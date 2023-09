Nā Kaiāulu Cosmic o Supermassive Black Hole

Ma ke ʻano he astronomer ma ke Kulanui o Arizona, ʻo kekahi o kaʻu mau wahi aʻo nui ʻo ka ulu ʻana o nā lua ʻeleʻele supermassive. E like me ke ʻano o kā mākou hānai ʻana iā mākou ma ke ʻano he kanaka, ʻo ke kaiapuni kahi e noho ai ka lua ʻeleʻele nui e hiki ke hoʻopilikia i kona ulu ʻana.

He home ko kēlā me kēia puka ʻeleʻele supermassive, i kapa ʻia ʻo kāna galaxy host, a me kahi kaiāulu, aia kahi hui kūloko o nā galaxies ʻē aʻe. Ke ulu nei kēia mau lua ʻeleʻele nui ma ka ʻai ʻana i ke kinoea i loaʻa i loko o kā lākou galaxy hoʻokipa, i kekahi manawa e lilo i mau piliona ʻoi aku ka kaumaha ma mua o ko kākou Lā.

Manaʻo ʻo Theoretical Physics he mau piliona makahiki no ka ulu ʻana o nā lua ʻeleʻele i quasars, he mau mea nani a ikaika hoʻi i hoʻohana ʻia e nā lua ʻeleʻele. Eia naʻe, ua ʻike ka poʻe astronomers he nui nā quasars i hoʻokumu ʻia i loko o kahi manawa pōkole loa o kahi mau haneli miliona mau makahiki.

ʻO kēia hanana hoihoi o ka ulu ʻana o ka lua ʻeleʻele ʻoi aku ka wikiwiki ma mua o ka mea i manaʻo ʻia ua alakaʻi iaʻu e ʻimi i ke ākea e puni ana i kēia mau lua ʻeleʻele. Makemake au i ka hoʻoholo ʻana i ka hana ʻana o nā quasars nui loa ma nā ʻāina ākea me nā galaxies ʻē aʻe, a i ʻole hiki iā lākou ke ulu i nā nui nui a hiki i nā wahi neoneo o ke ao holoʻokoʻa.

ʻO kekahi ʻaoʻao aʻu e aʻo nei he galaxy protoclusters. ʻO Protoclusters nā hōʻiliʻili o nā galaxies i hāʻule ʻole i hoʻokahi mea. Loaʻa iā lākou he mau haneli he nui a ua ʻike ʻia e nā galaxia hui ʻana, ulu ʻia nā lua ʻeleʻele, a me ka nui o ke kinoea e hoʻoulu ai i nā hōkū hou.

Ke ulu nei kēia mau protoclusters ma kahi wikiwiki loa ma mua o ka mea i manaʻoʻiʻo mua ʻia, e hōʻike ana i kahi puʻupuʻu cosmic e hoʻoponopono ai nā astronomers. Ke ho'āʻo nei mākou e hoʻomaopopo i ka pilina ma waena o ka wikiwiki o nā quasars a me nā protoclusters.

No ka nānā ʻana i nā protocluster, pono nā astronomers i nā kiʻi ʻelua a me nā kikoʻī o kēlā me kēia galaxy i loko o ka protocluster. Hāʻawi nā kiʻi i ka ʻike e pili ana i ke ʻano, ka nui, a me ka waihoʻoluʻu o kahi galaxy, ʻoiai e hōʻike ana nā kikoʻī i ka mamao o ka galaxy mai ka Honua ma muli o nā lōʻihi nalu o ka mālamalama.

ʻO ka James Webb Space Telescope e hiki mai ana e hoʻonui nui i ko mākou hiki ke aʻo i nā protoclusters a me nā quasars. E ʻae kēia telescope holomua iā mākou e nānā i nā galaxies a me nā lua ʻeleʻele e like me ko lākou ʻike ʻana i nā piliona makahiki i hala aku nei, e hāʻawi ana i kahi ʻike i ko lākou ulu mua ʻana.

ʻO kekahi mea hana ma ka James Webb Space Telescope, i kapa ʻia he spectrograph slitless ākea, ua hoʻololi i ka ʻimi ʻana i nā kaiāulu galaxy. Hiki iā ia ke kiʻi i ka spectra no nā galaxies a pau i loko o kāna kahua ʻike i ka manawa like, hiki i nā astronomers ke palapala i nā kūlanakauhale honua holoʻokoʻa i loko o kekahi mau hola.

Ke hoʻohana nei kekahi mau papahana i ka James Webb Space Telescope e aʻo i nā kaiapuni quasar. Manaʻo kēia mau papahana e nānā i nā quasars a me ko lākou mau galaxies kokoke mai kahi manawa ma kahi o 800 miliona mau makahiki ma hope o ka Big Bang. Ma ke kālailai ʻana i ke kukui i hoʻopuka ʻia e ka hydrogen a me ka oxygen, hiki i nā astronomers ke hoʻoholo i nā wahi 3D o nā galaxies e pili ana i nā quasars ʻālohilohi.

Ke alakaʻi nei ka hui ASPIRE ma ke Kulanui o Arizona's Steward Observatory i kekahi o ia papahana. Ua ʻike mua lākou i kahi protocluster a puni kahi quasar ʻālohilohi loa a hōʻoia ʻia me ka spectra mai 12 galaxies. Ua ʻike ʻia kahi noiʻi ʻē aʻe ma luna o hoʻokahi haneli mau galaxia ma kahi kokoke i ka quasar mālamalama loa i ʻike ʻia ma ke ao holoʻokoʻa, me 24 o lākou e kokoke ana a i ʻole ma loko o ke kaiāulu o ka quasar.

ʻO ka James Webb Space Telescope's wide-field slitless spectrograph paʻa i ka ʻōlelo hoʻohiki e hāʻawi iā mākou i kahi ʻike ʻike mua ʻole o nā kaiapuni quasar, e ʻae iā mākou e hoʻomaopopo hou i nā kaiāulu cosmic kahi e noho ai nā lua ʻeleʻele supermassive.

Nā wehewehena:

- ʻO ka lua ʻeleʻele supermassive: he lua ʻeleʻele me ka nui miliona a i ʻole mau piliona manawa o ka lā.

- Quasar: kahi mea ʻālohilohi a ikaika loa, i hoʻohana ʻia e kahi lua ʻeleʻele supermassive ma kona kikowaena.

- Host galaxy: ka galaxy i loaʻa i kahi lua ʻeleʻele supermassive.

- Protocluster: kahi hōʻiliʻili o nā galaxies ma mua o ka hāʻule ʻana i hoʻokahi mea.

– Spectra: ka māhele ʻana o nā lōʻihi hawewe i hoʻopuka ʻia a i ʻole ʻia e kekahi mea, e hāʻawi ana i ka ʻike koʻikoʻi e pili ana i nā waiwai a me ka mamao o ka mea.

- ʻO James Webb Space Telescope: kahi telescope ākea e hiki mai ana e hoʻokuʻu ʻia e NASA, i hoʻolālā ʻia e aʻo i nā galaxies mua a me nā hōkū.

