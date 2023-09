Hoʻopiha ʻo Polaris Spaceplanes i nā lele hoʻāʻo kūleʻa no ka MIRA-Light Prototype

Ua hoʻopau hou ka hui mokulele Kelemania ʻo Polaris Spaceplanes i kahi hoʻolaha hoʻāʻo 15-lele no kāna kaʻa prototype MIRA-Light. Ma kahi o ʻekolu lā ma waena o ʻAukake 22 a me Kepakemapa 8, ua manaʻo nā huakaʻi e hōʻike i nā aerodynamics a me nā ʻōnaehana hoʻokele o ka mokulele mini-space. ʻO ka prototype, he 8.2 kapuaʻi wale nō (2.5 mika) ka lōʻihi, ua hoʻohana i ʻehā mau pā uila no ka hoʻoulu ʻana.

I loko o 10 o nā mokulele 15, ua hoʻolako ʻia ka MIRA-Light me kahi ʻenekini aerospike simulated e loiloi i kona hopena i ka hana kaʻa. I ka holo ʻana o ka hoʻāʻo hoʻāʻo, ua hōʻiliʻili ka prototype ma kahi o 40 mau minuke o ka manawa lele, e hōʻailona ana i kahi hanana kūleʻa no Polaris Spaceplanes.

Ke neʻe nei i mua, e hoʻohana ʻia ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia mai nā mokulele MIRA-Light e hoʻomohala i kahi kaʻa MIRA nui. E ana kēia ʻike hou aʻe ma kahi o 14 kapuaʻi (4.25 mau mika) a e hoʻolako ʻia me kahi ʻenekini linear aerospike maoli e hiki ai ke hoʻāʻo i nā ʻōnaehana lele hoʻohui.

ʻO ka MIRA a me ka MIRA-Light prototypes e lilo i mea mua i ke kumu hoʻohālike hope loa o Polaris Spaceplanes, NOVA. Ma hope o ka ho'āʻo kūleʻa ʻana o ka kaʻa MIRA, hoʻolālā ʻo Polaris e hoʻonui i ka hoʻolālā i ka lōʻihi o 22 kapuaʻi (6.7 mika) no ka hoʻohālike NOVA. E hoʻohana ʻo NOVA i ʻehā mau ʻenekini hoʻoheheʻe ʻaila ʻaila, ma waho aʻe o kāna ʻenekini aerospike hana, e hiki ai i nā mokulele holo kiʻekiʻe me nā wikiwiki supersonic i ka lewa luna o ka Honua.

Ke manaʻo nei e holo maikaʻi nā mikiona hōʻikeʻike e hiki mai ana no MIRA, manaʻo ʻo Polaris Spaceplanes e hoʻomaka i ka lele ʻana i ke ʻano NOVA ma 2024. ʻO kēia mau prototypes he ʻāpana o ka hoʻolālā ākea a ka hui e hoʻomohala i kahi kaʻa kaʻa kaʻa hypersonic multipurpose i kapa ʻia ʻo AURORA. Hoʻolālā ʻia ka AURORA i manaʻo ʻia e lawe i kahi ukana a hiki i 22,000 paona (10,000 kilokani) i nā wikiwiki suborbital a i ʻole 2,200 paona (1,000 kilokani) i kekahi orbit inclined.

Ua hoʻonohonoho ʻo Polaris Spaceplanes i ka lele ʻana i ka kaʻa AURORA i kekahi manawa ma waena o 2026 a me 2027, e hōʻike ana i kāna kūpaʻa i ka holomua ʻana i ka ʻenehana aerospace a me ka hoʻokau ʻana i nā palena o ka ʻimi ākea.

Sources:

- ʻElepa lele

- Pūnaewele ʻo Polaris Spaceplanes