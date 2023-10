Aqueous Chemistry in Carbonaceous Planetesimals: Synthesizing Prebiotic Organic Matter

He kuleana koʻikoʻi ka kemika wai i ka hoʻokumu ʻana i nā mea ola prebiotic i loko o nā planetaesimals carbonaceous. ʻO kēia mau kino lani, ka mea i manaʻo ʻia ua hoʻokumu ʻia i ka hoʻomaka ʻana o ka ʻōnaehana solar, hiki ke hāʻawi i nā poloka kūkulu ola koʻikoʻi i nā kino honua ʻē aʻe, me ka Honua.

I loko o kahi noiʻi hou, ua noiʻi nā mea noiʻi i ka hoʻokumu ʻana o ka huaora B3, i ʻike ʻia ʻo ka waikawa nicotinic, i loko o kēia mau planetaesimals. He mea koʻikoʻi ka Vitamin B3 no ka coenzyme NAD(P)(H), he mea nui ia no ka metabolism o nā ʻano ola āpau.

Ua noi aku nā mea noiʻi i kahi ʻano hana hoʻohālikelike hou e pili ana i nā hoʻokolohua mua ma ke kula. ʻO ka synthesis o ka huaʻa B3 e pili ana i ka hui pū ʻana o nā mea mua o ke kō, e like me ka glyceraldehyde a i ʻole dihydroxyacetone, me nā waikawa amino e like me ka aspartic acid a i ʻole asparagine. Loaʻa kēia mau hopena i loko o kahi wai wai me ka loaʻa ʻole o ka oxygen a i ʻole nā ​​​​mea hoʻoneʻe ʻē aʻe.

No ka hoʻohālikelike ʻana i nā kūlana i loko o nā planetaesimals carbonaceous, ua manaʻo nā mea noiʻi i ka nui o ka pōhaku o 3 g/cm³, kahi porosity o 0.2, a me ka nui o ka hau o 0.917 g/cm³ e hoʻopiha ana i nā pores. Hoʻoholo ʻia nā simulation ma ke kaomi o 100 bar.

Ua hoʻohālikelike ʻia nā hopena o ka hoʻohālikelike ʻana i ka nui o ka nicotinic acid i nā laʻana i hōʻiliʻili ʻia mai nā kumu like ʻole, me ka CI chondrite Orgeil, kekahi mau Antarctic CM2 chondrites, a me ka C2 chondrite Tagish Lake i hui ʻole ʻia. ʻO ke ʻano o ka unuhi ʻana i hoʻohana ʻia, e like me ka wai wela, ka ultrasonication wai anuanu, HCl-hydrolyzed, a i ʻole formic acid, ua lawe pū ʻia.

Hāʻawi ka haʻawina i nā ʻike koʻikoʻi i ka hiki o ke kemika wai i loko o nā planetaesimals carbonaceous no ka synthesizing prebiotic organic matter. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i kēia mau kaʻina hana hiki ke kōkua i ka hoʻomālamalama ʻana i ke kumu o ke ola a me ka hāʻawi ʻana i nā poloka hale koʻikoʻi ma ke ao holoʻokoʻa.

