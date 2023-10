Ua ʻike ka poʻe Astronomers i nā Crystal Quartz Liʻiliʻi ma ka Lewa o Exoplanet WASP-17b

ʻO ka poʻe Astronomers e hoʻohana ana i ka James Webb Space Telescope i hana i kahi ʻike hoihoi. No ka manawa mua loa, ua ʻike lākou i nā kristal quartz liʻiliʻi i loaʻa ka silica i loko o ka lewa o kahi exoplanet. ʻO ka exoplanet, i kapa ʻia ʻo WASP-17b, he pilikua kinoea aia ma 1,300 mau makahiki māmā mai ka Honua.

Ua hōʻike ʻia nā ʻike ma mua mai ka Hubble Space Telescope i ke kū ʻana o nā aerosol, a i ʻole nā ​​mea liʻiliʻi liʻiliʻi, i ka lewa o WASP-17b. Eia naʻe, ʻaʻole i manaʻo ka poʻe noiʻi e hana ʻia kēia mau aerosol i ka quartz. ʻO Silica, ka mea nui o ka quartz, he mineral maʻamau i loaʻa ma ka Honua a hoʻohana ʻia e hana i ke aniani.

Ua hana ʻia ka ʻike me ka Mid-Infrared Instrument ma ke kelepona Webb. Ua hauʻoli ka poʻe noiʻi i ka loaʻa ʻana, ʻoiai lākou e manaʻo nei e loaʻa nā silicate magnesium ma mua o ka quartz. Ua ʻike mua ʻia nā silicates Magnesium i nā lewa exoplanet, akā he mea hou ka quartz.

Hiki i ka loaʻa ʻana o ka quartz i ka lewa o WASP-17b ke kōkua i ka poʻe ʻepekema e hoʻomaopopo maikaʻi i nā mea e hana ai i nā kaiapuni honua ʻokoʻa mai kā mākou. ʻO nā ao kiʻekiʻe ma ka honua, kahi i loaʻa ai nā quartz nanoparticles, ua hoʻohālikelike ʻia e nā kūlana koʻikoʻi. Me nā mahana ma kahi o 2,700 degere Fahrenheit a me ke kaomi ʻana i hoʻokahi kaukani o nā mea a mākou e ʻike ai ma ka ʻili o ka Honua, hiki i nā kristal paʻa ke hana pololei mai ke kinoea me ka ʻole e hele mua i kahi pae wai.

Ua hoʻopaʻa ʻia ʻo WASP-17b i kona hōkū, ʻo ia hoʻi e kū mau ana kekahi ʻaoʻao i ka hōkū, e ʻike ana i ka wela wela, a ʻoi aku ka maʻalili o kekahi ʻaoʻao. Manaʻo ka poʻe noiʻi e wili nā ʻāpana quartz i loko o ka lewa exoplanet, i hoʻoulu ʻia e nā makani kiʻekiʻe.

ʻO ka loaʻa ʻana o nā kristal quartz i ka lewa o WASP-17b e hāʻawi i nā ʻike waiwai i ka hoʻokumu ʻana o nā pilikua kinoea wela e like me ia. Ma ka hoʻomaopopo ʻana i nā ʻano mea like ʻole i loko o nā lewa exoplanet, hiki i nā ʻepekema ke loaʻa ka ʻike ākea o kā lākou haku mele holoʻokoʻa a me ke ʻano o kā lākou hana ʻana i ko lākou kaiapuni.

ʻO ka James Webb Space Telescope ke hoʻololi nei i ko mākou ʻike no nā exoplanets a me ko lākou kūlana lewa. Ma ka wehe ʻana i nā kikoʻī hou e pili ana i nā exoplanets, hiki i nā mea noiʻi ke hoʻonui i ko mākou ʻike i ke ao holoʻokoʻa a me nā ʻano ʻokoʻa like ʻole e noho nei ma waho o kā mākou ʻōnaehana solar.

