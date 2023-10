Hoʻonohonoho ʻo Rūsia i nā mākaʻikaʻi ma ke kahua mokulele orbital hou ma 2027

Ua hōʻoia ka Pelekikena Lūkini Vladimir Putin i ka manaʻo o kona ʻāina e kūkulu i kahi kikowaena orbital hou e pani ai i ka International Space Station (ISS). ʻOiai nā pilikia a me nā paʻakikī hou e kū nei i ka ʻoihana mokulele Lūkini, manaʻo ʻo Putin e loaʻa ka ʻāpana mua o ke kahua hou i ka orbit e 2027.

Ma mua, ua haʻi aku ʻo Rūsia i kona manaʻo e haʻalele i ka ISS, kahi i noho mau ai kāna cosmonauts a he kuleana koʻikoʻi ka lāhui. Eia naʻe, ua neʻe ka manaʻo i ka hoʻomohala ʻana i kahi kikowaena orbital hou o Rūsia ma ke ʻano he pahuhopu mua no ka ʻoihana lewa o ka ʻāina, ʻo Roscosmos.

I loko o kahi hālāwai televise me nā poʻe loea i ka ʻāpana, ua ʻōlelo ʻo Putin i ka pono o ka hoʻomau, me ka ʻōlelo ʻana, "ʻO ka pahuhopu ʻaʻole e loaʻa nā hakahaka, no ka hana e hoʻokō me ka pau ʻana o nā waiwai o ka ISS." Ua koi hou ʻo ia i ka hoʻokō ʻana i ka manawa kūpono o ka papahana, me ka hoʻolaha ʻana e hoʻokuʻu ʻia ka māhele mua e 2027.

Ua kū i ka ʻoihana mokulele Lūkini i nā pilikia kālā lōʻihi, me nā hōʻino palaho a me nā pilikia ʻē aʻe. I ʻAukake, ua ʻike ka Luna-25 module i kahi pōʻino ma mua o ka pae ʻana a hāʻule i ka ʻili o ka mahina. ʻOiai ʻo kēia hoʻihoʻi ʻana, ua hoʻomaopopo ʻo Putin i ka paʻakikī o nā hana ākea a hōʻike i ka manaʻo paʻa e aʻo mai kēia mau ʻike i mea e pale ai i nā hewa e hiki mai ana.

Ma waho aʻe o ka hoʻoponopono ʻana i nā pilikia i loko o ka ʻoihana, ua koi ʻo Putin i ka poʻe e mālama ana i ka ʻāpana e hoʻonui i nā uku, hoʻokomo i nā loea haole, a hoʻonui i ka hana pilikino. Ke manaʻo nei kēia mau hana e hoʻoikaika i ka hiki o ka ʻāina a hōʻoia i ka hoʻokō kūleʻa o ke kahua kikowaena orbital hou.

ʻO ka ISS, kahi hōʻailona o ka hui honua ma waena o ʻAmelika Hui Pū ʻIa a me Rūsia, ua hoʻomaka i ka makahiki 1998 a ua hoʻomaka mua ʻia no ka decommissioning ma 2024. Eia naʻe, manaʻo ʻo NASA hiki ke hoʻomau i ka hana a hiki i 2030. Me ka hoʻomohala ʻana o ka orbital Russian hou. ke kahua mokulele, ʻimi ʻo Rūsia e hoʻomau i kona noho ʻana ma ka ʻimi ʻana i ka lewa aʻo ka hoʻoulu ʻana i ka pilina me nā lāhui ʻē aʻe.

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

1. No ke aha i hoʻolālā ai ʻo Rūsia e kūkulu i kahi kahua mokulele hou?

Manaʻo ʻo Rūsia e pani i ka International Space Station (ISS) me kahi kikowaena orbital hou. ʻO kēia hoʻoholo e hiki ai iā Rūsia ke hoʻomau i kona noho ʻana ma ka ʻimi ʻana i ka lewa, mālama i ke kuleana alakaʻi i ka ʻāpana, a me ka hoʻopaʻa ʻana i ka noiʻi ʻepekema ʻole.

2. I ka manawa hea e hoʻokuʻu ʻia ai ka māhele mua o ke kahua mokulele hou?

Ua haʻi aku ka Pelekikena Lūkini Vladimir Putin ʻo 2027 ka pahuhopu no ka hoʻokuʻu ʻana i ka māhele mua o ke kahua kikowaena orbital hou.

3. He aha nā pilikia i loaʻa i ka ʻoihana mokulele Lūkini?

Ua loaʻa i ka ʻoihana kikowaena Lūkini nā pilikia kālā, nā palaho hewa, a me nā pilikia i nā makahiki i hala. Ua hōʻike kēia mau pilikia i ka pono o nā hoʻoponopono, me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ke kālā, ʻoi aku ka maikaʻi o ka hoʻokele ʻana i ka papahana, a me ka hoʻoikaika ʻana i ka hui honua.

4. He aha ka mea i hana i ka Luna-25 module o Rusia?

Ua hoʻohilahila ʻia ʻo Rūsia i ka wā i hāʻule ai ka module Luna-25 ma ka ʻili o ka mahina i ka wā o ka pae mua ʻana. ʻOiai ʻo kēia hoʻihoʻi ʻana, ua hoʻoikaika ʻo Pelekikena Putin i ke koʻikoʻi o ke aʻo ʻana mai nā hewa a me ka hoʻohana ʻana iā lākou e hoʻomaikaʻi i nā misionari e hiki mai ana.

5. Pehea ka hoʻolālā ʻana o Rūsia e hoʻoponopono i nā pilikia i loko o kāna ʻoihana lewa?

Ke manaʻo nei ʻo Rūsia e hoʻoponopono i nā pilikia i loko o kāna ʻoihana ākea ma o ka hoʻopuka ʻana i nā uku haʻahaʻa, ka huki ʻana i nā loea haole, a me ka hoʻonui ʻana i ka ʻoihana pilikino. Ke manaʻo nei kēia mau hana e kākoʻo i ka ulu ʻana a me ka hoʻomau ʻana o nā mana ākea o Rūsia.