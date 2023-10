Ua hoʻolaha ʻo Putin i nā hoʻolālā no ke kahua orbital Russian hou e 2027

Ua hōʻike ʻo Pelekikena Vladimir Putin i ka Pōʻalima ua hoʻomaka ʻo Rūsia e hoʻomaka i ka māhele mua o kāna kikowaena orbital hou ma 2027. ʻO ke kahua hou, kahi i manaʻo ai ʻo Moscow i ka holomua kūlohelohe i ka ʻimi ākea ma hope o ka International Space Station (ISS), e manaʻo e hoʻokomo i ka ʻepekema holomua. a me nā holomua ʻenehana e hoʻokō i nā pahuhopu e hiki mai ana. ʻOiai ka hoʻihoʻi ʻana i ʻAukake me ka mahina mua o Rūsia i nā makahiki 47, ua hōʻoia ʻo Putin i kāna kūpaʻa ʻana i ka papahana lunar a hoʻoikaika i ke koʻikoʻi o ka noho ʻana ma ke ala me ka hoʻomohala ʻana i ka lele mokulele.

ʻOiai e hoʻonui ana i ke komo ʻana o Rūsia i ka ISS a hiki i 2028 ma ke ʻano he manawa pōkole, ua ʻōlelo ʻo Putin e hoʻopau ka ISS kahiko i kāna mau kumuwaiwai. Ua ʻōlelo ʻo ia i ka pono o ka loaʻa ʻana o kahi ʻāpana hou akā he kikowaena holoʻokoʻa i ka hana ke hiki ʻole ke ola o ka ISS. Ua hōʻike ʻo Putin i nā hopohopo e hiki ke hoʻopōʻino i ka papahana ʻo Rūsia ke hāʻule i hope i ka ʻimi ʻana i ka lewa inā ʻaʻole holomua ka hoʻomohala ʻana o ke kahua hou.

Ua kākoʻo ʻo Yuri Borisov, ke poʻo o ke keʻena kikowaena Lūkini, ʻo Roscosmos, i ka hoʻoholo a Putin, e hōʻike ana i ke koʻikoʻi o ka mālama ʻana i nā hiki o Rūsia i ka lele mokulele. Ua kuhikuhi ʻo Borisov i ka wikiwiki o ka hoʻomaka ʻana i ka hana nui ma ke kahua orbital Rūsia ma 2024 e pale aku i nā hemahema o ka hiki i ka make ʻana o ka ISS ma mua o ka mākaukau ʻana o ke kahua Lūkini.

Ma ke kamaʻilio ʻana i ka hāʻule ʻole o ka mokulele Luna-25 i ʻAukake, ua hōʻoia ʻo Putin e hoʻomau ka papahana lunar a aʻo mai nā hewa, me ka ʻōlelo ʻana, "He hewa nā hewa. He mea hilahila iā kākou a pau. ʻO kēia ka mākaʻikaʻi ākea, a hoʻomaopopo nā mea a pau i kēlā. He ʻike hiki iā mākou ke hoʻohana i ka wā e hiki mai ana. Manaʻo ʻo Borisov i ka hiki ke neʻe i ka neʻe ʻana o ka mahina e hiki mai ana i 2026 mai kona lā i hoʻolālā mua ʻia ma 2027.

Me ka hoʻokō hou ʻana o Rūsia i ka ʻimi ʻana i ka lewa, ua hoʻohiki ka wā e hiki mai ana o nā mikiona lewa Lūkia i nā hoʻokō groundbreaking a me nā hoʻomohala i ka ʻimi ʻana i ka ʻike ʻepekema ma mua o ko mākou honua.

NPP

I ka manawa hea e hoʻohana ʻia ai ka māhele mua o ke kahua orbital hou o Rūsia?

Ua ʻōlelo ʻo Pelekikena Putin e hoʻokomo ʻia ka ʻāpana mua o ke kahua orbital Lūkini hou e 2027.

He aha nā kumu ma hope o ka hoʻoholo ʻana o Rūsia e hana i kahi kikowaena orbital hou?

Ke manaʻo nei ʻo Rūsia e hōʻoia i ka hoʻomau ʻana o kona hiki ke lele i ka lewa ma muli o ka emi ʻana o nā kumuwaiwai o ka International Space Station (ISS). ʻO ke kūkulu ʻana i kahi kikowaena hou e hiki ai iā Rūsia ke noho ma ke poʻo o ka mākaʻikaʻi ākea.

He aha ka mea i loaʻa i ka moonshot mua o Rūsia i nā makahiki 47?

ʻO ka moonshot mua o Rūsia i nā makahiki he 47, ʻo ka Luna-25 craft, ua ʻike i nā pōʻino ʻenehana i hopena i ka pae ulia ʻana ma ka pole hema o ka mahina i ʻAukake. ʻOiai ʻo kēia hoʻihoʻi, ua hōʻike ʻo Putin i ka hoʻokō e hoʻomau i ka papahana lunar a hoʻohana i ka ʻike i loaʻa no nā misionari e hiki mai ana.

He aha ka manawa no ka papahana lunar o Rūsia?

Ua manaʻo ʻo Putin i ka hiki ke hoʻonui i ka neʻe ʻana o ka mahina e hiki mai ana i 2026, hoʻokahi makahiki ma mua o ka lā i hoʻolālā mua ʻia ʻo 2027. ʻO kēia hoʻololi ke manaʻo e hoʻolōʻihi i ka holomua i ka papahana lunar.