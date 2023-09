ʻO ka ʻike ʻia ʻana o nā kaʻalani Polar Ring e hoʻomālamalama i nā hale hana Galactic

By

Hele mai nā ʻanuʻu i nā ʻano like ʻole, a ua ulu ko mākou ʻike iā lākou i ko mākou hoʻonui ʻana i kā mākou nānā ʻana ma mua o ka spectrum ʻike. ʻO nā galaxy polar ring (PRGs) he ʻano kūʻokoʻa o ka galaxy i hōʻike ʻia e ke apo o waho o ke kinoea a me nā hōkū i hili pono ʻia i ka mokulele galactic. ʻO kēia mau apo, i haku pinepine ʻia me ka diffuse hydrogen gas, ʻike ʻia ma nā lōʻihi hawewe lekiō.

ʻOiai ua ʻike mua ʻia nā aniani polar ring i ka makahiki 1978, he mea pohihihi ke kaʻina hana o kēia mau hale galactic. Hōʻike kekahi manaʻo i ka hopena o nā apo i ka hui ʻana o ka galactic, kahi i hoʻolei ʻia ai ke kinoea hydrogen mai nā huila hui ʻana i kahi hoʻolike polar. No laila, ua manaʻo ʻia ʻaʻole kakaikahi nā galaxia apo polar. Eia nō naʻe, ʻo kahi noiʻi hou o nā galaxies i hana ʻia ma ke ʻano o ka papahana WALLABY e hōʻike ana he ʻoi aku ka maʻamau o PRG ma mua o ka mea i manaʻo ʻia.

ʻO ka papahana WALLABY, ʻo ia ke kū nei no Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind surveY, e manaʻo e hana i kahi palapala ʻāina hoʻonā kiʻekiʻe o ka hydrogen kū ʻole i ka lani Hema. Ma ka palapala ʻana i ke kinoea intergalactic a me ka hydrogen e hoʻopuni ana i nā galaxies, hāʻawi ka noiʻi i nā ʻike koʻikoʻi i nā hale o kēia mau mea honua. I ka pae mua o ka ana'ana, ua palapala 'ia ma kahi o 600 mau galaxia, a ua 'ike 'ia 'elua mau galaxia apo polar.

Ma muli o kēia mau ʻike, ua manaʻo ʻia ʻo 1% a 3% o nā galaxies i nānā ʻia ma WALLABY e hōʻike i nā ʻano apo polar. I ka pau ʻana o ka noiʻi ʻana, hiki ke ʻike ʻia nā haneli o nā polar ring galaxies, e hoʻonui nui ana i ko mākou ʻike no kēia mau ʻano galactic enigmatic. Eia kekahi, ʻo ka nui o nā ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia ma o kēia papahana e hāʻawi i ka poʻe astronomers i kahi ʻike hohonu i ke ʻano o ka hana ʻana a me ka ulu ʻana o kēia mau galaxies. Hiki iā ia ke hāʻawi i nā ʻike waiwai i ka pilina ma waena o nā mea ʻeleʻele a me nā galaxies.

ʻO ka holoʻokoʻa, ʻo ka loaʻa ʻana o nā polar ring galaxies a me ka papahana WALLABY e hoʻomau nei e hāʻawi i kahi ala hoʻohiki no ka ʻimi ʻana i nā hale huna i loko o nā galaxies a me ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o ke ao holoʻokoʻa.

Nā wehewehena:

– Nā ʻanuʻu polar apo (PRGs): ʻO nā huila ʻāwili a i ʻole elliptical me ke apo o waho o ke kinoea a me nā hōkū i hili pono ʻia i ka mokulele galactic.

– WALLABY: Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind surveY, he papahana i manaʻo ʻia e hana i ka palapala ʻāina hoʻonā kiʻekiʻe o ka hydrogen kū ʻole i ka lani Hema.

Sources:

– Deg, N., et al. “WALLABY pilot survey: the potential polar ring galaxies NGC 4632 and NGC 6156.” Nā Hoʻolaha Mahina o ka Royal Astronomical Society 525.3 (2023): 4663-4684.