Ua ʻike ka poʻe Astronomers i nā Crystal Silica ma ka lewa o Exoplanet WASP-17b

Ua hana nā Astronomers i kahi ʻike hoihoi me ka James Webb Space Telescope: no ka manawa mua, ua ʻike lākou i nā kristal quartz liʻiliʻi i loko o ka silica i ka lewa o kahi exoplanet. ʻO ka exoplanet, i kapa ʻia ʻo WASP-17b, he pilikua kinoea wela a he kumu paha ia o kēia mau silica nanoparticles.

ʻO Silica kahi mineral maʻamau i loaʻa ma ka Honua a ua ʻike ʻia no kona noho ʻana ma ke one kahakai a me kona hoʻohana ʻana i ka hana aniani. Ke manaʻoʻiʻo nei nā mea noiʻi ʻo ka silica crystals i ka lewa o WASP-17b e kaʻapuni nei i loko o kāna mau ao.

ʻO ka loaʻa ʻana o ka silica ma kahi exoplanet e hāʻawi i ka poʻe astronomers i nā ʻike waiwai i ke ʻano a me ke ʻano o kēia mau honua mamao. Ke hāpai nei hoʻi ia i nā nīnau e pili ana i nā kūlana i koi ʻia no ka hoʻokumu ʻana o ia mau kristal i loko o ke kaiapuni o kahi pilikua kinoea.

ʻO James Webb Space Telescope ka mea nui loa a ikaika loa i kūkulu ʻia. ʻO kona mau mana kiʻekiʻe e hiki ai i nā ʻepekema ke nānā aku i nā mea lani me ka maopopo ʻole a me nā kikoʻī. Ma ke aʻo ʻana i nā lewa o nā exoplanets, hiki i ka poʻe astronomers ke aʻo hou aʻe e pili ana i kā lākou hana kemika a ʻike paha i nā hōʻailona o ka noho ʻana.

ʻO kēia loaʻa ʻana o nā kristal silica ma WASP-17b kahi hana nui i mua i ko mākou ʻike ʻana i nā exoplanets. Hōʻike ia i ka ʻokoʻa a me ka paʻakikī o kēia mau honua mamao a wehe i nā ala hou no ke aʻo ʻana i ko lākou lewa.

