻopau i nā kemika hoʻopau ozone, ua kūleʻa ʻole i ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ke kiʻekiʻe o nā chlorofluorocarbons (CFCs), ua hāpai kēia noiʻi i nā nīnau e pili ana i ke kuleana o nā mea ʻē aʻe i ka pau ʻana o ka ozone. ʻO kēia mau mea e pili ana i ka pollution hoʻomehana honua, nā ʻāpana ea mai nā ahi ahi a me nā lua pele, a me nā loli i ka hana o ka lā.

He mea nui e hoʻomaopopo i ke kānalua ʻole o kekahi poʻe ʻepekema i nā ʻike o ka noiʻi. Ke hoʻopaʻapaʻa nei lākou e hilinaʻi nui ka haʻawina i nā nānā ʻana mai kahi manawa pōkole a ʻaʻole paha e hāʻawi i kahi hōʻike pololei o ke olakino lōʻihi o ka papa ozone. ʻO nā kumu ʻē aʻe, e like me ka uahi mai ke ahi ahi a me ka lua pele, a me nā ʻano ʻano kūlohelohe kūlohelohe e like me ka El Niño Southern Oscillation, hiki ke hoʻopili i ka pau ʻana o ka ozone.

I ka hopena, hoʻohālikelike kēia haʻawina hou i ko mākou ʻike i ka hoʻihoʻi ʻana o ka papa ozone. ʻOiai ua kūleʻa ʻo Montreal Protocol i ka hōʻemi ʻana i nā CFC a me ka pale ʻana i ka pōʻino o ke kaiapuni, aia kekahi mau mea ʻē aʻe i ka pāʻani e kōkua i nā lua ozone mau i Antarctica. Pono nā noiʻi hou aʻe e hoʻomaopopo a hoʻoponopono i kēia mau pilikia e hōʻoia i ke olakino lōʻihi o ka papa ozone a me ko mākou honua.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia:

1. He aha ka papa ozone?

ʻO ka papa ozone kahi ʻāpana o ka stratosphere o ka Honua i loaʻa i kahi kiʻekiʻe o nā molekala ozone. He kuleana koʻikoʻi ia i ka kānana ʻana i ka radiation ultraviolet (UV) pōʻino mai ka lā, e pale ana i ke ola ma ka Honua.

2. He aha ka mea i emi ai ka papa ozone?

ʻO ke kumu nui o ka pau ʻana o ka ozone ʻo ia ka hoʻokuʻu ʻana o nā mea hoʻopau ozone (ODS), e like me nā chlorofluorocarbons (CFCs). Ua hoʻohana nui ʻia kēia mau mea kemika i nā aerosol sprays, refrigerants, a me nā hana ʻoihana. Ua piʻi aʻe nā molekala ODS i hoʻokuʻu ʻia i loko o ka stratosphere, kahi i wāwahi ʻia ai e ka lā, hoʻokuʻu i ka chlorine a me ka bromine atoms i hoʻopau i nā molekala ozone.

3. He aha ka Montreal Protocol?

ʻO ka Montreal Protocol kahi kuʻikahi honua i hoʻopaʻa ʻia i ka makahiki 1987 e hoʻopau i ka hana a me ka hoʻohana ʻana i nā mea hoʻopau ozone. He mea nui ia i ka ho'ēmiʻana i ka hoʻokuʻuʻiaʻana o nā kinikonaʻino a me kaʻaeʻana i ka papa ozone e ola hou.

4. Pehea ka hopena o ka ozone depletion i ke kaiapuni a me ke olakino kanaka?

ʻO ka pau ʻana o ka Ozone ke alakaʻi i ka piʻi ʻana o ka radiation UV a hiki i ka ʻili o ka Honua, hiki ke loaʻa i nā hopena pōʻino i ke kaiapuni a me ke olakino kanaka. Hiki iā ia ke hoʻopōʻino i ke ola kai, hoʻopōʻino i nā mea kanu, a hoʻopilikia i ke kino o ke kanaka, e hoʻonui ana i ka pilikia o ka maʻi maʻi ʻili a me nā cataracts.

5. He aha nā mea e hiki ai i nā kānaka ke hana i mea e pale ai i ka pau ʻana o ka ozone?

Hiki i nā kānaka ke kōkua i ka pale ʻana i ka papa ozone ma o ka hoʻohana ʻana i nā huahana ozone-friendly, e like me ka CFC-free aerosol a me nā refrigerants. Pono nō hoʻi e hoʻopau pono i nā mea hana kahiko i loaʻa nā mea hoʻopau ozone a me ke kākoʻo ʻana i nā hana e hāpai i ka mālama ʻana i ka papa ozone.