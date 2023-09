ʻO ke koʻikoʻi o ka hoʻihoʻi hou ʻana i ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka poʻe holo

I mea e hoʻonui ai i kā lākou hana a pale aku i ka overtraining, pono ka poʻe kukini e hoʻomaka mua i ko lākou hoʻihoʻi ʻana e like me kā lākou workouts. ʻO kēia ke kumu o ka loaʻa ʻana o ka hoʻoikaika kino i ka wā o ka hoʻoponopono ʻana i ka pōʻino o ke kino ma muli o ka hoʻomaʻamaʻa ʻana, a me ka ʻole o ka hoʻihoʻi ʻana, hiki ke hōʻiliʻili ʻia ka pōʻino ʻiʻo i ka wā lōʻihi, e alakaʻi ana i ka emi ʻana o ka hoʻihoʻi ʻana a me nā hōʻeha hope ʻoihana.

ʻO kekahi o nā mea koʻikoʻi o ka hoʻihoʻi ʻana ʻo ka lawa ʻana o ka hiamoe. He kuleana koʻikoʻi ka hiamoe i ka hoʻoponopono ʻana i ka pōʻino o ka ʻiʻo i hoʻoikaika ʻia, ʻoiai ke hoʻokuʻu nei ke kino i kahi hormone ulu i ka wā hiamoe hohonu. ʻEhiku a ʻeiwa mau hola hiamoe i kēlā me kēia pō e hōʻoia i ka hoʻōla maikaʻi. Inā ʻaʻole hiki i ka pō piha o ka hiamoe, hiki i ka hiamoe pōkole o 30 mau minuke a i ʻole ke kōkua i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana, ʻoi loa ma hope o ka pō hoʻomaha.

He mea nui nā lā hoʻomaha no ka hoʻōla. ʻO ka lawe ʻana i hoʻokahi lā hoʻomaha i kēlā me kēia pule e hiki ai i ke kino ke hoʻoponopono i nā ʻiʻo i hoʻopōʻino ʻia, hoʻopiha i nā pae glycogen, a pale i ka hoʻohana nui ʻana. I nā lā hoʻomaha, e noʻonoʻo e hana i nā hana maʻalahi e like me ka jog a i ʻole ka haʻahaʻa haʻahaʻa e hoʻomaha ai me ka ʻole o ka hoʻokau nui ʻana i nā ʻiʻo.

ʻO ka mālama ʻana i ke kaumaha kekahi ʻano koʻikoʻi o ka hoʻōla. Hoʻopuka ke koʻikoʻi i nā pane physiological e like me ka hoʻoikaika ikaika, hiki ke keʻakeʻa i ka hiki o ke kino ke hoʻōla. E hoʻokomo i nā ʻenehana hoʻokele koʻikoʻi i kāu hoʻolālā hoʻomaʻamaʻa, e like me ka noʻonoʻo ʻana, ka heluhelu ʻana, a i ʻole ka hoʻolohe ʻana i ke mele, e hoʻomaha ai kou manaʻo a me kou kino mai nā pilikia o ke aʻo ʻana.

ʻO ka hope, he mea nui e hoʻokumu i nā ʻano moe maikaʻi e hōʻoia i ka hiamoe maikaʻi i kēlā me kēia pō. E hōʻalo i ka ʻai ʻana i ka caffeine kokoke i ka wā e moe ai, no ka mea hiki ke hoʻopilikia i ka hiamoe hohonu. ʻO ka mālama ʻana i ka papa hana moe mau a me ka pale ʻana i nā kukui polū i ke ahiahi hiki ke kōkua pū i ka hoʻoponopono ʻana i nā mele hiamoe a hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi o ka hiamoe.

I ka hopena, he mea nui ka ho'ōla no ka poʻe kukini e hoʻonui i kā lākou hana a pale i nāʻeha. E hoʻomaka i ka hiamoe nui, hoʻomaha i nā lā hoʻomaha, mālama i ke kaumaha, a hoʻokumu i nā hana hiamoe maikaʻi e hoʻomaikaʻi i kāu hoʻomaʻamaʻa ʻana a me kou olakino holoʻokoʻa.

