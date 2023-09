ʻIke ʻana i nā Satellite Starlink i ka Lani Po

Inā nānā ʻoe i ka lewa pō i ke ahiahi mālamalama, loaʻa paha iā ʻoe ka manawa e ʻike ai i nā satelite Starlink. ʻO Starlink kahi pūnaewele ukali e hoʻohana ʻia e SpaceX e manaʻo nei e lawe i ka pūnaewele haʻahaʻa haʻahaʻa i nā wahi mamao a me nā kuaʻāina a puni ka honua.

Kūlike ʻole i ka manaʻo nui, ʻo nā kukui a mākou e ʻike nei mai kēia mau satelite ʻaʻole i hele maoli mai nā satelite ponoʻī. Akā, ʻo ka mea a mākou e ʻike ai, ʻo ia nā satelite e hōʻike ana i ka lā o ka lā, e hoʻomālamalama a ʻike ʻia e ka maka.

Inā makemake ʻoe e ʻike i kēia mau ukali, ʻo ke ahiahi Poʻalua paha kāu manawa kūpono. Wahi a ka pūnaewele Starlink, aia ka hiki ke hele i ka Starlink-105 ma kahi o 8:45 PM Poalua. Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo i kekahi mau mea e like me ke ʻano o ke aniau a me ka hoʻonohonoho ʻana i ka satelite hiki ke hoʻopilikia i ka ʻike ʻana o kēia mau ala.

Inā makemake ʻoe e hoʻonui i kou manawa e ʻike ai i nā satelite, pono ʻoe e ʻimi i kahi mamao mai nā kukui ʻālohilohi, e like me nā kukui alanui a i ʻole nā ​​hale, a kuhikuhi i kou nānā ʻana i ka lani komohana komohana.

ʻOiai ʻo ka nānā ʻana i kēia mau satellite hiki ke lilo i mea hoʻohauʻoli, he mea nui ia e mahalo i ka lani pō a hōʻemi i ka pollution māmā e like me ka hiki. ʻO ka lawe ʻana i ka manawa e mahalo ai i ka kupanaha o ka hana hou kanaka a me ko mākou hiki ke hoʻohui a hiki i nā kihi mamao loa o ka honua ke lilo i mea hoʻohaʻahaʻa.

Sources:

- Paena pūnaewele Starlink

– SpaceX