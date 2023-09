Ua hōʻole paha ʻo Astronaut Frank Rubio i ka misionari ISS i ka makahiki inā ʻike ʻo ia

By

Ua hōʻike ʻo Astronaut Frank Rubio, ka mea nāna i hoʻopaʻa i ka moʻolelo no ka huakaʻi lōʻihi loa no kahi mokulele US, ua hōʻole ʻo ia i ka huakaʻi inā ʻike ʻo ia e mau ana ma mua o hoʻokahi makahiki. I loko o kahi kūkā nūhou NASA mai ka International Space Station (ISS), ua hōʻike ʻo Rubio e pili ana nā pilikia ʻohana i kāna hoʻoholo e hōʻole i ka misionari. Ua ʻōlelo ʻo ia ʻo ka nalowale ʻana i nā hanana ʻohana koʻikoʻi e ʻōlelo ai ʻo ia 'mahalo, akā ʻaʻole mahalo.'

Ua hoʻolālā mua ʻia ka huakaʻi lewa a Rubio e hala i ʻeono mahina akā ua hoʻonui ʻia ma muli o ka lele ʻana o ka wai i loko o ka moku i manaʻo ʻia e hoʻihoʻi i ka poʻe holo i ka home. ʻO ka Soyuz MS-22 i hoʻohana ʻia e Lūkia, e lawe ana iā Rubio a me kahi hui Lūkini, ua hoʻololi hope ʻia, a ua hoʻopaʻa ʻia ke kaʻa Soyuz hou i ka ISS ma Kepakemapa 21, 2022.

Ua haʻi ʻo Rubio ʻo ka mea paʻakikī loa o kāna misionari ke aʻo ʻana e hoʻolōʻihi ʻia kona noho ʻana. Eia naʻe, ʻo ke kākoʻo a me ke kūpaʻa o kāna wahine a me kāna mau keiki i kōkua iā ia e hoʻokō i ka misionari holoʻokoʻa. Ua ʻōlelo ʻo ia he pono nā ʻālana, pilikino a ʻohana, no ka kūleʻa o ka International Space Station.

ʻOiai ʻo ka pilina paʻakikī ma waena o ʻAmelika a me Rūsia no ke kaua e hoʻomau nei ma Ukraine, ʻo NASA a me Roscosmos, nā keʻena kikowaena o nā ʻāina ʻelua, ua hoʻomau i kā lākou hui pū ʻana i ka ʻimi ʻana i ka lewa. Ua hōʻike ʻo Rubio i kona mahalo i kāna mau hoa hana Lūkini, e hōʻike ana i ka paʻa kūikawā i hoʻokumu ʻia i ko lākou wā hui.

ʻAʻole maopopo ka wā e hiki mai ana o ke komo ʻana o Rūsia i ka ISS, no ka mea, ua hoʻopilikia nā ʻāʻī a me nā hoʻopaʻi waiwai i ka pilina ma waena o nā ʻāina ʻelua. ʻO Dmitry Rogozin, ka luna nui mua o Roscosmos, ua hoʻoweliweli ʻo ia e hoʻopau i ka hui ʻana o ISS o Rūsia, akā ua hoʻokuʻu ʻia ʻo ia mai kona kūlana i Iune 2022. Ua hōʻike ʻo Russia i kāna kūpaʻa e hoʻokō i kāna mau kuleana ma ke ʻano he hoa ISS a hiki i 2024, akā ʻo nā kikoʻī. ʻO kā lākou komo ʻana i ka wā e hiki mai ana ke kūkākūkā ʻia nei.

