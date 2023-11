Nā ʻike hou no ka hoʻonui ʻana i ka mālama ʻana i ka wai ʻino ma o ka Organic Supramolecular Photocatalysts

ʻO nā mea hoʻohaumia organik refractory i loaʻa i loko o nā kahawai wai hoʻoneʻe ʻoihana a me ka home he mea weliweli nui i ke kaiapuni a me ke olakino kanaka. He mea koʻikoʻi ka loaʻa ʻana o ka hoʻopau piha ʻana i kēia mau mea haumia no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka maikaʻi o ka wai a me ka hāpai ʻana i ka holomua mau. Ua puka mai nā kaʻina hana oxidation kiʻekiʻe (AOPs), ʻoi aku ka nui o nā AOP heterogeneous, i mau ʻōlelo hoʻohiki no nā ʻōnaehana mālama wai ʻino. Eia nō naʻe, koi pinepine nā AOP kuʻuna i ka hoʻokomo ʻana i ka ikehu ʻoi aku ka nui, e pono ai nā mea ʻoi aku ka maikaʻi.

Heterogeneous photocatalysis, me ka hoʻohana ʻana i nā semiconductor organik e like me g-C3N4, ua loaʻa ka manaʻo ma ke ʻano he hoʻolālā AOP hoʻomau ma muli o ka maʻalahi o ka hoʻokaʻawale ʻana a me ka hoʻohana ʻana i ka lā. ʻOiai e hōʻike ana nā photocatalysts inorganic i hoʻohana nui ʻia i ka paʻa paʻa, ʻo kā lākou palena palena ʻana o ka lā a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa adsorption no nā mea hoʻohaumia organik e pale i ka hana holoʻokoʻa. Ma ka hoʻohālikelike ʻana, hāʻawi nā semiconductor organik i ka hoʻohana ʻana i nā spectrum lōʻihi a me nā mana adsorption maikaʻi loa. Eia naʻe, ʻo ka hoʻokumu ʻana o nā excitons Frenkel ikaika paʻa kiʻekiʻe e pale i ka hoʻokaʻawale maikaʻi ʻana o nā electrons photogenerated a me nā lua.

No ka lanakila ʻana i kēia mau pilikia, ua holomua nui ka hui noiʻi i alakaʻi ʻia e Prof. Yongfa Zhu mai ke Kulanui ʻo Tsinghua ma ka photocatalysis organik no ka hoʻohaumia ʻana o ka pollutant. Ua hoʻomohala lākou i nā ʻōnaehana photocatalytic organik supramolecular a me ka polymeric e hoʻonui ai i ka pono o ka hoʻohana ʻana i ka māmā ma o ka hoʻonui ʻana i ke ākea absorption i ka ʻāina kokoke-infrared. Eia kekahi, ua wehe lākou i ka hana o nā dipoles a me ka crystalline order i ka hoʻololi ʻana i ke kahua uila i kūkulu ʻia, e hiki ai i ka neʻe ʻana o ka uku kūpono a me ka hoʻonui nui ʻana i nā helu degradation pollutant.

Eia kekahi, ua hoʻolauna ka hui i kahi ala hou no ka mineralization kiʻekiʻe o nā pollutants organik, e hui pū ana i ka hanana H2O2 in situ a me ka hopena Fenton ma lalo o ka mālamalama ʻike. Hoʻokō kēia ʻōnaehana synergistic i ka mineralization kiʻekiʻe-flux me ka ʻole o ka pono o nā oxidants hou, e hoʻokiʻekiʻe ana i ka nui o ka mineralization pollutant mai 30% a ma luna o 90%.

ʻO kēia mau ʻike, i paʻi ʻia ma ka Chinese Journal of Catalysis, ʻaʻole i kōkua wale i ka hoʻokō pono ʻana o ka mālama wai photocatalytic akā lilo pū kekahi i mea kuhikuhi waiwai no nā mea noiʻi ma kēia kahua. Me ka hoʻonui hou ʻana a me ka hoʻonui ʻana, paʻa nā kiʻi kiʻi supramolecular organik i ka mana nui no ka hoʻololi ʻana i ka mālama ʻana i ka wai ʻino a me ka hoʻoponopono ʻana i nā palena o nā hana kuʻuna.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

1. He aha nā pilikia i ka mālama ʻana i ka wai ʻino?

Ke kū nei ka mālama wai ʻino i nā pilikia e pili ana i ka wehe ʻana i nā mea haumia kūlohelohe refractory, ka hiki ke mālama ʻia, a me ka pono o nā hopena kūpono.

2. He aha ka photocatalysis i ka hoʻomaʻemaʻe wai?

ʻO ka Photocatalysis ka hoʻohana ʻana i ka catalyst e hoʻolōʻihi i ka hopena kemika me ka hoʻohana ʻana i ka mālamalama i kumu ikehu. I ka mālama ʻana i ka wai ʻino, hiki ke hoʻohana ʻia ka photocatalysis e hoʻohaʻahaʻa a hoʻokaʻawale i nā mea haumia organik.

3. He aha nā mea kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi supramolecular a polymeric?

He ʻano semiconductor organik ka Supramolecular a me ka polymeric organic photocatalysts hiki ke hoʻohana pono i ka lā no ka hoʻohaumia ʻana. Hāʻawi kēia mau kiʻi kiʻi kiʻi i ka hoʻohana ʻana i nā spectrum lōʻihi a me ka mana adsorption kiʻekiʻe.

4. Pehea e hoʻonui ai nā photocatalysts supramolecular organik i ka mālama ʻana i ka wai?

Hoʻonui nā kiʻi kiʻi supramolecular organik i ka mālama ʻana i ka wai ʻino ma o ka hoʻonui ʻana i ka pono o ka hoʻohana ʻana i ka māmā, ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka neʻe ʻana o ka uku, a me ka loaʻa ʻana o ka mineralization kiʻekiʻe o nā pollutants organik ma lalo o ka mālamalama ʻike ʻia.

5. He aha ke koʻikoʻi o ka noiʻi i mālama ʻia e ka hui o Prof. Yongfa Zhu?

Ua holomua nui ka hui o Prof. Yongfa Zhu i ka hoʻoponopono ʻana i nā palena o nā ʻano hana lapaʻau kuʻuna. Hāʻawi kā lākou mau ʻike i ka hoʻokō pono o ka mālama wai photocatalytic a hāʻawi i nā ʻike waiwai no nā mea noiʻi ma kēia kahua.