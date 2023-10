Ka pale ʻana i ka Lake Tahoe: Ka nānā ʻana i ka hopena o ke kaiapuni o ka ʻōpala palaki

ʻO Lake Tahoe, aia i loko o nā mauna kiʻi ʻo Sierra Nevada, ua hoʻohanohano ʻia no kona mau wai maʻemaʻe a me nā ʻāina kupaianaha. Eia nō naʻe, ʻo ka piʻi ʻana o ka poʻe mākaʻikaʻi e kipa ana i kēia wahi hoʻomaha kaulana i hāpai i nā hopohopo e pili ana i ka piʻi nui ʻana o nā ʻōpala plastik e pau ana i loko o Lake Tahoe a e hoʻoweliweli ana i kona kaiaola. I kēia mau lā, ua hoʻohana kekahi hui i alakaʻi ʻia e Monica Arienzo, he loea noiʻi hui, i nā ʻenehana spectroscopy kiʻekiʻe no ka nānā ʻana i ka haku mele ʻana o ka ʻōpala plastik i hoʻihoʻi ʻia mai ka lakebed.

Ua hoʻolaʻa ʻo Arienzo, ka mea kaulana no kāna hana ma ka ʻepekema moana a me ka geophysics, i kāna ʻoihana e hoʻomaopopo i nā hopena o ka hana kanaka ma ke kaiapuni. ʻOiai ʻo ia e aʻo mua ana i nā ana ma Bahamas a me ka hau hau ma Antarctica, ua hoʻololi ʻo ia i kāna manaʻo e noiʻi i ka loaʻa ʻana o nā microplastics ma nā ʻano kaiaola like ʻole, me nā puʻu hau, nā loko o lalo, nā muliwai, a me nā kī wai inu.

Ma ka hoʻohana ʻana i ka noʻonoʻo piha ʻana ʻo Fourier transform infrared spectroscopy (ATR-FT-IR), ua manaʻo ʻo Arienzo a me kāna hui e pane i nā nīnau koʻikoʻi e pili ana i ka ʻōpala plastik i hōʻiliʻili ʻia mai Lake Tahoe ma ke ʻano a me ke ʻano polymer. Ua hōʻike ʻia kā lākou mau ʻike e lilo paha ka lakebed ma ke ʻano he "holoi no ka ʻōpala," e hōʻike ana i ka hōʻiliʻili ʻana o ka ʻōpala palaka ma kēia wahi he mea weliweli ia i ka loko ponoʻī a me kona kaiapuni a puni.

Ua ʻike ʻia ʻo ATR-FT-IR ke ʻano koho no kēia haʻawina ma muli o kona hiki ke hāʻawi i nā ʻike waiwai i ka haku ʻana o nā mea polymer. Ma o kēia loiloi, ua ʻike ʻo Arienzo a me kāna hui i nā pilina ma waena o nā ʻano litter a me nā ʻano polymer, e hoʻomālamalama ana i nā kumu a me ka hana ʻana o kēia mau plastics ma ka pae honua.

ʻO ka mea e mahalo ai, kū kēia haʻawina mai nā hana noiʻi mua i kāna kikoʻī polymer kikoʻī o ka ʻōpala i hoʻopaʻa ʻia i loko o Lake Tahoe. ʻO nā hualoaʻa i hōʻiliʻili ʻia mai kēia hōʻuluʻulu piha e hōʻike ana i ka pono wikiwiki e hoʻoponopono i ka pollution plastic ma ia wahi. He mea koʻikoʻi ka hoʻomohala ʻana i nā hoʻolālā a me ka hoʻokō ʻana i nā hana e hōʻemi ai i ka ʻōpala palaka a pale i ka pono kaiaola o Lake Tahoe no nā hanauna e hiki mai ana.

NPP:

Nīnau: No ke aha e hopohopo ai ka ʻōpala plastik no Lake Tahoe?

A: He mea hoʻoweliweli ka ʻōpala palaki i ke kaiaola wai a me nā wahi a puni o Lake Tahoe, e hoʻopilikia ana i kona kaiaola a me ka nani maoli.

Nīnau: He aha ka ʻenehana i hoʻohana ai ʻo Monica Arienzo a me kāna hui e kālailai i ka ʻōpala plastik?

A: Ua hoʻohana ʻo Arienzo a me kāna hui i ka hoʻohālikelike holoʻokoʻa holoʻokoʻa ʻo Fourier transform infrared spectroscopy (ATR-FT-IR) no ke ʻano polymer o ka ʻōpala plastik.

Nīnau: He aha nā ʻike o ka haʻawina?

A: Ke hōʻike nei ka haʻawina e hana ana ka moena o Lake Tahoe ma ke ʻano he "pōkole no ka ʻōpala," me ka hoʻoikaika ʻana i ka pono o ka hana koke e hoʻoponopono i ka pollution plastic ma ia wahi.

Nīnau: Pehea ke kōkua ʻana o ATR-FT-IR i ka nānā ʻana i ka ʻōpala plastik?

A: Hāʻawi ʻo ATR-FT-IR i nā ʻike koʻikoʻi i ka haku ʻana o nā mea polymer, e hoʻomaʻamaʻa i ka ʻike ʻana i nā ʻano litter a me kā lākou pilina me nā ʻano polymer.

Nīnau: He aha ka mea ʻokoʻa o kēia haʻawina e like me ka noiʻi mua?

A: Hoʻokaʻawale kēia haʻawina iā ia iho ma ka ʻike nui ʻana i ke ʻano polymer o nā ʻōpala plastik i hoʻopaʻa ʻia i loko o Lake Tahoe, e hōʻike ana i ka pono o nā hana koʻikoʻi e pale aku i ka haumia plastik ma ia wahi.