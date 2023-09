ʻIke Hou: ʻAi ʻia kahi Hole ʻEleʻele liʻiliʻi i kahi hōkū e like me ka lā ma kahi Galaxy kokoke

Ua ʻike ka poʻe kilo hōkū o ke Kulanui o Leicester i kahi hōkū e like me ko mākou lā e ʻai mālie ʻia e kahi lua ʻeleʻele liʻiliʻi. Aia ka hōkū, kapa ʻia ʻo Swift J0230, ma ke aniani kokoke ʻo 2MASX J02301709+2836050, ma kahi o 500 miliona mau makahiki māmā mai ka Milky Way. Hāʻawi kēia ʻike i kahi "loulou nalowale" i ko mākou ʻike ʻana i nā lua ʻeleʻele a me kā lākou hoʻopilikia ʻana i nā hōkū orbit.

Ua ʻike ka poʻe astronomers i ka hōkū ma o ka uila uila X-ray e puka mai ana mai ke kikowaena o ka galaxy me ka hoʻohana ʻana i kahi mea hana hou i kūkulu ʻia no ka Neil Gehrels Swift Observatory. Ua hōʻike ʻia nā ʻike hou aʻe e ʻālohilohi ana ʻo Swift J0230 no 7-10 mau lā ma mua o ka hemo koke ʻana, e hana hou i kēia pōʻai i kēlā me kēia 25 lā.

Hāʻule kēia ʻano ma waena o ʻelua mau ʻano o ka puka ʻana i pili pinepine me ka launa pū ʻana o ka lua ʻeleʻele: quasi-periodic eruptions a me nā transient nuklea manawa. Hoʻopuka pinepine ʻia nā hoʻokuʻu ʻana o Swift J0230, me ka manaʻo e hoʻopaʻa i ka ʻokoʻa ma waena o nā ʻano ʻelua.

Ma muli o nā hiʻohiʻona i kūkulu ʻia no nā hanana like, ua hoʻoholo ka poʻe ʻepekema ʻo Swift J0230 e hōʻike ana i kahi hōkū e like me ka nui o ko mākou lā e hoʻopuni ana i kahi lua ʻeleʻele haʻahaʻa ma ke kikowaena o kāna galaxy. I ka hoʻokokoke ʻana o ka ʻōpuni o ka hōkū iā ia i ka huki ʻumekaumaha o ka lua ʻeleʻele, ua huki ʻia nā mea like me ʻekolu Honua mai ka lewa o ka hōkū a wela i kona hāʻule ʻana i loko o ka lua ʻeleʻele. Hoʻopuka kēia kaʻina hana i ka nui o nā kukui X.

Ua ʻōlelo ʻo Kauka Phil Evans, ka mea kākau kumu nui o ka noiʻi, ʻo ia ka ʻike mua ʻana o kahi hōkū e like me ka lā e ʻoki pinepine ʻia a ʻai ʻia e kahi lua ʻeleʻele haʻahaʻa. ʻO ka loaʻa ʻana o kēia mau hanana "hoʻopiʻi pinepine ʻia, ʻāpana ʻāpana" hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi i ke ʻano o nā mea i pili a me ko lākou alapine.

Manaʻo ka poʻe noiʻi ʻo ka lua ʻeleʻele ke kuleana no ka ʻai ʻana iā Swift J0230 ma waena o 10,000 a 100,000 mau manawa o ka nui o ko mākou lā, he mea liʻiliʻi loa ia e hoʻohālikelike ʻia i nā lua ʻeleʻele supermassive i loaʻa ma ke kikowaena o nā galaxies. Hōʻike ka haʻawina i ka hiki ke wehe i nā mea hou aʻe e like me Swift J0230 me ka hoʻohana ʻana i nā mea ʻike transient hou.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, hoʻonui nui kēia ʻike hou i ko mākou hoʻomaopopo ʻana i ka pilina ma waena o nā lua ʻeleʻele a me nā hōkū orbit, e hoʻomālamalama ana i ka hanana hoihoi o ka luku ʻia ʻana o nā hōkū e nā lua ʻeleʻele haʻahaʻa.

