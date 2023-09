ʻO ka Misiona Psyche: Ke ʻimi nei i kahi Asteroid waiwai metala

ʻO ka misionari Psyche, i hoʻonohonoho ʻia e hoʻomaka ma ʻOkakopa 5, 2023, e ʻimi e ʻimi i ka asteroid Psyche, e lana ana ma ke kāʻei asteroid ma waena o Mars a me Jupiter. Pīhoihoi ka poʻe ʻepekema i ka asteroid no ka mea, manaʻo kekahi he koena paha ia o ka hao waiwai nui o ka honua, ʻoi aku ka nui o $10,000 quadrillion. Eia nō naʻe, ke manaʻo nei he "puʻu ʻōpala" paha ʻo Psyche ma mua o kahi asteroid metala paʻa.

E alakaʻi ʻia e ke Kulanui ʻo Arizona State, e hoʻouna ka misionari i kahi mokulele e orbit iā Psyche no ʻekolu mau makahiki, kahi i manaʻo ai nā ʻepekema e wehe i nā ʻike hou aʻe e pili ana i ke kumu o ka asteroid a me kona topography. Manaʻo nō hoʻi lākou e hoʻoholo i ka makahiki o kona ʻili, i hiki ke hāʻawi i ka ʻike i nā haku o loko o nā hokele honua e like me ka Honua.

ʻOiai he paʻakikī ke koho ʻana i ka waiwai o nā mea lewa, ua helu ʻia nā kumu waiwai metala ma Psyche ma kahi helu astronomical. Eia nō naʻe, wehewehe ʻo NASA ʻaʻole pili ka misionari i ka mining i ka asteroid, akā ke aʻo ʻana iā ia e aʻo hou e pili ana i nā asteroids a me ka hoʻokumu ʻana o nā honua honua.

ʻO Psyche, i kapa ʻia ma muli o ke akua wahine Helene o ka ʻuhane, he 140 mau mile ke anawaena a he 64,000 mau mile kuea kona ili. Hōʻike nā manaʻo kuhi o kēia manawa he 30 a 60% metala ka asteroid ma ka leo, e hōʻike ana i ka hiki ke hoʻokaʻawale ʻia o kāna ʻano i loko o ke kumu hao a me ka ʻaʻahu pōhaku ma muli o kahi hui ʻana i hala.

E lawe ka mokulele i ʻekolu mau mea hana mua e noiʻi iā Psyche: kahi kiʻi kiʻi multispectral, kahi ray gamma a me neutron spectrometer, a me kahi magnetometer. Na kēia mau mea kani e kiʻi i nā kiʻi, e ana i ka haku mele, a e nānā i ke koena o ke kahua magnetic.

Eia hou, e hoʻohana ka Psyche spacecraft i kahi ʻōnaehana kelepona lekiō X-band e palapala ai i ka gravity a me ke ʻano o ka asteroid. Aia ka misionari i kahi lele lele o Mars i Mei 2026 no ke kōkua gravity ma mua o ke komo ʻana i ka orbit a puni Psyche.

I ka hopena, ʻo ka misionari Psyche kahi hana koʻikoʻi i ko mākou ʻike ʻana i nā asteroids a me ka hoʻokumu ʻana o nā honua honua. Ma ke aʻo ʻana i ka asteroid waiwai nui, manaʻo ka poʻe ʻepekema e loaʻa nā ʻike koʻikoʻi i ka haku mele ʻana a me ka mōʻaukala o nā kino lani i kā mākou ʻōnaehana solar.

