ʻO ka Nobel Prize in Chemistry 2023: The Discovery and Synthesis of Quantum Dots

Ua hāʻawi ʻia ka 2023 Nobel Prize in Chemistry i ʻekolu mau ʻepekema no kā lākou hana hoʻoheheʻe honua i ka ʻike ʻana a me ka synthesis o nā kiko kuantum. ʻO nā waiwai o kēia mau nanoparticles, ka mea e hoʻopuka i ka mālamalama i nā lōʻihi hawewe like ʻole e like me ko lākou nui, ua wehe ʻia e ka mea hoʻokalakupua kino ʻo Louis Brus. Ma kahi kamaʻilio hou ʻana me The Conversation Weekly podcast, ua kūkākūkā ʻo Brus i kāna ʻike ʻole ʻia a me ka hopena hope o nā kiko quantum.

Ke hana nei ma Bell Labs i ka makahiki 1980, ua hāʻule ʻo Brus i nā kiko kikoʻī i ka wā e aʻo ana i nā hoʻonā o nā ʻāpana semiconductor i kapa ʻia ʻo colloids. Ma ke kuhikuhi ʻana i nā lasers i kēia mau colloids, ʻike ʻo ia ʻaʻole kūlike nā kala i hoʻokuʻu ʻia. Ua alakaʻi kēia iā ia e ʻimi i nā loli kūʻokoʻa o ka spectrum a me nā waiwai o nā ʻāpana iā lākou iho i ka wā liʻiliʻi loa.

ʻO nā kiko kikoʻī he nanocrystals e hoʻomoe i ka mālamalama a hoʻokuʻu hou iā ia ma nā lōʻihi nalu like ʻole e like me ko lākou nui. ʻOiai ʻoi aku ka liʻiliʻi ma mua o ka nalu o ke kukui ʻike ʻia a ʻaʻole hiki ke ʻike ʻia ma lalo o kahi microscope optical, hiki ke nānā ʻia me ka hoʻohana ʻana i nā microscopes kūikawā e like me nā microscopes electron. No ka hōʻike ʻana iā lākou, hiki ke hoʻohana ʻia nā ipu aniani ʻulaʻula me nā hāʻina i loaʻa nā kiko kuantum like ʻole.

ʻO ka mea mahalo, ʻaʻole ʻike ʻo Brus i nā ʻike mua o nā kiko quantum i hana ʻia e ka ʻepekema Lūkini Alexei Ekimov. Ma muli o ke Kaua anu, ua paʻi wale ʻia ka noiʻi a Ekimov ma ka ʻōlelo Lūkini a ʻaʻole hiki iā ia ke hele i ke Komohana e kūkākūkā i kāna mau ʻike. Ma hope wale nō o ka loaʻa ʻana o nā ʻatikala a Ekimov i loko o ka palapala ʻenehana i hele aku ai ʻo Brus iā ia a ua hui lākou i ka wā o Glasnost i ka hopena o 1980s.

ʻO ka hana ʻana a me ka paʻa ʻana o nā kiko kikoʻī he mau pilikia i ka wā mua, akā ʻo Moungi Bawendi, kekahi laureate o ka Nobel Prize, i hoʻoponopono i kēia pilikia i ka makahiki 1990. Mai ia manawa, ua ʻike ʻia nā kiko kikoʻī i ka hoʻohana ʻana i nā ʻano hana like ʻole, ʻoi aku ka nui o ke kiʻi biological. Ua hoʻohana ʻia lākou e nā biochemists e palapala i nā cell a me nā ʻōkana ma o ka hoʻopili ʻana iā lākou i nā molekala ʻē aʻe. Eia kekahi, ua lilo lākou i mea hana i ka ʻike ʻana i ka maʻi maʻi a me ke alakaʻi ʻana i ka ʻokiʻoki.

ʻO ka loaʻa ʻana a me ka hoʻohui ʻana o nā kiko quantum ua paʻa i ke ala no nā holomua he nui i ka ʻepekema a me ka ʻenehana. Ke hoʻomau nei ka ʻimi ʻana i kā lākou mau noi e wehe i nā mea hou no kēia mau nanoparticles kupaianaha.

Nā Puna: The Conversation Weekly podcast