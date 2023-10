Hōʻike ka haʻawina hou i ke kuleana o nā kahawai a me nā filament i ka hoʻokumu ʻana i nā hōkū

ʻO kahi noiʻi hou i mālama ʻia e nā ʻepekema ma Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics e hoʻomālamalama i ke kuleana o nā kahawai a me nā filament i ke kaʻina hana o ka hoku. Ma mua, ua manaʻo ʻia ua hana ʻia nā hōkū i loko o nā ao molekala wale nō. Eia nō naʻe, ke hōʻike nei kēia haʻawina he hana koʻikoʻi nā kahawai a me nā filament mai loko mai o ke ao molecular i ka hāʻawi ʻana i ke kinoea hou e hānai i nā protostars ulu.

Hoʻomaka ke kaʻina hana maʻamau o ka hānau hōkū me nā ao molekala paʻa, kahi e hoʻomaka ai e hōʻiliʻili i nā mea ma kahi wahi. Ke ʻaelike nei ke ao ma muli o ka umekaumaha ponoʻī, huki ʻo ia i nā mea hou aʻe a hiki i ke kiʻekiʻe o ka mahana a me nā paʻi no ka hana ʻana o kahi protostar. ʻO ka hopena, hoʻomaka ka hui nuklea, a hānau ʻia kahi hōkū. ʻO kēia kaʻina holoʻokoʻa he mau miliona mau makahiki a pili i nā mea like ʻole e like me nā māla magnetic.

Ua nānā ka haʻawina i kahi hōkū ma ka ʻāina ʻo Barnard 5, me ka hoʻohana ʻana i nā telescopes a me ka Atacama Large Millimeter Array (ALMA) e nānā i nā filament a me nā kahawai. Ua ʻike ka hui ʻo kēia mau hale i hoʻokuʻu ʻia no ke kinoea hou mai ka nebula nui aʻe i loko o ka disk protostellar e hoʻopuni ana i ka hōkū e ulu ana. Hōʻike nā mea i ʻike ʻia he nui nā ʻano o ka hoʻokumu ʻana i nā hōkū, me ka hana koʻikoʻi o nā kahawai i ka hoʻopili ʻana i nā mea hōkū ʻōpio me ke ao makua.

Eia kekahi, hōʻike ka haʻawina i nā hopena no ka hoʻokumu ʻana o ka honua. Hoʻokumu ʻia nā hokele mai nā mea i loko o ka disk protostellar a e hoʻopili ʻia e ka hoʻohui kemika o ke kinoea e komo mai ana. Lawe mai nā kahawai a me nā filament i nā mea maʻemaʻe ʻaʻole i hoʻopilikia ʻia e nā mahana a me nā kaomi i loko o ka crèche hānau hōkū. No laila, ʻo ka haku mele ʻana o nā hōkūhele hānau hou ma nā wahi e like me Barnard 5 e lawe i nā manamana lima kemika o nā mea e hiki mai ana.

Hāʻawi kēia noiʻi i nā ʻike koʻikoʻi i ka paʻakikī o ka hoʻokumu ʻana i nā hōkū a hoʻoikaika i ka pilina o nā unahi like ʻole i ke kaʻina hana. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ke kuleana o nā kahawai a me nā filament i ka hoʻokumu ʻana i nā hōkū a me ka hoʻokumu ʻana i ka honua he mea nui ia no ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o ko kākou ao.

Puna: Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics & Astronomy & Astrophysics Journal