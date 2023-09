Nui nā Pesticides i loaʻa i loko o ka pollen o nā ʻano pi like ʻole, nā hōʻike haʻawina

ʻO nā noiʻi hou i mālama ʻia e nā ʻepekema mai Trinity College Dublin a me Dublin City University ua hāpai i nā hopohopo e pili ana i ka ʻike ʻana o nā ʻano pi i nā lāʻau pesticides he nui ma Ireland. Ua loiloi ka noiʻi ʻana i nā koena pesticide i loko o ka pollen huaʻai ma 12 mau wahi ma Irelani, a me ka pollen i hōʻiliʻili ʻia mai nā meli meli a me nā pi bumble mai nā kahua like.

Hōʻike nā hopena o ka haʻawina e ʻike ʻokoʻa nā ʻano pi ʻokoʻa i nā lāʻau pesticides, me ka manaʻo ʻana ʻaʻole i hōʻike pololei ʻia nā loiloi o ka pōʻino pesticide i nā nalo meli. Ua ʻike ka poʻe noiʻi ua haumia ka pollen hua i nā fungicides, ua haumia ka pollen meli meli me nā fungicides, a ʻo ka bumble bee pollen i haumia me nā insecticides neonicotinoid. ʻO ka helu kiʻekiʻe loa o nā pūhui a me ka nui o nā ʻike pesticide i loaʻa i ka bumble bee pollen.

Ke hāpai nei kēia mau ʻike i nā hopohopo e pili ana i ka hoʻolaha nui ʻana o ka nalo i nā pesticides he nui. Hōʻike pū ka haʻawina i ka hiki ke ʻona o ka hui ʻana i nā insecticides a me nā fungicides, ʻoiai ua hōʻike ʻia nā haʻawina mua e ʻoi aku ka ʻona o ka hui ʻana ma mua o kēlā me kēia ʻāpana wale nō.

Ua hōʻike ʻo Elena Zioga, ka mea kākau mua o ke aʻo ʻana, i ka hopohopo e pili ana i ka ʻokoʻa o ka ʻike ʻana ma waena o nā ʻano pi a me ka loaʻa ʻana o nā neonicotinoids i ka pollen bee bumble i ka wā ʻaʻole i hoʻohana ʻia i nā māla i hoʻohālikelike ʻia. Hōʻike kēia i ka hoʻomau ʻana o nā neonicotinoids ma nā ʻaoʻao o ke kula a i ʻole nā ​​pi e hōʻiliʻili i ka pollen i hoʻohaumia ʻia mai kēlā ʻaoʻao o nā māla i hoʻohālikelike ʻia. Ua hōʻike pū ʻia ka noiʻi ʻana ua hoʻonui ʻia ka ʻike neonicotinoid me ka loaʻa ʻana o nā mea kanu ʻāhiu i ka pollen bee bumble.

He mea koʻikoʻi nā ʻike o kēia noiʻi no ka mea he koʻikoʻi ko ka pi i nā lawelawe pollination a me ke kākoʻo ʻana i nā kaiaola olakino. Hōʻike nā ʻokoʻa ʻokoʻa ma waena o nā ʻano pi i ka hoʻohana ʻana i ka nalo meli ma ke ʻano he kuhikuhi no ka hoʻomaopopo ʻana i ka ʻike pesticide ʻaʻole hiki ke hāʻawi i kahi kiʻi piha.

Pono ka noiʻi hou aʻe no ka hoʻomaopopo ʻana i ka hopena o kēia mau ʻike a me ka ʻimi ʻana i nā hopena o ka hoʻolaha ʻana i ka pesticide i nā ʻano pi like ʻole.

Puna: ʻEpekema o The Total Environment, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2023.166214