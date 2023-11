Ua hui pū ʻo Pakistan me ka European Space Agency e hoʻolauna i ka Satellite Constellation ma 2027

Ua hoʻopaʻa inoa ʻo Pakistan i kahi ʻaelike me ka European Space Agency (ESA) e hoʻokumu i kāna hui ponoʻī o nā satelite ma 2027. ʻO kēia kuʻikahi pae'āina e hiki ai iā Pakistan ke hoʻonui i kona hiki i ka nānā ʻana i ka hoʻohana ʻana i ka ʻāina, ka mahiʻai, nā ʻoihana, a me nā pilikia. E komo ana ka constellation satellite i kahi ʻōnaehana o ʻehā mau ukali - ʻekolu optoelectronic a me hoʻokahi radar - e hana pū ana e hōʻiliʻili i ka ʻikepili waiwai.

ʻO ke kumukūʻai o ka papahana, i manaʻo ʻia ma € 85 miliona (378 miliona zloty), e hoʻolako kālā ʻia e Pakistan, ʻoiai e hoʻonui ka ESA i kona ʻike i ka hoʻolālā, kūkulu, hoʻomaka, a me ka hoʻokō ʻana i nā satelite. ʻAʻole e hoʻoikaika wale kēia hoʻoikaika ʻana i ka papahana ākea o Pakistan akā e hoʻoikaika pū i kona kūlana ma ke kahua o ka nānā honua.

"I kēia manawa, ʻaʻohe o Pakistan i kāna mau satelite ponoʻī, a he kiʻekiʻe loa ke koi ʻana i ka ʻikepili hoʻonā kiʻekiʻe," wahi a Waldemar Buda, ke kuhina hoʻomohala o ka ʻāina. ʻO ka loaʻa ʻana o kēia ʻikepili e hāʻawi i nā pōmaikaʻi nui i ka loiloi ʻana i ka hopena o ka hoʻololi ʻana i ke aniau, ka pollution kaiapuni, a me nā pilikia palekana. Eia kekahi, hiki ke kōkua i ka hoʻoholo ʻana i ke kūlana kūpono o ke kākoʻo no nā mahiʻai a me nā ʻoihana.

Ua hoʻolaha ka Luna Hoʻokele o ka ESA, ʻo Josef Aschbacher, i ka hui ʻana i ka pule i hala a hōʻike ʻia e kapa ʻia ka constellation satellite "Camilla." ʻO Simonetta Cheli, ka luna o ka ESA's Earth Observation programs, ua hoʻokūpaʻa i ke koʻikoʻi o kēia hui ʻana i ka hoʻonui ʻana i ka hana a me ka hoʻokūkū o Polani i ka mākeke nānā honua.

Ke hahai nei kēia ʻaelike i ka hoʻonui ʻia ʻana o nā haʻawina a Polani i ka ESA ma mua o kēia makahiki, ʻo ka huina o € 295 miliona no nā makahiki 2023-2025. ʻO kēia kākoʻo kālā e hiki ai i nā hui Polani ke komo i nā papahana like ʻole no ka hoʻomohala ʻana i ke kamaʻilio satellite, hoʻokele, a me nā ʻenehana nānā honua, nā huahana, a me nā lawelawe.

Eia hou, ua koho ʻo Polani i kāna moho, ʻo Sławosz Uznański, e komo i kahi misionari ESA i ka International Space Station (ISS). Me kēia koho ʻana, ke wehe nei ʻo Polani i ke ala no ka lua o kāna mea hoʻokele astronaut e ʻimi i ka lewa.

ʻO ke kau inoa ʻana o kēia ʻaelike he manawa koʻikoʻi ia no ka ʻimi ʻimi ʻana i ka lewa a Pakistan. Ma ka hoʻokuʻu ʻana i kā lākou constellation constellation, e kōkua nui ʻo Pakistan i ka noiʻi ʻepekema, ka hoʻomohala ʻāina, a me ka holomua o kā lākou papahana lewa.

