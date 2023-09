ʻO ke ala e hiki ai i ka ʻoihana ʻoihana: Wehe i ka Mechanism Reaction o nā Bateri Lithium-Sulfur

By

Ua hana nā kānaka ʻepekema ma ka US Department of Energy (DOE) Argonne National Laboratory i kahi holomua nui i ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano hana o nā pā lithium-sulfur. ʻO kēia ʻike, i paʻi ʻia ma Nature, e kamaʻilio i kahi pilikia nui i keakea i ka hiki ke kūʻai ʻia o kēia mau pila-ʻo ko lākou ola pōkole.

Hāʻawi ʻia nā ʻeke Lithium-sulfur i nā mea maikaʻi ma mua o nā pā lithium-ion, me ka nui o ka nui o ka mālama ʻana i ka ikehu, ke kumu kūʻai haʻahaʻa, a me ka hoʻohana ʻana i ka sulfur nui a kūʻai aku. Eia nō naʻe, ke hoʻonui ʻia i ka nui o ka ʻoihana, ʻike kēia mau pākaukau i ka emi wikiwiki o ka hana i ka wā o ka hoʻouka hou ʻana a me ka hoʻokuʻu ʻana.

ʻO ke kumu nui o kēia emi ʻana, ʻo ia ka hoʻoheheʻe ʻana o ka sulfur mai ka cathode, ka hopena i ka hoʻokumu ʻana o nā polysulfides lithium soluble. Ke kahe nei kēia mau pūhui i loko o ka lithium metal negative electrode i ka wā e hoʻopiʻi ana, e hoʻonui hou ana i ka pilikia. ʻO kēia nalo ʻana o ka sulfur a me nā hoʻololi ʻana i ka haku anode e hoʻopilikia nui i ka hana o ka pākaukau.

Ma kahi noiʻi mua, ua hoʻomohala nā ʻepekema ʻo Argonne i kahi catalyst e hoʻemi pono i ka pilikia o ka sulfur nalowale ke hoʻohui ʻia i ka cathode sulfur. Eia naʻe, a hiki i kēia manawa, ʻaʻole ʻike ʻia ke ʻano o ka hana atomic-scale o kēia catalyst.

ʻO ka noiʻi hou a ka hui Argonne i hōʻike i ka hiki ʻana o ka catalyst i ka cathode e alakaʻi i kahi ala ʻē aʻe. Me ka catalyst, hoʻokumu ʻia nā ʻōpū nanoscale nui o ka lithium polysulfides ma ka ʻili cathode, e pale ana i ka nalowale o ka sulfur a me ka hoʻomau ʻana i ka hana pākaukau. Me ka ʻole o ka catalyst, hoʻokumu ʻia nā ʻano hana koʻokoʻo microscale.

Ua hoʻohana ʻia nā ʻenehana hōʻano hou, ʻo ia hoʻi nā kukui X-ray synchrotron a me kahi ʻano hana hou e ʻike ai i ka interface electrode-electrolyte, i hoʻohana ʻia e wehe i kēia ʻano hana.

Me kēia holomua, ʻoi aku ka maikaʻi o ka wā e hiki mai ana o nā pākahi lithium-sulfur, e hāʻawi ana i kahi hopena hoʻomau a me ka ʻoluʻolu no ka ʻoihana kaʻa.

Sources:

– DOI: Pepa kūlohelohe

- Argonne National Laboratory hoʻokuʻu paʻi