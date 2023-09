Hoʻomaʻamaʻa i nā mea paʻi 3D me ka pauda pēpē a me ka resin

Hiki i nā laina ʻāpana ma kahi mea paʻi 3D ke hōʻailona hōʻailona o kāna kaʻina hana. Eia nō naʻe, aia nā ʻano hana like ʻole e hiki ai iā ʻoe ke hoʻohana no ka hoʻokō ʻana i kahi ʻili maʻalahi, e like me ka sanding, ka hoʻomaʻamaʻa kemika, a i ʻole ka hoʻohana ʻana i nā mea hoʻopihapiha. Hoʻokahi ʻenehana hou e hoʻohui i ka pauka pēpē a me ka resin e hana i kahi hoʻopau maʻemaʻe.

Ma kahi wikiō hou e [DaveRig], hōʻike ʻia ke kaʻina hana. Hoʻomaka ka hoʻokolohua me kahi mea semi-spherical i ʻike ʻia nā laina papa. No ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i kēia mau laina, hoʻohui ʻo [DaveRig] i ka resin a me ka pauka pēpē, e ʻimi ana i kahi kūlike e like me ka waiū a i ʻole ka ʻaila. Hoʻopili ʻo ia i ʻelima mau ʻāpana o kēia hui ʻana ma luna o ka mea, hoʻomaʻamaʻa a hoʻopaʻa ʻia me kahi pepa 120-grit ma waena o kēlā me kēia kapa.

Ke hoʻopau ʻia ke kaʻina hana hoʻomaʻamaʻa, lawe ʻia nā hana maʻamau ma hope o ka hoʻoponopono ʻana. Holoi ʻo [DaveRig] i ka mea me ka waiʻona, hana i ke one hou aʻe, a hoʻomaka me ke one pulu. ʻO ka hope, hoʻohana ʻia ka airbrush no ka hoʻopili ʻana i kahi kapa maʻemaʻe. ʻO ka hopena he ʻili maʻemaʻe maikaʻi loa, e like me ka pōpō pōhili maʻamau.

Pono e ʻike ʻia ʻaʻole kūpono kēia ʻenehana no nā ʻano mea paʻi 3D āpau. Pono e noʻonoʻo ʻia nā mea e like me ka mea i hoʻohana ʻia a me ka hopena i makemake ʻia.

Ua hoʻāʻo paha ʻoe i kēia ʻano hana a i ʻole kekahi ʻano hana hana hope? E haʻi mai iā mākou ma nā manaʻo!

