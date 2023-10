Hōʻike ka ʻimi noiʻi hou i ke kamaʻilio ʻana a me ka pale ʻana o nā mea kanu iā lākou iho i nā inike

ʻO nā noiʻi i alakaʻi ʻia e kahi hui i alakaʻi ʻia e Professor Masatsugu Toyota ma ke Kulanui ʻo Saitama ma Iapana ua hoʻomālamalama i nā ʻano hana e kamaʻilio ai nā mea kanu a hoʻōla i nā pane pale i ka hoʻouka ʻana i nā pepeke. ʻO ke aʻo ʻana, i paʻi ʻia ma Nature Communications, i kālele ʻia i ka hana o nā mea hoʻohuihui volatile organic (VOCs) i hoʻokuʻu ʻia e nā mea kanu ke hoʻopōʻino ʻia e nā iniseti a i ʻole mechanically.

Hoʻokuʻu nā mea kanu i nā VOC i ka lewa i ka wā e hōʻeha ʻia ai lākou e nā iniseti, e lilo ana i mau hōʻailona pōʻino no nā mea kanu kokoke. I ka pane ʻana, hoʻāla kēia mau mea kanu i hoʻopōʻino ʻole i nā mīkini pale e pale iā lākou iho. Ua ʻike ʻia kēia ʻano o ke kamaʻilio lewa ma waena o nā mea kanu ma o VOCs ma luna o 30 mau ʻano mea kanu like ʻole. Eia nō naʻe, ʻaʻole maopopo ka ʻano molecular i lalo i ka ʻike o VOC a me ka hoʻokomo ʻana i nā pane pale.

Me ka hoʻohana ʻana i nā mea hana hou a me nā kiʻi fluorescent manawa maoli, ua ʻike ka hui noiʻi i ka ʻā ʻana o ka fluorescence i loko o kahi ʻano mea kanu sinapi i kapa ʻia ʻo Arabidopsis thaliana ma hope o ka ʻike ʻana i nā VOC i hoʻopuka ʻia e nā mea kanu i hōʻino ʻia e nā pepeke. Ma ka nānā ʻana i nā hoʻololi i ka hoʻonui ʻana o ka calcium intracellular, ua hiki i nā mea noiʻi ke nānā i ka lawe ʻana o nā mea kanu a pane i nā VOC.

Ua ʻike ka hui i ʻelua mau VOC kikoʻī, (Z) -3-hexenal a me (E) -2-hexenal, ʻelua mau carbon aldehydes i ʻike ʻia ʻo nā lau ʻōmaʻomaʻo volatiles (GLVs), hoʻoulu i nā hōʻailona calcium i nā mea kanu Arabidopsis. ʻO kēia mau GLV he mau kemika lele i ka lewa i hoʻokuʻu ʻia e nā mea kanu ke hoʻopōʻino ʻia lākou e nā mana mechanical a i ʻole herbivores. Ke hōʻike ʻia i kēia mau VOC, ua hoʻonui nā mea kanu Arabidopsis i nā genes pili i ka pale.

No ka hoʻomaopopo houʻana i ka pilina ma waena o nā hōʻailona calcium a me nā pane pale, ua mālama nā mea noiʻi i nā mea kanu Arabidopsis me nā mea hoʻopaneʻe a me nā mea chelating. ʻO ka paleʻana i nā hōʻailona calcium i hopena i ka hoʻopauʻana i ka hoʻokomoʻana o ka gene e pili ana i ka pale, e hāʻawi ana i nā hōʻike eʻike anaʻo Arabidopsis i nā GLVs a ho'āla i nā pane pale ma keʻano calcium.

Hāʻawi kēia noiʻi i nā ʻike hou i ke ʻano o ke kamaʻilio ʻana a me ka pale ʻana o nā mea kanu iā lākou iho i ka hoʻouka ʻana i nā pepeke. Hiki ke hoʻohana ʻia ka hoʻomaopopo ʻana i kēia mau mīkini molekala no ka hoʻomohala ʻana i nā hoʻolālā hou no ka pale ʻana i nā mea kanu a me ka hoʻokele pest.

Sources:

– ʻatikala kumu: Nature Communications

– Arabidopsis: He ʻano o nā mea kanu pua liʻiliʻi ma ka ʻohana sinapi

– Volatile Organic Compounds (VOCs): Nā mea kino kinoea e mahuka maʻalahi ma ka lumi wela.

– Green Leaf Volatile (GLVs): VOC i hoʻopuka ʻia e nā mea kanu i ka pōʻino, me nā ʻala ʻala mauʻu.