ʻO ka hoʻokolohua Mars Oxygen o NASA e hana i ka oxygen ma ka Honua Ula

Ua hoʻolaha ʻo NASA i kahi mea nui i kāna mau hoʻolālā no ka noho lōʻihi ma Mars. ʻO ka Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE) o ke keʻena kikowaena ua hoʻohua maikaʻi i ka oxygen e mālama i kahi ʻīlio liʻiliʻi no 10 mau hola ma ka Red Planet. ʻO MOXIE, kahi mea 40-paona e like me ka nui o ka microwave, ua hoʻopili ʻia i ka Perseverance rover i pae ma Mars i Pepeluali 2021.

No nā makahiki ʻelua, ua hana ʻo MOXIE e unuhi i ka nui o ka oxygen mai ka lewa Martian. Ke hoʻohana nei i kahi kaʻina hana electrochemical, hoʻokaʻawale ʻo ia i hoʻokahi atom oxygen mai kēlā me kēia mole kalapona kalapona i ka lewa. Aia ka lewa o Mars me 95% carbon dioxide, 3% nitrogen, 1.6% argon, a me ka nui o ka oxygen.

ʻO ka pahuhopu nui o MOXIE ʻo ia ka hoʻomohala ʻana i nā ʻenehana hiki ke hana i ka ea hanu a me ka mea hoʻolale pōhaku no nā astronauts e hiki mai ana. Ma kāna huakaʻi holoʻokoʻa, ua hoʻopuka maikaʻi ʻo MOXIE i 122 grams o ka oxygen, e like me ka nui o ka ʻīlio liʻiliʻi i 10 mau hola. I kona kiʻekiʻe kiʻekiʻe, ua hana ka mea hana i 12 grams o ka oxygen i kēlā me kēia hola, ʻoi aku ma mua o ka pahuhopu mua o NASA.

Ua hōʻike aku ka Hope Luna Hoʻokele o NASA ʻo Pam Melroy i kona hauʻoli no ka holomua o MOXIE, me ka ʻōlelo ʻana "hiki ke lawe i ka oxygen mai ka lewa o Mars, ka oxygen e hiki ke kōkua i ka hāʻawi ʻana i ka ea hanu a i ʻole ka rocket propellant i nā astronauts e hiki mai ana." Ua hoʻoikaika ʻo ia i ke koʻikoʻi o ka hoʻomohala ʻana i nā ʻenehana no ka hoʻohana ʻana i nā kumuwaiwai ma Mars a me ka mahina, no ka mea e hiki ai i ka noho ʻana o ka mahina lōʻihi, kahi hoʻokele waiwai o ka mahina, a ma hope e kākoʻo i ka ʻimi kanaka o Mars.

ʻO kēia hoʻokō a MOXIE he hana koʻikoʻi i mua o ka makemake o NASA no nā mikiona kanaka i Mars. He mea koʻikoʻi ka ʻenehana i hoʻomohala ʻia e MOXIE i ka hōʻoia ʻana i ke ola a me ka hoʻomau o nā astronauts e hiki mai ana ma ka Red Planet.

