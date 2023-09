Ke kūkulu nei nā kānaka mua i nā hale mai ka lāʻau ma mua o 476,000 mau makahiki i hala aku nei, hōʻike ʻo Study.

Ua ʻike nā kānaka kālaihonua mai ke Kulanui o Liverpool a me Aberystwyth University i nā hōʻike e hōʻike ana ke kūkulu nei nā kānaka i nā hale mai ka lāʻau ma mua o ka mea i manaʻo ʻia ma mua. Ua ʻeli ka poʻe noiʻi i ka lāʻau i mālama maikaʻi ʻia ma kahi kahua ma Kalambo Falls, Zambia, kahi i manaʻo ʻia he 476,000 mau makahiki a ma mua o ka ulu ʻana o ka homo sapiens.

He mea koʻikoʻi ka ʻike no ka mea ʻo ia ka hōʻike mua loa o ka hana ʻana o ke kanaka i nā lāʻau e hoʻohui pū. Hōʻike ʻia nā kaha ʻokiʻoki pōhaku ma luna o ka lāʻau i ka hana ʻana a hoʻohui ʻia nā kānaka kahiko i ʻelua mau lāʻau nui, ʻo ia ke kumu o kahi paepae a i ʻole kekahi hapa o kahi hale. Hoʻopiʻi kēia i ka manaʻo mua he poʻe nomadic wale nō ka Stone Age.

Me ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana hōʻike luminescence, ua hoʻoholo ka poʻe loea ma Aberystwyth University i ka makahiki o nā mea i loaʻa ma ka nānā ʻana i ka manawa hope loa i ʻike ʻia ai nā minela o ke one a puni i ka lā. ʻO kēia ka mea e hiki ai i nā mea noiʻi ke hoʻohui i kahi ʻike piha loa o ka ulu ʻana o ke kanaka a me ka ulu ʻana o ka ʻenehana i ka wā Pōhaku.

ʻO nā mea noiʻi i komo i ka papahana Deep Roots Of Humanity, e ʻimi ana i ka hoʻomohala ʻana o ka ʻenehana kanaka i ka Stone Age, i kākoʻo ʻia e ka UK's Arts and Humanities Research Council. Ua hui pū ka papahana me ke Kōmike Hoʻomalu Hoʻoilina o Zambia, Livingstone Museum, Moto Moto Museum, a me ka National Museum, Lusaka.

Ua ʻike ʻo Polofesa Larry Barham, mai ke Kulanui o Liverpool, ua hoʻohālikelike kēia ʻike i nā manaʻo mua e pili ana i ko mākou mau kūpuna mua. Ua ʻōlelo ʻo ia, "Ua hoʻololi lākou i ko lākou puni i mea e maʻalahi ai ke ola, ʻoiai inā ma ka hana ʻana i kahi kahua e noho ai ma ka muliwai e hana i kā lākou mau hana i kēlā me kēia lā. Ua ʻoi aku ka like o kēia poʻe iā mākou ma mua o ko mākou manaʻo.

ʻO ka ʻeli ʻana ma Kalambo Falls, kahi kahua kūʻokoʻa a he waiwai hoʻoilina koʻikoʻi no Zambia, e manaʻo ʻia e loaʻa i nā mea hoihoi hou aʻe ke hoʻomau nei ka papahana i kāna hana.