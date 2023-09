E Kahe ana ka Plasma Wela Kakaikahi ma ka Lewa luna

Ma kahi kokoke i nā pole o ka Honua, he ʻike maʻamau ka aurorae, e hōʻike ana i nā hōʻike kukui ʻulaʻula i ka lewa luna ma muli o ka pilina ma waena o ka makani lā a me ka magnetosphere o ka honua. Eia nō naʻe, ma kahi kokoke i ka equator, hiki ke kū mai kekahi ʻano ʻano lewa ʻē aʻe: subauroral ion drifts (SAID).

ʻO nā hanana SAID e pili ana i ke kahe wikiwiki o ke komohana o ka plasma wela ma o ka ionosphere. Hoʻopili ʻia kēia mau hanana me nā hale ʻike ʻia i ka lewa, e like me ka stable auroral red (SAR) arcs a me ka ikaika thermal emission velocity enhancement (STEVE). ʻO ka maʻamau, loaʻa nā hanana SAID ma waena o ka pō a me ke aumoe, akā aia kekahi mau manawa o nā kahe SAID i ʻike ʻia ma hope o ke aumoe.

Ma kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma ka Journal of Geophysical Research: Space Physics, ua nānā ka poʻe noiʻi i nā hanana 15 postmidnight SAID i ʻike ʻia ma kahi kokoke i ʻAmelika Hema ma 2013. Ma ka nānā ʻana i nā ʻikepili mai nā kumu like ʻole, me nā polokalamu satellite a me nā ana o ka hana auroral, ua noiʻi lākou i nā ʻano a me hoʻokumu ʻana i kēia mau hanana laha.

Ua ʻike nā mea noiʻi ʻo nā hanana SAID postmidnight, e like me nā hanana premidnight, he hopena ia o ka pilina paʻakikī ma waena o nā kūlana ionospheric a me nā dinamika geomagnetic. Hoʻokomo ʻia ka interplay i ka hoʻokumu ʻana i nā māla uila a me nā pilina hawewe-particle, e hana ana ma ke ʻano he kumu wela kūloko.

Hoʻonui kēia mau ʻike i ka hoʻomaopopo ʻana i ka dynamics plasma o luna a me ko lākou hiki ke hoʻopau i nā hōʻailona radar no ka hahai ukali a me nā noi koʻikoʻi ʻē aʻe. Hiki i nā noiʻi hou aʻe ma kēia wahi ke hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi e pili ana i ka hopena o nā hanana SAID a me kā lākou mau mea pili i ka lewa o ka Honua.

