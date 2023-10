Hiki i ka Radio Burst 8 Billiona makahiki ke kōkua i ka hoʻoponopono ʻana i ka mea pohihihi o ka mea nalo o ke ao holoʻokoʻa.

Ua hana nui ka poʻe ʻepekema i ka hoʻomaopopo ʻana i ka mea pohihihi o ka mea nalo o ke ao holoʻokoʻa. He 8 biliona makahiki ʻo Fast Radio Burst (FRB), ka mea kahiko loa a mamao loa i ʻike ʻia, no ka hui ʻana o nā aniani. Ua ʻike ʻia kēia FRB, i koho ʻia ʻo FRB 20220610A, e ka Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) ma Western Australia.

ʻO nā FRB nā puʻupuʻu pōkole o nā nalu lekiō e mau ana no nā milliseconds, me ka ʻike ʻole ʻia o ko lākou kumu. Eia naʻe, hiki i kēia FRB hoʻopaʻa moʻolelo, mai ka hui ʻana i nā galaxies, hiki ke kōkua i ka hoʻomālamalama ʻana i ke kumu o kēia mau pohihihi pohihihi. Ua hoʻokuʻu ka pohā i ka ikehu i nā milliseconds e like me ka hana ʻana o ka lā i 30 mau makahiki.

ʻO ka mea nalo i ke ao holoʻokoʻa e pili ana i ka hapalua o ka mea i manaʻo ʻia ʻaʻole hiki ke ʻike ʻia. ʻO kēia mea nalo, i haku ʻia me nā ʻātoma i kapa ʻia he baryons, ʻaʻole ia he mea pōʻeleʻele akā he mea "maʻamau" i puʻunaue ʻia ma waena o nā galaxies. ʻAʻole maikaʻi nā ʻenehana o kēia manawa i ka ʻike ʻana i kēia mea no ka mea ua pālahalaha a wela.

Ua ʻimi nā kānaka ʻepekema, ʻo ia hoʻi ʻo Jean-Pierre 'J-P' Macquart, ka mea kilo hōkū o Australia i ka hoʻohana ʻana i nā FRB i mea hana e ʻike ai i kēia mea paʻakikī. Ke hele nei nā FRB i kahi mamao loa, hoʻopuehu ʻia kā lākou radiation e ka mea nalo. ʻO kēia hoʻopuehu e hiki ai i nā ʻepekema ke ana i ka nui o ke ao holoʻokoʻa a ʻimi i ka mea baryonic i nalowale.

Ua hōʻoia ka noiʻi o ka hui i ka pilina Macquart, e hōʻike ana i ka mamao loa o kahi FRB, ʻoi aku ka nui o ke kinoea diffuse i hōʻike ʻia ma waena o nā galaxies. Ma kahi o 50 mau FRB i hoʻihoʻi ʻia i kā lākou kumu, manaʻo ka poʻe ʻepekema e ʻike ʻia nā tausani hou aʻe i ka wā e hiki mai ana. ʻO nā telescopes Square Kilometer Array (SKA) e hiki mai ana ma Australia a me ʻAmelika Hema, a me ka Extremely Large Telescope (ELT) ma Chile, e hāʻawi i nā ʻike hou aku i ke kumu o nā FRB a me ke ʻano o ke ao holoʻokoʻa.

Ua paʻi ʻia ka noiʻi a ka hui ASKAP ma ka puke pai ʻEpekema, e hōʻike ana i ka hiki o nā FRB i ka hoʻomaopopo ʻana i ka mea nalo a me ke ʻano o ke ao holoʻokoʻa.

