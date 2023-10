Hōʻike nā Asteroid Bennu Samples i nā hōʻailona e pili ana i ke kumu o ke ola

Ua hōʻea mai i ka Honua nā mea hoʻohālike Asteroid Bennu i hōʻiliʻili ʻia e Profesor Michelle Thompson mai ke Kulanui ʻo Purdue, e hāʻawi ana i nā ʻike waiwai i ka hoʻokumu ʻana o ka ʻōnaehana solar. ʻO kēia mau hiʻohiʻona, i wehewehe ʻia he mau capsules manawa, hāʻawi i kahi ʻike i ke kumu o ke ola ma mua o ʻehā a me ka hapa miliona mau makahiki i hala.

ʻO ka waiwai kalapona a me ke ʻano maʻemaʻe o kēia mau ʻāpana he mea waiwai nui lākou i ka hoʻomaopopo ʻana i nā poloka kūkulu o ke ola a me ke ʻano o ka puka ʻana mai ma ka Honua. ʻO kēia mau laʻana, ʻaʻole i hoʻopā ʻia e ka lewa o ka Honua, hāʻawi i kahi manawa kūʻokoʻa e aʻo ai i nā molekala kalapona kumu i ka ulu ʻana o ke ola.

Aia ke koʻikoʻi o kēia mikiona ma ke ʻano o nā mea i hoʻopili ʻole ʻia, me ka ʻole o ka haumia honua. Manaʻo ʻia e hāʻawi i nā ʻike i ʻike ʻole ʻia i nā nīnau e pili ana i ke kumu o ke ola ma ka Honua.

Ua hōʻike ʻo Polofesa Thompson, ma kahi ninaninau me CBC News, i kona hauʻoli no ka wā e hiki mai ana, e ʻōlelo ana e wehe ana kēia misionari i nā puka i nā manawa he nui. ʻO nā mea liʻiliʻi i hōʻiliʻili ʻia mai Bennu e hiki ke hōʻoia i nā manaʻo i loaʻa a hāʻawi i nā hōʻike hou.

Ua hōʻike pū ʻia ka nīnauele i ka huakaʻi hoʻoikaika a Polofesa Thompson mai kahi kūlanakauhale liʻiliʻi ma ka hema o Ontario a hiki i kāna hana i kēia manawa i ka ʻepekema honua. Ua koʻikoʻi ʻo ia i ke koʻikoʻi o ka ʻimi ʻana i ke aʻo ʻana a me ke alakaʻi ʻana i nā ʻepekema makemake.

ʻO nā laʻana i hōʻiliʻili ʻia mai Bennu ʻaʻole i koʻikoʻi ʻepekema akā paʻa pū kekahi i ka mana nui no ka hōʻike ākea a me ka hoʻonaʻauao. E hoʻouna ʻia nā ʻāpana o ka laʻana i nā hui e like me Smithsonian Institution, Space Center Houston, a me ke Kulanui o Arizona.

ʻO ka misionari NASA OSIRIS-REx, nāna i hoʻihoʻi i kēia mau hiʻohiʻona mōʻaukala, e hōʻailona ana i kahi mea nui i ko mākou ʻike ʻana i ka cosmos. Me ka hoihoi a me ka makemake o nā kānaka ʻepekema e like me Polofesa Thompson, hiki iā mākou ke manaʻolana i nā ʻike hou aʻe a me ka ʻike hohonu o ko mākou wahi ma ke ao holoʻokoʻa.

Asteroid Bennu: He asteroid 4.5-biliona makahiki e hāʻawi ana i nā ʻike waiwai i ka hoʻokumu ʻana o ka ʻōnaehana solar.

He asteroid 4.5-biliona makahiki e hāʻawi ana i nā ʻike waiwai i ka hoʻokumu ʻana o ka ʻōnaehana solar. Nā molekala kalapona: Nā ʻāpana kumu i hana koʻikoʻi i ka ulu ʻana o ke ola ma ka Honua.

Nā ʻāpana kumu i hana koʻikoʻi i ka ulu ʻana o ke ola ma ka Honua. Hoʻohaumia honua: ʻO ka hoʻohaumia ʻana mai ke kaiapuni o ka Honua, hiki ke hoʻololi i ke ʻano o nā laʻana.

ʻO ka hoʻohaumia ʻana mai ke kaiapuni o ka Honua, hiki ke hoʻololi i ke ʻano o nā laʻana. Misiona OSIRIS-REx: ʻO kahi misionari NASA i manaʻo e aʻo i ka asteroid Bennu a hōʻiliʻili i nā laʻana no ka ʻepekema ʻepekema.

