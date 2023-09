Hoʻolālā ʻo Nerf Blaster i ke ahi 100 Darts i kēlā me kēia kekona

Hōʻuluʻulu manaʻo: Ua hana kahi mea hoihoi DIY i kahi nerf blaster piha piha i hiki ke puhi i nā darts 100 i kēlā me kēia kekona, ʻoi aku ma mua o nā mea pāʻani Nerf maʻamau e pili ana i ka punch, precision, a me ka helu ahi. Hoʻohana ka hoʻolālā o ka blaster i nā ihe hapalua lōʻihi, e lele maikaʻi ana i ka wā i hoʻokuʻu ʻia e nā blaster mana kiʻekiʻe. Hoʻokomo ʻia nā ihe i loko o ka mīkini pahu me nā mea paheʻe e hoʻolei iā lākou i loko o nā huila i ka wā e kaʻa ai ka pahu. He paʻakikī ka loaʻa ʻana o ke ahi kiʻekiʻe, me ka mea nāna i hana e kū nei i nā pilikia e like me nā ʻōpala i ʻoki ʻia a me nā ʻāpana e lele ana mai nā makasina. Eia nō naʻe, ma o ka hoʻolālā hoʻolālā ʻana, ke holo mālie nei ka blaster, me ka haʻalele ʻana o nā pana i ka makasina a lele i lalo i ka wikiwiki nui. Ua hōʻike ʻia nā wikiō e hōʻike ana i ka blaster i ka hana, e hōʻike ana i ka holo wikiwiki ʻana o nā pana ihe.

-

No ka poʻe ʻoliʻoli Nerf e ʻimi nei i kahi ʻike hoʻoheheʻe i hoʻonui ʻia, ua hana maikaʻi kahi mea hoʻolālā DIY i kapa ʻia ʻo [3DprintedLife] i kahi blaster piha piha i ʻoi aku ma mua o nā palena o nā mea pāʻani Nerf maʻamau. Ke manaʻo nei kēia hoʻolālā hou e hoʻokō i ka helu ahi kupaianaha o 100 darts i kēlā me kēia kekona me ka mālama ʻana i ka punch a me ka pololei.

No ka loaʻa ʻana o ka hana i makemake ʻia, hoʻohana ka blaster i ka hoʻohana ʻana i nā ihe hapalua lōʻihi, i ʻike ʻia e hōʻike i nā hiʻohiʻona lele ʻoi aku ka maikaʻi i ka wā i hoʻokuʻu ʻia e nā blasters mana kiʻekiʻe. Hoʻoulu ʻia kēia mau pana e nā kāʻei i alakaʻi ʻia e nā kaʻa ikaika, e like me ka mechanics o nā pahu huila. Hoʻokomo ʻia ka pū i loko o kahi mīkini pahu i hoʻolako ʻia me nā mea paheʻe e hoʻokuʻu pono i nā pana i loko o nā huila ʻōpuni.

Eia nō naʻe, ʻo ke kaʻina hana o ka loaʻa ʻana o ka helu ahi o 100 darts i kēlā me kēia kekona he mea paʻakikī nui. Ua loaʻa ka mea hoʻolālā i nā pilikia e like me nā ʻōpala i ʻoki ʻia a me nā makasina e kipaku ana i nā ʻāpana i ka wā o ke kaʻina hana. Ma o ka hoʻoikaika ʻana a me ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i ka hoʻolālā, ua lanakila mālie kēia mau pilikia. ʻO ka hopena he blaster e hoʻokuʻu pono i nā pana mai ka makasina, e hoʻohuli iā lākou i lalo i nā wikiwiki kupaianaha.

No ka poʻe makemake i ka ʻimi ʻana i nā mea paʻakikī o ka hoʻolālā ʻana o ka blaster, loaʻa nā faila ma o OnShape. Hoʻohui ʻia, ua hōʻike ʻia nā wikiō e hōʻike ana i ka hiki ke ahi wikiwiki o ka blaster, e hāʻawi ana i ka poʻe nānā i ka manawa e ʻike ai i ka holomua ʻana o nā pana i hoʻokuʻu ʻia.

Ua ʻike mua ʻia nā hoʻolālā a me nā hoʻololi hou o Nerf blasters, e hōʻike ana i ka hoʻolaʻa a me ka hoʻomohala ʻana o ke kaiāulu Nerf enthusiast.

Sources:

- [3DprintedLife]

- YouTube (ʻaʻole i hāʻawi ʻia nā loulou wikiō)