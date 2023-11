Ka hoʻomaopopo ʻana i ka ua kiʻekiʻe: hoʻomaikaʻi ʻana i nā hoʻohālikelike o ke aniau

He mea koʻikoʻi ka wānana ʻana i ke ʻano o ka ua i kēlā me kēia lā no kā mākou hana i kēlā me kēia lā, akā pehea ka hoʻomaopopo ʻana i ka nui o ka ua? Pono nā mea hoʻolālā kūlanakauhale, nā ʻepekema, a me nā mea ʻē aʻe i ka ʻike pololei e pili ana i nā hanana ʻino e hoʻolālā maikaʻi ai no ka mālama ʻana i ka wai e hiki mai ana, ka mahiʻai, a me ka mākaukau e kūʻē i nā ʻino luku. Eia naʻe, hāʻule pinepine nā kumu hoʻohālike i ka hoʻohālikelike pololei ʻana i kēia mau hanana koʻikoʻi.

No ka hoʻoponopono ʻana i kēia paʻakikī, ua kālele ka poʻe noiʻi ma ka 'Oihana o Energy's Lawrence Berkeley National Laboratory i ka hoʻonui ʻana i ka hōʻike ʻana o nā kaʻina ao i nā kumu hoʻohālike. Ma muli o ka paʻakikī o ka ʻōnaehana aniau, ʻaʻole hiki ke hoʻohālikelike i kēlā me kēia kikoʻī. No laila, hoʻohana ka poʻe ʻepekema i nā ʻano maʻalahi like ʻole, e like me ka hoʻokaʻawale ʻana i ka honua i nā kolamu grid. Ma kahi ʻenehana i kapa ʻia ʻo superparameterization, loaʻa i kēlā me kēia kolamu kahi hiʻohiʻona hoʻonā kiʻekiʻe e hiki ke hoʻohālikelike i nā ao o kēlā me kēia—he hoʻomaikaʻi nui i hoʻohālikelike ʻia me nā kumu hoʻohālike ʻē aʻe.

Akā naʻe, ʻaʻole lawa ka hoʻohālikelike ʻana i nā ao holoʻokoʻa. He mea koʻikoʻi ka noʻonoʻo ʻana i nā kaʻina microphysics e hana nei i loko o nā ao, me ka hoʻokumu ʻana a me ka hoʻopuehu ʻana o nā kulu o ke ao a me nā kristal hau. He liʻiliʻi loa kēia mau kaʻina hana e hoʻohālikelike pololei ʻia, no laila hoʻohana nā ʻepekema i nā hōʻike.

No ka noiʻi ʻana i ka hopena o kēia mau hiʻohiʻona, ua hana nā ʻepekema ʻepekema ʻo Berkeley Lab i nā hoʻohālikelike o ke aniau i hala me ka hoʻohana ʻana i ʻelua mau ala like ʻole—ʻo kekahi me nā ʻāpana kikoʻī a me ka liʻiliʻi. Ma ka hoʻohālikelike ʻana i kēia mau hoʻohālikelike me ka nānā ʻana i ka honua maoli, ua loiloi lākou i ka pololei o nā hiʻohiʻona.

Ua hōʻike ʻia nā hopena i ka hopena o nā ʻāpana ʻelua i ka simulation o ka ua nui, ma nā unahi lōʻihi (a hiki i hoʻokahi makahiki) a me ka wā pōkole (ma kahi o ʻelima mau lā), me kahi hopena i ʻike nui ʻia i nā ʻāina. ʻO nā ʻāpana kikoʻī i hana ʻia i nā ao me ka neʻe ʻoi aku ka nui o ka neʻe ʻana a no laila ua ʻoi aku ka nui o nā hanana ua.

ʻOiai ʻokoʻa nā hiʻohiʻona, hāʻule nā ​​pūʻulu ʻelua o nā ʻāpana i loko o ka laulā o nā ʻike honua maoli. Hōʻike kēia haʻawina i ka hiki ke hoʻokomo i nā kaʻina microphysics i nā hiʻohiʻona aniau e hoʻomaikaʻi i ko lākou pololei.

He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i nā hanana ua nui no ka hoʻolālā kūpono a me ka mākaukau. Ma ka hoʻohana ʻana i ka mana o nā kamepiula holomua a me ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i nā ʻano hoʻohālike ea, manaʻo ka poʻe ʻepekema e hāʻawi i nā wānana pololei a kōkua i ke kaiāulu e hoʻololi a hoʻēmi i nā hopena o nā hanana ʻino.

FAQs

No ke aha he mea nui e hoʻomaopopo i ka ua nui ma nā unahi manawa lōʻihi?

He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ka ua nui i ka wā lōʻihi no ka hoʻolālā ʻana i ka mālama ʻana i ka wai e hiki mai ana, ka mahiʻai, a me ka mākaukau e kūʻē i nā ʻino luku. Kōkua ia i nā mea kuleana e hoʻoholo i ka ʻike, hoʻokaʻawale pono i nā kumuwaiwai, a hoʻokō i nā hoʻolālā e hoʻēmi a hoʻololi i nā hopena o nā hanana ʻino.

Pehea e hōʻike ai nā kumu hoʻohālike i ke ao?

Hoʻohana nā kumu hoʻohālike i nā mea maʻalahi e hōʻike i nā kaʻina ao no ka mea hiki ʻole ke hoʻohālikelike i nā kikoʻī āpau. Hoʻokahi ʻano hana i kapa ʻia ʻo superparameterization e pili ana i ka hoʻokomo ʻana i kahi hoʻohālike kiʻekiʻe i loko o kēlā me kēia kolamu pahu o ka simulation honua, e ʻae ai i ka hoʻohālikelike ʻana o kēlā me kēia ao i loko o ke kumu hoʻohālike.

He aha nā hana microphysics i ka hoʻokumu ʻana i ke ao?

ʻO nā kaʻina hana Microphysics e pili ana i nā hana e pili ana i ka hoʻokumu ʻana a me ka hoʻopuehu ʻana o nā kulu ao a me nā kristal hau i loko o nā ao. ʻO kēia mau kaʻina hana ka condensation o ka mahu wai, ka hoʻokumu ʻana i nā kulu ao a me nā kristal hau, a me nā pilina ma hope e like me ka coalescence a me ka haki.

Hiki i nā kumu hoʻohālike ke hoʻohālikelike pololei i nā hanana ua nui?

ʻOiai ʻaʻole kūpono nā kumu hoʻohālike o ke aniau, ʻo ka hoʻokomo ʻana i nā hiʻohiʻona kikoʻī o nā kaʻina microphysics kapuaʻi hiki ke hoʻomaikaʻi i ko lākou pololei i ka hoʻohālikelike ʻana i nā hanana ua nui. Hōʻike kēia haʻawina i ka hiki ke hoʻohana i ia mau hiʻohiʻona no ka hoʻonui ʻana i nā wānana hoʻohālike aniau a hoʻomaopopo maikaʻi i nā hopena o nā hanana ʻino.