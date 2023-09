Welina mai i ka Honua o QBism: Reimagining Quantum Interpretations

ʻO Quantum mechanics, ka manaʻo ikaika i hoʻohana ʻia e wehewehe i ka microworld o nā molekala, nā ʻātoma, a me nā ʻāpana subatomic, ua lōʻihi ka poʻe physicists. ʻOiai ua hoʻokūpaʻa maikaʻi ʻia ka formalism makemakika o ka quantum physics, e mau ana kāna wehewehe ʻana i kumuhana o ka hoʻopaʻapaʻa. I kēia mau makahiki i hala iho nei, ua manaʻo ʻia nā ʻano wehewehe like ʻole, akā ʻaʻohe mea i hāʻawi i kahi pane paʻa.

Ma kēia pūʻulu, ʻimi mākou i kekahi o nā wehewehe ʻoi loa o ka mechanics quantum i ʻike ʻia ʻo QBism a i ʻole Quantum Bayesianism. ʻAʻole wale ʻo QBism e luʻi i ke ʻano o kā mākou ʻike ʻana i ka ʻepekema o nā ʻātoma akā ke kaʻina hana o ka ʻepekema ponoʻī.

Ua loaʻa iā QBism kona inoa mai Bayesianism, kahi ala hoʻokalakupua i ka unuhi ʻana i nā probabilities. ʻAʻole like me ka ʻike kuʻuna o ka probability, kahi i hoʻokumu ʻia i nā hopena i manaʻo ʻia, ʻo Bayesianism ka nānā ʻana i ke ʻano o kā mākou wehewehe ʻana i nā probabilities. No ka mea he koʻikoʻi nā probabilities i ka mechanics quantum, kū ka QBism ma ke kamaʻilio ʻana i kēia ʻano i ʻike pinepine ʻia e nā unuhi ʻē aʻe.

ʻO kahi haʻalele koʻikoʻi mai ka physics maʻamau, mālama ʻo quantum mechanics i "ke mokuʻāina" o kahi mea ʻokoʻa. Ma ka physics kahiko, pili ka moku'āina o kahi ʻāpana i kona kūlana a me kona manawa, i manaʻo ʻia he mau waiwai pahuhopu kūʻokoʻa i ka mana o waho. Manaʻo nō hoʻi ka physics kahiko he mokuʻāina hoʻokahi wale nō ka mokuʻāina i kēlā me kēia manawa, a ua hoʻoholo ʻia kona mau hoʻololi e nā hoʻohālikelike dynamical.

Ma ka ʻokoʻa loa, hiki ke hoʻonui ʻia nā mokuʻāina quantum, ʻo ia hoʻi, hiki i kahi ʻāpana ke noho ma nā kūlana he nui a i ʻole ka manawa like. Eia kekahi, ʻaʻole maopopo ka mokuʻāina o kahi ʻāpana akā ua hoʻoholo ʻia me ka probabilistically ma o ke kānāwai Born ke hana ʻia kahi ana.

Nui nā wehewehe ʻana o ka quantum mechanics e hoʻāʻo e mālama i ka ʻike kuʻuna, e mālama ana i ke kūlana quantum ma ke ʻano he ontological maoli. Eia naʻe, hoʻopuka pinepine kēia mau wehewehe i nā manaʻo speculative e like me nā universe parallel e wehewehe i ke ola o nā superpositions.

Hana ʻo QBism i kahi ala ʻē aʻe. Hoʻomaopopo ia i nā loli i koi ʻia e ka quantum mechanics a huki i kahi hopena radical akā paʻa i ke poʻo: ʻaʻole kū kaʻawale ka quantum state akā he wehewehe ia o ko mākou ʻike e pili ana i ka honua. Hoʻokumu ʻo QBism i ka epistemology, e kālele ana i kā mākou ʻike a me ka launa pū ʻana me nā ʻāpana.

Ma ka hōʻole ʻana i kahi hoʻolālā noʻonoʻo kahiko a me ka ʻae ʻana i kahi hiʻohiʻona e hoʻokau i ka ʻike kanaka, pale ʻo QBism i ka pono o nā mea ʻike ʻole. Akā, hāʻawi ia i kahi ʻike kūpono i ka mea e hana ai ke komo ʻana o ke kanaka i ka quantum physics.

Ma ka "Quantum Interpretation Wars," kū ʻo QBism i kahi ala kūʻokoʻa a hoʻohiki. Ma ka noʻonoʻo hou ʻana i ka wehewehe ʻana o ka quantum mechanics, hoʻohālikelike ʻo QBism i nā manaʻo kuʻuna a kono iā mākou e nānā i ka ʻepekema mai kahi hiʻohiʻona hou.

Sources:

- Wehewehe:

– Quantum mechanics: ʻO ke kumumanaʻo e wehewehe ana i ke ʻano o ka mea a me ka ikehu ma nā unahi liʻiliʻi loa.

- QBism: Pōkole no ka Quantum Bayesianism, kahi wehewehe ʻana i nā mechanics quantum e kālele ana i nā probabilities a hōʻole i ka noho ʻana o nā mea ʻike ʻole.

- Bayesianism: He ala hoʻokalakupua i ka unuhi ʻana i nā mea like ʻole i ka ʻike kuʻuna ma muli o nā hopena i manaʻo ʻia.

– ʻO ka physics kahiko: ʻO ka lālā o ka lāʻau lapaʻau e pili ana i ke ʻano o nā mea nui a hahai i nā loina hoʻoholo.