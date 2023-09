ʻO ka hōʻike mua loa o nā hale lāʻau i hana ʻia e nā kānaka mua i loaʻa ma Zambia

Ua ʻike ka poʻe ʻepekema mai ke Kulanui o Liverpool a me Aberystwyth University i kahi ʻike kupaianaha ma Kalambo Falls ma Zambia. Wahi a kā lākou noiʻi i paʻi ʻia ma ka puke moʻolelo Nature, ua ʻeli ka poʻe noiʻi i ka lāʻau i mālama maikaʻi ʻia i manaʻo ʻia aia ma kahi o 476,000 mau makahiki ma mua o ka ulu ʻana o Homo sapiens. Hōʻike ka lāʻau i nā hōʻailona ʻokiʻoki pōhaku, e hōʻike ana i ka hana ʻana o nā kānaka mua a hoʻohui ʻia i ʻelua mau lāʻau nui e kūkulu i kahi hale, he paepae a i ʻole kekahi hapa o kahi hale.

ʻO kēia ʻike mai ka wailele ʻo Kalambo ka mea hōʻike mua loa i ka honua o nā kānaka i hana i nā lāʻau e hoʻohui pū. ʻO kēia mau ʻenehana hana lāʻau koʻikoʻi e hoʻohālikelike i ka manaʻoʻiʻo he poʻe nomadic ko Stone Age. Ua ʻōlelo ʻo Polofesa Larry Barham mai ke Kulanui o Liverpool ua hoʻololi kēia ʻike i ko mākou ʻike i ko mākou mau kūpuna mua. Ua ʻōlelo ʻo ia ʻaʻole he poʻe kahiko wale nō kēia poʻe, akā, ua hoʻohana lākou i ko lākou naʻauao, noʻonoʻo, a me nā mākaukau e hana i kahi mea hou a ʻike ʻole ʻia.

Hoʻoholo ʻia ka makahiki o kēia mau mea hana lāʻau me ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana luminescence dating, kahi e loiloi ai i ka manawa hope loa i ʻike ʻia ai nā minelala o ke one a puni i ka lā. Hiki i ka Luminescence dating ke hiki i ka poʻe noiʻi ke hoʻopaʻa i nā ʻike mai ka wā ma mua a e ʻohi i kahi kiʻi ʻoi aku ka maopopo o ka ulu ʻana o ke kanaka. Ua ʻeli ʻia ke kahua ʻo Kalambo Falls i ka makahiki 1960, akā ʻaʻole maopopo ka makahiki o ka lāʻau a hiki i kēia manawa.

ʻO ka noiʻi, ʻāpana o ka papahana Deep Roots Of Humanity, hoʻomālamalama i ka hoʻomohala ʻana i ka ʻenehana kanaka i ka wā Pōhaku. ʻO ka papahana, i kākoʻo ʻia e ka UK's Arts and Humanities Research Council, i komo pū me ka National Heritage Conservation Commission, Livingstone Museum, Moto Moto Museum, a me ka National Museum, Lusaka ma Zambia. Ua hōʻike ʻo Polofesa Barham i ka hauʻoli no nā ʻike e hiki mai ana ma ka pūnaewele ʻo Kalambo Falls, e hōʻike ana i kona koʻikoʻi ma ke ʻano he waiwai hoʻoilina hoʻoilina no Zambia.

Hoʻokomo ʻia kēia noiʻi ʻāina i ka noʻonoʻo a me ka noʻonoʻo o ko mākou mau kūpuna kanaka kahiko, e hōʻike ana he ʻoi aku ka maʻalahi ma mua o ka mea i manaʻo ʻia ma mua.

Sources:

– Ke Kulanui o Liverpool

– Nature (Journal)