ʻO Frank Rubio nāna i hoʻopaʻa moʻolelo e hoʻi i ka honua

ʻO Astronaut Frank Rubio, ka mea nāna i hoʻopaʻa i kahi moʻolelo hou no ka noho lōʻihi loa ma ka lewa e kahi astronaut NASA, ua hoʻonohonoho ʻia e hoʻi i ka Honua i kēia pule. Ua hala ʻo Rubio ma mua o hoʻokahi makahiki ma luna o ka International Space Station (ISS), ma mua o ka moʻolelo mua.

Me Rubio, ʻelua Roscosmos cosmonauts, ʻo Sergey Prokopyev lāua ʻo Dmitri Petelin, e hoʻi pū ana i ka Honua ma hope o ka hoʻolilo ʻana i nā lā he 371 i ka lewa. E hoʻi ka ʻekolu i ka Honua ma ka mokulele Russian Soyuz MS-23, kahi e wehe ai mai ka module Prichal o ke kahua a ʻāina kokoke i ke kūlanakauhale ʻo Jezkazgan ma Kazakhstan.

Ma hope o ka pae ʻana, lele ʻo Rubio i Karaganda, Kazakhstan, a laila holo i Houston ma kahi mokulele NASA. ʻO ka lōʻihi o ko lākou noho ʻana ma ke ākea ma muli o kahi pilikia me kā lākou mokulele mokulele mua, ʻo ka Soyuz MS-22, nāna i hoʻomohala i kahi leak wai hoʻomaha. I Pepeluali, ua hoʻouna ʻia kahi mokuahi Soyuz, ʻo MS-23, i ke kahua.

E hoʻolaha ʻo NASA i ka huakaʻi hoʻi o ka Soyuz MS-23 ma ka Pōʻakolu, Kepakemapa 27. E hoʻomaka ka uhi ʻana ma 12:01 am ET a e hoʻokomo ʻia nā ʻōlelo aloha o ka poʻe holo moku, ka wehe ʻana, ka deorbit burn, a me ka pae ʻana. Hiki iā ʻoe ke nānā i ka livestream ma ke kahawai YouTube o NASA a i ʻole ma o ka wikiō i hoʻopili ʻia ma ka pūnaewele NASA mana.

ʻAʻole hōʻike wale ʻo Frank Rubio i ka hiki o nā astronauts NASA akā ke hōʻike pū nei hoʻi i nā hana like ʻana ma waena o NASA a me nā hoa hana honua i ka ʻimi ʻana i ka lewa.

Nā wehewehena:

Ke kahua lewa honua (ISS): He kikowaena lewa modular ma ka honua orbit haʻahaʻa e lawelawe ana ma ke ʻano he keʻena noiʻi a me kahi noho no nā astronauts mai nā ʻāina like ʻole.

ʻO Roscosmos: ʻO ke keʻena lewa Lūkini ke kuleana no nā hana lewa ma Rusia.

ʻO Rusia Soyuz MS-23 mokulele: He moku holo moku i hoʻohana ʻia e ke keʻena lewa ʻo Rūsia no ka lawe ʻana i nā mea lele i ka ISS.

