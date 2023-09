Hoʻomohala nā ʻepekema ʻepekema ʻo Brazil i kahi ʻōnaehana Drone ʻenehana kiʻekiʻe e ana i nā mea haumia ea

By

Ua hoʻomohala maikaʻi nā ʻepekema a me nā ʻenekini mai ke Kulanui Federal o Uberlandia a me ka Universidade Federal de Goias ma Brazil i kahi ʻōnaehana drone holomua hiki ke ana pololei i nā mea haumia i ka lewa. Ke manaʻo nei kēia ʻenehana hoʻomaka e hoʻēmi i nā hopena ʻino o nā mea haumia i ke kaiapuni.

ʻO ka ʻōnaehana drone, ʻo ia ka 3D-paʻi, hiki ke nānā a ana i nā mea haumia ea a hoʻouna i ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia i kahi polokalamu kelepona me ka hoʻohana ʻana i ka pilina Bluetooth. I ka hoʻomaka ʻana, ke kālele nei ka ʻōnaehana i ka ʻike ʻana i ka hydrogen sulfide, kahi mea haumia ʻino, ma o ka hoʻohana ʻana i ka hopena kemika e hoʻāla ai i kahi kala ʻālohilohi, e hāʻawi ana i kahi hōʻailona ʻike.

ʻO ka mea e hoʻokaʻawale ai i kēia ʻōnaehana drone ʻo ia ka mea hiki. ʻO ke kūkulu ʻana i ka ʻōnaehana holoʻokoʻa ke kumukūʻai ma kahi o $50, hiki ke loaʻa iā ia no ka hoʻohana ākea. ʻO ka pahuhopu no kēia ʻenehana e hana pū me nā ʻenehana nānā i ka pollution-monitoring i kēia manawa, ma muli o ka hōʻiliʻili ʻana i ka ʻike honua.

Ma ka hoʻohana ʻana i nā drones no ka nānā ʻana i nā mea haumia, hiki i nā ʻepekema ke hōʻiliʻili i ka ʻikepili manawa maoli i nā wahi i maʻamau paʻakikī ke komo. Hiki i kēia ʻenehana ke hoʻololi i ka nānā ʻana i ke kaiapuni a kōkua i ka hoʻomaopopo maikaʻi ʻana i ka hopena o nā mea haumia i ka maikaʻi o ka ea.

Ke hoʻomaka nei nā noiʻi hou e hoʻonui i nā hiki o kēia ʻōnaehana drone e ana i nā mea haumia ea. Manaʻo ka poʻe noiʻi ʻo Brazil i kā lākou mea hana e hoʻoikaika i nā holomua like i ka nānā ʻana i ka pollution a puni ka honua, e alakaʻi ana i nā ala i manaʻo nui ʻia e hakakā i ka pollution ea.

I ka hopena, ʻo ka hoʻomohala ʻana o kēia ʻōnaehana drone ʻenehana kiʻekiʻe e hōʻailona i kahi holomua nui ma ke kahua o ka nānā ʻana i ke kaiapuni. ʻO kona kūpono a me kona hiki ke ana i nā mea haumia ea e hōʻike pololei ana i ka hiki ke hoʻomaikaʻi i ka wā e hiki mai ana i ka hoʻomalu ʻana i ka pollution a me ka mālama ʻana i ke kaiapuni.

Sources:

– Ke Kulanui Pekelala o Uberlandia a me Universidade Federal de Goias, Palakila

– Kemika Analytical