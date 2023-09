ʻO nā Proteins Bacterial e hōʻino i nā huaʻai i hiki ke neutralized me ka hoʻohana ʻana i nā nanoparticles, e like me ka poʻe noiʻi.

Ua holomua ka poʻe noiʻi mai ke Kulanui ʻo Duke i ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano o nā maʻi maʻi i nā mea kanu. Ua ʻike ʻia kēia mau protein e hana i nā ala i nā mea kanu, e alakaʻi ana i nā maʻi. Eia nō naʻe, me ka hoʻohana ʻana i nā wanana naʻauao hana, ua ʻike ka hui noiʻi i nā nanoparticles hiki ke pale i kēia mau kahawai, me ka pale ʻana i ka maʻi bacteria mai ka hana ʻino. Hiki i kēia ʻike ke hoʻopakele i ka hoʻokele waiwai honua $ 220 biliona i nalowale i kēlā me kēia makahiki ma muli o nā maʻi kanu.

No nā makahiki he ʻelua, ua aʻo ʻo ka mea olaola ʻo Sheng-Yang He a me kāna hui i nā molekala e hoʻohana ai nā pathogens i mea e hoʻoulu ai i nā maʻi i nā mea kanu like ʻole. Hoʻokahi ʻohana o nā protein injected, ʻo AvrE/DspE, kahi hoihoi nui. Ua ʻike ʻia kēia mau protein e hoʻopau i nā ʻōnaehana pale o nā mea kanu a hoʻoulu i nā kikoʻeleʻele i ka wai i nā lau, e hōʻike ana i ka maʻi. ʻOiai ko lākou koʻikoʻi, nui nā nīnau e pili ana i ka hana ʻana o kēia mau protein i pane ʻole ʻia.

No ka hoʻoponopono ʻana i kēia pilikia, huli nā mea noiʻi i kahi polokalamu kamepiula i kapa ʻia ʻo AlphaFold2, e hoʻohana ana i ka naʻauao hana e wānana i ke ʻano 3D o nā protein. Ua hōʻike ʻia nā palapala ʻāina 3D i hana ʻia e ka lolouila o nā protein AvrE/DspE i kahi ʻano like me ka mauʻu me kahi kumu cylindrical. Ua alakaʻi kēia i ka poʻe noiʻi i ka hypothesize e hiki i kēia mau protein ke hana i nā ala e hoʻopaʻa i kahi lua i nā membrane cell mea kanu a loaʻa ke komo i loko o ka mea kanu.

Ua hōʻike hou ʻia ka nānā hou ʻana he pili kūikawā ko loko o ka ʻōnaehana protein i ka wai, e hōʻike ana e hiki ke hana i kahi ala wai i loko o ka mea kanu. No ka hoʻāʻo ʻana i kēia kuhiakau, ua hoʻohui ka poʻe noiʻi i ka heluhelu ʻana o nā moʻo bacteria i nā hua rana a ʻike ʻia ua pehu a pohā nā hua i ka wā i ʻike ʻia i kahi wai paʻakai dilute.

No ka wehe ʻana i kēia mau protein bacteria, ua hoʻāʻo nā mea noiʻi me nā nanoparticles spherical liʻiliʻi i kapa ʻia ʻo PAMAM dendrimers. Ma ka hoʻāʻo ʻana i nā ʻāpana like ʻole, ʻike lākou i kahi mea hiki ke ālai i ka protein kahawai wai i hana ʻia e ka bacteria a pale i ka maʻi.

He hopena koʻikoʻi kēia holomua no ka mahiʻai ʻoiai e hāʻawi ana i kahi ala kūpono no ka pale ʻana i nā protein bacterial pōʻino a me ka pale ʻana i nā maʻi mea kanu. ʻO ka hoʻohana ʻana i nā nanoparticles e pale i nā kahawai i hana ʻia e kēia mau protein hiki ke alakaʻi i ka mālama waiwai nui a hōʻoia i ka palekana o ka meaʻai honua.

Sources:

