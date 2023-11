Hōʻike ʻia ka haʻawina hou i ka hopena o ka maikaʻi o ka ea ma ka hoʻopaʻa ʻana i ke kalapona

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou e ka Carnegie Institution for Science i ka hopena koʻikoʻi o ka maikaʻi o ka ea i ka hoʻopaʻa kalapona kūlohelohe e nā mea kanu. Ua ʻike nā mea noiʻi ʻo ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka maikaʻi o ka ea hiki ke hoʻonui i ka hiki o nā mea kanu ke komo i ka carbon dioxide i ka lewa, a laila e hoʻēmi i ka hoʻololi ʻana i ke aniau. Hōʻike kēia ʻike i ke kuleana koʻikoʻi o ka hana a ke kanaka a me ka pollution aerosol i ke kaʻina hana kalapona o nā mea kanu.

Ua hoʻohana ka haʻawina i ka ʻikepili satellite e nānā i ka pilina ma waena o ka hana photosynthetic a me ka pollution aerosol ma ʻEulopa. Ua hōʻike ʻia nā hopena e hopu nā mea kanu i ke kalapona hou aʻe i nā hopena pule ke emi ʻole ka haumia ʻoihana a me ka liʻiliʻi o ka poʻe e hele ana. Hōʻike kēia ʻike i nā hopena maikaʻi ʻole o ka maikaʻi ʻole o ka ea, i hoʻoiho ʻia e nā aerosol i hoʻokuʻu ʻia mai ka holo ʻana a me ka puhi ʻana i nā wahie mōʻalihaku a i ʻole ka lāʻau, ma ke kaʻina hana kalapona maoli o nā mea kanu.

Ua hōʻike ʻia nā haʻawina mua e hiki i ka pollution aerosol ke hōʻemi i nā hua mahiʻai a hiki i ka 20 pakeneka, me ka hoʻoikaika nui ʻana i nā hopena maikaʻi ʻole o ka haumia o ka ea i ka ulu ʻana o nā mea kanu.

Ua hoʻohana ka hui noiʻi i kahi ʻenehana hou e hoʻohana ai i ka fluorescence i hoʻopuka ʻia i ka wā photosynthesis e ana i ka hana photosynthetic. Ua hoʻohālikelike lākou i kēia ʻikepili me nā ana aerosol i loaʻa mai ka Visible Infrared Imaging Radiometer Suite. Ma ka nānā ʻana iā ʻEulopa, kahi i hoʻokumu ʻia ai nā ʻano hana o ke kanaka i loko o ka pule, ua hōʻike ka haʻawina i kahi pōʻaiapuni o kēlā me kēia pule i ka hana photosynthetic. Ua piʻi ka photosynthesis i nā hopena pule a ua emi iho i nā lā pule, me ka hoʻohālikelike ʻana me nā pae pollution aerosol.

Loaʻa ka hopena o kēia noiʻi ʻana, ʻoi aku ka pili i nā hoʻoikaika ʻana i ka hoʻololi ʻana i ke aniau. Hōʻike ka noiʻi ʻana i ka hōʻemi ʻana i ka pollution particulate no ka mālama ʻana i ka hana kiʻi kiʻi kiʻekiʻe o ka hopena pule i kēlā me kēia pule e hiki ke hoʻoneʻe i ka 40 a 60 megatons carbon dioxide i kēlā me kēia makahiki, a laila e hoʻonui ai i ka huahana mahiʻai me ka hoʻonui ʻole ʻana i ka ʻāina mahiʻai. Loaʻa kēia mau ʻike i nā manaʻo kulekele koʻikoʻi, ʻoi aku ka nui o nā aupuni ʻEulopa e hana ana i ka hopu kalapona a me nā ʻōnaehana mālama.

I ka hopena, hoʻoikaika kēia haʻawina i ka hana koʻikoʻi o ka maikaʻi o ka ea i ka lawe kalapona kūlohelohe e nā mea kanu. ʻO ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka maikaʻi o ka ea ʻaʻole wale ka pōmaikaʻi i ke olakino kanaka akā hoʻomaikaʻi pū i ka hiki o nā mea kanu ke kūʻē i ka hoʻololi ʻana i ke aniau ma o ka lawe pono ʻana i ka carbon dioxide.

NPP

1. He aha ke ano o ke kalapona?

ʻO ka hoʻokuʻu kalapona e pili ana i ke kaʻina hana o ka hopu ʻana a me ka mālama ʻana i ka carbon dioxide o ka lewa, kekahi o nā kinoea ʻōmaʻomaʻo kumu no ka hoʻomehana honua. Hiki ke hana maoli kēia kaʻina hana ma o nā kaiaola e like me ka nahele, ka moana, a me ka lepo, a ma o nā ʻano hana i hana ʻia e ke kanaka.

2. Pehea nā mea kanu i ka hoʻopaʻa kalapona?

ʻO nā mea kanu, ma o ke kaʻina hana photosynthesis, hoʻopau i ka carbon dioxide mai ka lewa a hoʻololi iā ia i mea ola. Mālama ʻia kēia kalapona ma ke ʻano biomass i nā kumulāʻau, nā mea kanu, a me ka lepo. No laila, lilo nā ululāʻau olakino a ulu i nā kalapona pono, e mālama ana i ka nui o ke kalapona no nā wā lōʻihi.

3. He aha kekahi mau hana i hana ʻia e ke kanaka no ka lawe kalapona?

ʻO nā ʻano hana i hana ʻia e ke kanaka no ka hoʻopaʻa ʻana i ke kalapona e loaʻa nā ʻenehana e like me ka hopu a me ka mālama ʻana i ke kalapona (CCS), kahi e hopu ʻia ai nā hoʻokuʻu CO2 mai nā ʻoihana a me nā kumu pili i ka ikehu a mālama ʻia ma lalo o ka honua i nā hoʻokumu geological. ʻO ke ala ʻē aʻe ʻo ia ka bioenergy me ka hopu kalapona a me ka mālama ʻana (BECCS), kahi e hui pū ai i ka hoʻoulu ʻana i ka ikehu biomass me CCS.

4. Pehea e pili ai ka maikaʻi o ka ea i ka lawe kalapona?

ʻO ka maikaʻi o ka ea, ʻoi aku ka pollution aerosol, hiki ke loaʻa nā hopena maikaʻi ʻole i ka lawe kalapona. ʻO nā aerosol, i hoʻokuʻu ʻia mai nā hana e like me ka hele ʻana a me ka puhi ʻana i nā wahie mōʻalihaku a i ʻole ka lāʻau, hiki ke hōʻemi i ka pono o ka photosynthesis i nā mea kanu. Ma ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka maikaʻi o ka ea a me ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka pollution particulate, hiki ke hoʻonui ʻia ka hiki o nā mea kanu ke komo i ka carbon dioxide a kōkua i ka hoʻopaʻa kalapona.

Puna: Carnegie Institution for Science (https://carnegiescience.edu/)