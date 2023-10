Ke hana ʻana i nā hopena Pseudogravity i nā Crystal Photonic: Manipulating the Behavior of Light

Ua hana kekahi pūʻulu o nā mea noiʻi i nā holomua nui ma ke kahua o ka manipulation māmā ma o ka ʻimi ʻana i ka hoʻohana ʻana i ka distortion lattice i nā kristal photonic e hana i nā hopena pseudogravity. ʻO nā kristal Photonic, me ko lākou mana kūʻokoʻa e hoʻomalu a hoʻopololei i ke ʻano o ka mālamalama, aia i mua o ka ʻimi ʻepekema. Kūkulu ʻia kēia mau kristal ma ka hoʻonohonoho ʻana i nā mea like ʻole i kahi ʻano hana hou, e ʻae ai i ka launa pū ʻana a me ka lohi o ka māmā.

Ma ka hoʻolauna ʻana i ka distortion lattice, ua hiki i nā mea noiʻi ke uhaki i ka spacing maʻamau o nā mea i loko o nā kristal photonic. ʻO kēia hoʻoheheʻe ʻana i hoʻokumu ʻia i kahi ala ʻāwili i ka waena, e like me ka piʻo ʻana o ka mālamalama ma lalo o ka mana o ke kahua ʻumekaumaha. I nā huaʻōlelo ʻē aʻe, ua hiki i nā mea noiʻi ke hana i ka pseudogravity i loko o nā kristal photonic, e hoʻololi i ke ala o ka mālamalama me he mea lā i hoʻopili ʻia e ka gravity.

Ua hoʻohana ka hui o nā ʻepekema i nā nalu terahertz a me kahi kristal photonic i hoʻoheheʻe ʻia ke silika e hana i kā lākou hoʻokolohua. Ma o kēia mau hoʻokolohua, ua hōʻoiaʻiʻo lākou i ka hoʻohuli ʻana o kēia mau nalu e ke aniani photonic distorted. Ua kūlike nā hualoaʻa me nā wānana aʻoaʻo e pili ana i ka manaʻo nui o ka relativity a Albert Einstein.

Nui nā hoʻohana kūpono o kēia noiʻi. Ma ke kahua kamaʻilio, hiki i ka hiki ke hoʻokele i nā kukuna kukui i loko o ka pae terahertz hiki ke hōʻoia i ka waiwai nui no ka hoʻomohala ʻana i ka ʻenehana 6G. Eia kekahi, ua wehe kēia mau ʻike i nā mea hou no ke kahua o ka graviton physics, e hōʻike ana e hiki i nā kristal photonic ke hoʻohana i nā hopena gravity ma nā ala kūʻokoʻa.

Hāʻawi kēia haʻawina, i alakaʻi ʻia e nā mea noiʻi mai ke Kulanui ʻo Tohoku a me ke Kulanui ʻo Osaka, i ko mākou ʻike ʻana i ka manipulation māmā a paʻa i ke ala no ka ʻimi hou ʻana i kēia kahua hoihoi.

Sources:

- "Ka hoʻololi ʻana o nā hawewe electromagnetic e ka pseudogravity i nā kristal photonic distorted" - Kanji Nanjyo et.al., Nānā Kino A

- "Ke hana ʻana i nā hopena Pseudogravity i nā Crystal Photonic" - Nūhou Kulanui o Tohoku