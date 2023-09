Hāʻawi ka iʻa moʻo kahiko i ka ʻike hou i ka Evolution of Vertebrate Skulls

ʻO kahi iʻa mōʻalihaku 455 miliona mau makahiki i hāʻawi i nā mea noiʻi i kahi hiʻohiʻona hou e pili ana i ka ulu ʻana o nā vertebrates e pale i ko lākou lolo, e like me kahi noiʻi i paʻi ʻia ma Nature. ʻO ka iʻa i nīnau ʻia ʻo Eriptychius americanus, kahi iʻa iʻa ʻole kahiko i ʻike ʻia ma Colorado, USA. Ua hoʻohana nā mea noiʻi, mai ke Kulanui o Birmingham, Naturalis Biodiversity Center ma Leiden, Netherlands, a me ka Natural History Museum, i hoʻohana ʻia i ka tomography computed e hana i kahi kikoʻī 3D kikoʻī o ke poʻo o ka iʻa.

ʻO kēia haʻawina ka mea mua i hana hou i ka iwi poʻo o Eriptychius, i hōʻiliʻili ʻia i nā makahiki 1940, i wehewehe mua ʻia i nā makahiki 1960, a aia i kēia manawa ma ka Field Museum of Natural History ma Chicago. ʻO ka noiʻi i kākoʻo ʻia e ka Leverhulme Trust i hōʻike ʻia ua hoʻokaʻawale ʻo Eriptychius, nā cartilages kūʻokoʻa e hoʻopuni ana i ka lolo, ʻaʻole like me nā ʻano hope i paʻa i ka hale paʻa o ka cartilage. Hōʻike kēia i ka hoʻomaka mua ʻana o nā hale e hoʻokaʻawale i ka lolo mai nā ʻāpana ʻē aʻe o ke poʻo i hoʻomaka me Eriptychius.

Ua hōʻike ʻo Kauka Ivan Sansom, ka mea aʻoaʻo kiʻekiʻe ma Palaeobiology ma ke Kulanui o Birmingham a me ka mea kākau kiʻekiʻe o ke aʻo ʻana, i ka hauʻoli no nā ʻike, e ʻōlelo ana e hōʻike paha lākou i ka mōʻaukala evolutionary mua o ka pale ʻana o nā vertebrates primitive i ko lākou lolo. ʻO Dr. Richard Dearden, ka mea kākau alakaʻi o ka noiʻi a me ka Postdoctoral Research Fellow ma Naturalis Biodiversity Center, ua hoʻokūpaʻa i ke koʻikoʻi o ka ʻike ʻana, me ka ʻōlelo ʻana e hoʻopiha ana ia i kahi āpau nui i ka hoʻomaopopo ʻana i ka ulu ʻana o ka iwi poʻo i nā vertebrates āpau, me nā kānaka.

Hōʻike kēia haʻawina i ke koʻikoʻi o nā hōʻiliʻili hale hōʻikeʻike a me ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana kiʻi hou i ke aʻo ʻana i nā specimen kahiko. Ma ka hoʻohana ʻana i ka computed tomography, ua hiki i nā ʻepekema ke wehe i nā ʻike hou i ka hoʻomohala ʻana o nā iwi iwi poʻo. Hāʻawi nā ʻike i ka ʻike koʻikoʻi e pili ana i nā pae mua o ka pale ʻana i ka lolo i nā vertebrates primitive a kōkua i ko mākou ʻike i ka mōʻaukala evolutionary o kēia hiʻohiʻona anatomical koʻikoʻi.

