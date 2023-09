Hōʻike ka haʻawina i nā Genes i hoʻoili ʻia mai nā Neanderthals e hoʻonui i ka nui o ka COVID-19

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou e nā mea noiʻi mai Italia's Mario Negri Institute for Pharmacological Research e loaʻa i nā poʻe i loaʻa i nā hihia koʻikoʻi o COVID-19 ka loaʻa ʻana o nā genes kikoʻī i loaʻa iā lākou mai Neanderthals. Ua pili ka haʻawina i ka ʻāina ʻo Bergamo, ʻo ia ka epicenter o ka maʻi maʻi ma Italia.

ʻO ka noiʻi, i paʻi ʻia ma ka puke pai iScience, ua ʻike ʻia kahi hapa nui o ka genome kanaka i pili i ka pilikia o ka hoʻopaʻa ʻana i ka COVID-19 a me ka hoʻomohala ʻana i nā hōʻailona koʻikoʻi, ʻoi aku ka nui o nā poʻe noho ma nā wahi i hoʻopilikia nui ʻia. Ua pili ka noiʻi i 1,200 mau mea komo, a ua hōʻike ʻia ka hōʻike ʻana he ʻekolu o nā ʻeono ʻeono i kahi ʻāina ma ka chromosome 3 i hoʻopili ʻia i ka hoʻonui ʻana i ka maʻi COVID-19. Aia kēia mau genes i ka CCR9 a me CXCR6, ka mea e hoʻokani i ka hana o ke koko keʻokeʻo a me ka mumū i ka wā o nā maʻi, a me LZTFL1, ka mea e hoʻoponopono ai i ka hoʻomohala ʻana a me ka hana o nā pūnaewele hanu.

Ua ʻike ka poʻe noiʻi ʻaʻole maopopo i ke ʻano o ke ʻano o nā mea ʻekolu i hana nui loa. Hoʻohui ʻia, ua ʻike ʻia ka noiʻi he 17 mau wahi genomic hou e pili ana i ka maʻi koʻikoʻi a i ʻole ka pilikia o ka maʻi.

ʻO kahi ʻike hoihoi loa o ka noiʻi ʻana ʻo ʻekolu o nā ʻeono ʻeono i pili me ka maʻi COVID-19 i hoʻoili ʻia mai Neanderthals, kūikawā mai ka genome Vindija i ʻike ʻia ma Kroasia. ʻOiai ua pale ʻia kēia mau genes i nā Neanderthals, ke hoʻoulu nei lākou i ka pane kūlohelohe nui i nā kānaka hou, e alakaʻi ana i ka maʻi ʻoi aku ka maʻi.

Ua hōʻike pū ʻia ka haʻawina ʻoi aku ka nui o ka poʻe me ka haplotype Neanderthal i ka hoʻomohala ʻana i ka COVID-19 koʻikoʻi, e koi ana i ka mālama koʻikoʻi, a me ka pono o ka ventila mechanical i hoʻohālikelike ʻia me ka poʻe me ka ʻole o kēia hoʻoilina genetic. Ua pili pū ka hele ʻana o ka haplotype Neanderthal me ka helu kiʻekiʻe o nā hihia koʻikoʻi ma waena o nā ʻohana mua.

Hāʻawi kēia haʻawina i nā hōʻike hou aʻe o ka hana a nā genetics e hoʻoholo ai i ka paʻakikī COVID-19. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i kēia mau ʻano genetic hiki ke kōkua i ka ʻike ʻana i nā poʻe i maʻalahi i ka maʻi koʻikoʻi a hōʻoia i ka hoʻokomo ʻia ʻana o nā hana kūpono.

