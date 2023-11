Nā Fungi Hoʻohiwahiwa: Ke ʻimi nei i ka Honua Hoʻohiwahiwa o nā Haloo

Ma waena o ka nani uliuli o Durrus, ua hāʻule ʻo Vaughan Taylor i kahi ʻike hoʻohiwahiwa i loko o kāna kīhāpai - kahi halo maikaʻi loa. Hoʻopuka kēia hui ʻana i ka manaʻo kahaha e pili ana i ke aupuni hoʻohiwahiwa o nā haʻiki i ʻike pinepine ʻole ʻia. ʻO nā halo, me kā lākou ʻano o nā ʻano, nā waihoʻoluʻu, a me nā ʻano, he ʻāpana koʻikoʻi o kā mākou kaiaolaola, e mālama ana i nā mea huna a hāʻawi i kahi ʻike i loko o kahi honua kupanaha a pohihihi.

Hoʻomaopopo pinepine ʻia, he kuleana koʻikoʻi nā halo i ke ʻano. Ma ke ʻano he haʻi, ʻokoʻa lākou mai nā mea kanu a me nā holoholona, ​​a no ko lākou aupuni ponoʻī. Loaʻa nā haʻakai ma nā ʻano like ʻole, mai nā hale liʻiliʻi e like me ke kaula i kapa ʻia ʻo mycelium a hiki i nā kino hua ʻike ʻia a mākou e ʻike ai he mau halo. Maikaʻi kēia mau mea hoʻohiwahiwa i ka wāwahi ʻana i nā mea olaola a me ka hana hou ʻana i nā meaʻai i loko o ke kaiapuni, e lilo lākou i mea koʻikoʻi no ke olakino o nā kaiaola.

ʻO ka mea kupanaha, ua noho lōʻihi nā halo i kahi kūlana kūikawā i ka moʻomeheu kanaka. Ua mahalo nā lāhui kahiko iā lākou no ko lākou manaʻo hoʻokalakupua a me nā hōʻailona o ka momona a me ka hānau hou. I kēia lā, hoʻomau ʻia nā halo i kā mākou noʻonoʻo a mahalo ʻia no kā lākou meaʻai meaʻai, nā lāʻau lapaʻau, a me nā noi kūpono i ka biotechnology.

NPP:

Nīnau: He mea kanu nā haloo?

A: ʻAʻole, aia nā halo i ke aupuni o nā haʻi, kaʻawale mai nā mea kanu a me nā holoholona.

Nīnau: Hiki ke ʻai ʻia nā halo a pau?

A: ʻOiai hiki ke ʻai a ʻono kekahi mau haloo, hiki i nā mea ʻē aʻe ke ʻona loa, no laila he mea koʻikoʻi ka loaʻa ʻana o ka ʻike loea a i ʻole ke alakaʻi ʻoihana i ka wā e ʻai ai.

Nīnau: Hoʻohana ʻia nā halo no ka lāʻau lapaʻau?

A: ʻAe, ua hoʻohana ʻia nā halo like ʻole no kā lākou mau lāʻau lapaʻau kūpono, me ka hoʻoikaika ʻana i ka ʻōnaehana pale a me ka hoʻoikaika ʻana i ke olakino holoʻokoʻa.

Nīnau: ʻO nā haʻihaʻi?

A: ʻAe, ʻo nā haloʻo nā kino hua o nā haʻi, me ka mycelium ke kino nui o ke kino.

Nīnau: Ma hea e hiki ai iaʻu ke aʻo hou e pili ana i nā halo?

A: Hāʻawi nā pūnaewele e like me mushroomexpert.com, mycology.net, a me fungi.com i ka ʻike piha e pili ana i nā halo, ko lākou ʻike, a me ko lākou koʻikoʻi kaiaola.