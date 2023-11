Wehewehe i nā mea huna o nā ʻōpū o ka honua: nā hōʻailona i ka hui ʻana o ka mahina

Ua ʻike lōʻihi ka poʻe Seismologists i ke ola ʻana o ʻelua mau puʻupuʻu enigmatic e like me ka nui o ka ʻāina. Aia ma lalo o ʻApelika a me ka Pākīpika Hema, ua pohihihi nā kānaka ʻepekema i kēia mau ʻano nui no nā makahiki. I kēia manawa, ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou ʻana i kahi mea hoihoi loa - ʻo kēia mau puʻupuʻu ʻē aʻe paha he koena o kahi hanana cataclysmic i hana ʻia i ka wā mua o ka mōʻaukala honua: ka hui ʻana ma waena o ka honua ʻōpio a me kahi mea nui Mars i kapa ʻia ʻo Theia.

Ma ka holo ʻana i nā hoʻohālikelike kamepiula o ka hanana hopena, ua manaʻo ka poʻe noiʻi ua hoʻohui ʻia ka hapa nui o Theia i ka Honua, e hana ana i kēia mau puʻupuʻu. ʻO nā ʻōpala i koe mai ka hopena i hui pū ʻia e hana i ka mahina, e hoʻomau nei i ka pōʻai i ko kākou honua a hiki i kēia lā. ʻO nā pōpō, aia ma kahi o 2,900 mau kilomita ma lalo o ka ili o ka Honua, aia ma kahi o 2% o ka nui o ka honua. ʻO ka mea kupanaha, ʻelua ka nui o kēlā me kēia puʻupuʻu o ka mahina ponoʻī, e hoʻolilo iā lākou i mau hale nui maoli i loko o ko kākou honua.

Ua ʻike mua ʻia kēia mau puʻupuʻu kūʻokoʻa ma o ka seismology, ʻoiai ke holo mālie nei nā nalu seismic i loko o kēia mau ʻāpana i hoʻohālikelike ʻia me ka ʻaʻahu a puni. ʻO ka mea kākau alakaʻi o ka noiʻi, geophysicist Qian Yuan mai Caltech, wehewehe i ke koʻikoʻi, me ka ʻōlelo ʻana, "ʻO nā pōpō ʻelua ka ʻokoʻa nui loa i ka hoʻolālā o ka Honua mai kahi papa honua maʻalahi." Hāʻawi kēia ʻike i nā hōʻike koʻikoʻi o ke ola ʻana o Theia a me ka hui ʻana o ka mahina i kōkua i ke ʻano o ka mōʻaukala o ka Honua.

ʻO ka hoʻokolokolo hou ʻana i kēia mau blobs e hāʻawi mai i nā laʻana o Theia, e hāʻawi ana i kahi ʻike ʻike ʻole i ka haku ʻana o kekahi honua. ʻO ka ʻike hao kiʻekiʻe i loaʻa i loko o nā ʻōpū e hōʻike ana e kaʻana like paha lākou i kahi kumu kumu like me nā pōhaku mahina. Hiki i nā mikiona lunar ke kiʻi mai i nā pōhaku ʻaʻahu lunar e kaʻana like ana i nā mea me nā ʻōpala, e hāʻawi ana i nā ʻike koʻikoʻi i ka hui ʻana a me ka hoʻomohala honua.

ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ka dynamics o kēia hopena pilikua hypothesized ʻaʻole wale e hoʻomālamalama i ka hoʻomohala ʻana o kā mākou honua akā hāʻawi pū kekahi i nā ʻike waiwai i ka hoʻokumu ʻana a me ka hoʻomohala ʻana o nā hōkū pōhaku ʻē aʻe i loko o kā mākou ʻōnaehana solar a ma waho. Ke hoʻāʻo nei mākou e wehe i nā mea pohihihi o ko mākou ao holoʻokoʻa, ʻo ka wehe ʻana i nā mea huna i mālama ʻia i loko o ka honua enigmatic blobs e hoʻohiki nei he hana hoihoi.

Nīnau: He aha nā ʻōpala o ka ʻaʻahu o ka Honua?

A: ʻO nā ʻōpala i loko o ka ʻaʻahu o ka Honua, he ʻano nui ka nui o ka ʻāina ma lalo o ʻApelika a me ka Pākīpika Hema. Ua ʻike ka poʻe Seismologists i kēia mau mea maʻamau mai ka makahiki 1970.

Nīnau: He aha ke kumu i hoʻokumu ʻia ai kēia mau ʻōpala?

A: Wahi a kahi noiʻi hou, ua manaʻo ʻia nā ʻōpala he koena o ka hui ʻana ma waena o ka Honua ʻōpio a me kahi mea nui o Mars i kapa ʻia ʻo Theia. ʻO kēia hanana hopena, i hana ʻia ma mua o 4.46 biliona makahiki i hala aku nei, ua hoʻoheheʻe ʻia i ka pōhaku i hoʻoheheʻe ʻia i loko o ka lewa i hoʻokumu ʻia ka mahina. ʻO nā koena o Theia, ua komo i loko o ka ʻaʻahu o ka Honua, a ua ulu aʻe nā ʻōpala.

Nīnau: Pehea e aʻo ai nā ʻepekema i nā ʻōpala?

A: He kuleana koʻikoʻi ka Seismology i ke aʻo ʻana i nā ʻōpū o ka Honua. Holo mālie nā nalu seismic i loko o nā wahi i loaʻa ai nā ʻōpala, e ʻae ana i nā ʻepekema e ʻike a nānā i kēia mau hale maʻamau.

Nīnau: He aha ka mea e haʻi mai ai nā pōpō iā mākou e pili ana i ka ulu ʻana o ka Honua?

A: Ma ke kālailai ʻana i ka haku mele ʻana a me nā waiwai o nā pōpō, manaʻolana nā ʻepekema e loaʻa nā ʻike i nā pae mua o ka hoʻomohala ʻana o ka Honua. ʻO ke aʻo ʻana i kēia mau pōpō hiki ke hāʻawi i nā hōʻailona e pili ana i ka ʻokoʻa o ka Honua i hoʻohālikelike ʻia me nā hōkū pōhaku ʻē aʻe a hāʻawi i kahi ʻike maikaʻi i ka noho ʻana o ko mākou honua.