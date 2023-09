Hāʻawi ka iʻa Prehistoric i ka ʻike i ka Evolution of Skull

By

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma Nature he iʻa mōʻalihaku 455 miliona mau makahiki, ʻo Eriptychius americanus, i hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi i ka hoʻomohala ʻana o nā poʻo vertebrate. Ua hoʻohana nā mea noiʻi mai ke Kulanui o Birmingham, Naturalis Biodiversity Center, a me ka Hale Hōʻikeʻike Moʻolelo Kūlohelohe i ka tomography i helu ʻia e hana hou i kahi kikoʻī 3D kikoʻī o ke poʻo o ka iʻa. ʻO kēia ka manawa mua i hana hou ʻia ai kēia ʻano hoʻohālike, i hōʻiliʻili ʻia i ka makahiki 1940 a waiho ʻia ma ka Field Museum of Natural History.

Ua ʻike ʻia ka haʻawina he ʻano iwi poʻo kūʻokoʻa ko Eriptychius ʻaʻole like me ko nā iwi ʻokoʻa i ʻike mua ʻia. Ma mua o ka loaʻa ʻana o ka iwi paʻa a i ʻole ka cartilage e hoʻopili ana i ka lolo, ua kaʻawale kēia iʻa, nā cartilage kūʻokoʻa e pale ana i kona lolo. Hōʻike kēia ʻike i ka ulu ʻana o nā hale e hoʻokaʻawale i ka lolo mai nā ʻāpana ʻē aʻe o ke poʻo i loaʻa mai iā Eriptychius.

Ua wehewehe ʻo Kauka Ivan Sansom, ka mea kākau kiʻekiʻe o ke aʻo ʻana, i ke koʻikoʻi o kēia mau ʻike: "He mau hopena hoihoi nui kēia e hōʻike ai i ka mōʻaukala evolutionary mua o ka pale ʻana o nā vertebrates primitive i ko lākou lolo." Ua hōʻike pū ʻo ia i ke koʻikoʻi o ke aʻo ʻana i nā hōʻiliʻili hale hōʻikeʻike a me ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana hou e wehe i nā ʻike hou e pili ana i nā meaola kahiko.

ʻO Kauka Richard Dearden, ka mea kākau nui o ka haʻawina, ua hoʻokūpaʻa i ka hiki ʻana o nā ʻenehana kiʻi hou i ka poʻe noiʻi e ʻike i ka mālama kūʻokoʻa o ke poʻo o ka iʻa, e hoʻopiha ana i kahi ākea nui i ko mākou ʻike ʻana i ka ulu ʻana o ka iwi poʻo. He hopena kēia ʻike no ka hoʻomaopopo ʻana i ka ulu ʻana o ka iwi iwi poʻo i nā vertebrates āpau, me ke kanaka.

Hōʻike kēia haʻawina i ka waiwai o ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana kiʻi kiʻi holomua e kālailai i nā mōʻalihaku a loaʻa ka ʻike hohonu o nā ʻano mea i pau. Hōʻike pū ia i ke koʻikoʻi o nā hōʻiliʻili hale hōʻikeʻike i ka hāʻawi ʻana i nā specimen waiwai no ka noiʻi ʻepekema.

