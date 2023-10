Pehea ka pili ʻana o nā Satellite Starlink o SpaceX i ka Radio Astronomy

Ke hopohopo nei ka poʻe Astronomers e pili ana i ka hopena o nā satelite Starlink o SpaceX ma ka lekiō hōkū. Ua hoʻonohonoho ʻia ka Square Kilometer Array Observatory (SKAO) e lilo i telescope lekiō ikaika loa o ka honua, akā ʻo ka hoʻonui ʻana o nā hōkū hōkū he mea hoʻoweliweli i kona pono. Ua loaʻa iā Starlink ma mua o 4,600 mau satellite i ka orbit a hoʻolālā e hoʻomaka i 42,000 hou aku. ʻO kēia mau satelite, me nā hui hōkū e hiki mai ana mai nā hui e like me Amazon, ke kumu nei i ka pollution māmā a ke keʻakeʻa nei i ka nānā ʻana i ka honua.

Ua ʻike ka poʻe astronomers radio e hana ana i nā hoʻokolohua mua me ka Engineering Development Array 2 (EDA2) ma Western Australia e pili ana i nā hopena. Ua ʻoi aku ka mālamalama o nā hoʻokuʻu ʻana mai nā satelite Starlink ma mua o nā hōʻailona astronomical i ʻike ʻia e ka SKAO. Ua ʻike ʻia ʻelua ʻano o ka haumia: nā hōʻailona i manaʻo ʻia ma waena o nā satelite a me ka honua, a me nā hoʻokuʻu ʻole ʻia mai nā uila uila. Hoʻopilikia kēia mau hoʻokuʻu ʻana i ka ʻike ʻana i nā hōʻailona mai ka wanaʻao cosmic, kahi wā koʻikoʻi i ka mōʻaukala o ke ao holoʻokoʻa.

ʻOiai ʻaʻole ʻae ʻo SpaceX i nā ʻaelike honua, ʻoi aku ka paʻakikī ma waena o nā hōʻailona Starlink a me nā hōʻailona astronomical. Hoʻokumu nā mea kākau o ka noiʻi i ka pono o ke kamaʻilio ʻana ma waena o nā hui pilikino, nā ʻoihana hoʻoponopono, a me ke kaiāulu astronomy. ʻAʻole pono e hoʻokaʻawale ʻia ka Astronomy e nā hana a nā hui pilikino, a pono e hana ʻia nā hana e kaulike ai i nā pono o ka loaʻa ʻana o ka pūnaewele wikiwiki kiʻekiʻe o ka honua a me ka mālama ʻana i nā kuʻuna astronomy.

ʻOiai e kū ana ka radio astronomy i nā pilikia e ulu ana nā constellations satellite, he mea koʻikoʻi ia e hoʻoponopono i ka hopena i nā ʻike ʻepekema. Pono e hana i kēia manawa e hōʻoia i ka lohe ʻia ʻana o nā leo o ka poʻe kilo hōkū, a me ka hoʻomohala ʻana i nā hōkū hōkū me ka mālama a me ka noʻonoʻo no ka mālama ʻana i nā noiʻi ʻepekema koʻikoʻi.

